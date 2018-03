Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,74% à 8701 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,48% à 8765,88 points- SLI (mardi): -0,12% à 1438,27 points- SPI (mardi): +0,19% à 10'160,44 points- CAC 40 (mardi): +0,06% à 5170,23 points- Dax (mardi): +0,19% à 12'113,87 points- FTSE-100 (mardi): +0,43% à 7146,75 points- Dow Jones (mardi): +0,04% à 24'884,12 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,56% à 7372,01 points- S&P 500 (mardi): +0,26% à 2728,12 points- Nikkei (mercredi): -0,77% à 21'252,72 pointsAMBIANCE- plombée par la démission du conseiller économique du président TrumpNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis étend sa collaboration avec Science 37- Sika fonde une société nationale au HondurasSPI:- Hilti: les actionnaires votent la transformation des bons en actions- Landis+Gyr: le directeur EMEA Oliver Iltisberger quitte la société- Orior place 592'499 nouvelles actions, recettes brutes 44,7 mio CHFles actions ont été placées à 75,50 CHF l'unité- Nebag a souscrit 100'000 nouvelles actions Orior- Panalpina 2017: bénéfice brut 1398 CHF (cons. AWP: 1443 mio)EBIT 103,3 mio CHF (cons. AWP: 105 mio)bénéfice net 57,5 mio CHF (cons. AWP: 72,7 mio)dividende 3,75 CHF/action (cons. AWP: 3,82; 2016 3,75 CHF)2018: confiant, les indices économiques pointent vers le haut- Autoneum 2017: Ebit 178,0 mio CHF (cons. AWP: 177,3 mio)bénéfice net 118,5 mio CHF (cons. AWP: 116,4 mio)dividende 6,50 CHF (cons. AWP: 6,52; 2016 6,50)2018: croissance organique env. 3% et marge env. 8% attendu- BCVs 2017: résultat opérationnel 112,6 (100,3) mio CHFbénéfice net 64,0 (57,5) mio CHFdividende 3,15 (3,00) CHF proposé2018: attend un résultat proche de celui de 2017- Dätwyler: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Bossard 2017: EBIT 97,0 mio CHF (cons. AWP: 100,4 mio)bénéfice net 80,2 mio CHF (cons. AWP: 83,3 mio)dividende 4,20 CHF (consensus AWP: 4,15; 2016 3,30 CHF)2018: vise un chiffre d'affaires de 840 à 850 mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Physeon se dote d'un nouveau CEO avec Patrick KullmannSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- Richemont: Yoox Net-a-Porter affiche un recul annuel des marges- Sika: diverses requêtes par SWH pour l'assemblée généraleSWH propose l'élection de Jacques Bischoff comme président du CA- CarPostal: l'Office fédéral des transports ne publiera pas de documents- Orior lance un placement de jusqu'à 592'499 nouvelles actions- Lantal reprend un spécialiste de l'équipement de cabines d'avionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:30 Bossard: CPB 2017, Zurich09:00 BNS: réserves de devises à fin février09:00 Autoneum: CPB 2017, Winterthour09:30 FINMA: CP industrie de l'assurance et SST, Zurich10:00 Allianz Suisse: résultats 201710:30 Schillingreport: CP 2018, Zurich10:30 BC du Valais: CPB 2017, Sion11:00 Panalpina: CPB 2017, Zurich18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats 2017PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1648- USD/CHF: 0,9380- Future Conf: - (mardi: -40 pb à 158,22%)- taux au comptant: - (mardi: 0,102%)- Australie: croissance de 2,4% en 2017, un peu moins qu'attenduDIVERSmardi soir:Suisse- Automobile: le déclin du diesel se confirme à Genèveinternational:- Acier: les républicains appellent Trump à opter pour des taxes "ciblées"- Bonds: la France a emprunté au total 7,273 mrd EUR à court terme lundi- Acier et aluminium: le Mexique menace de taxer des biens US en représaillesaujourd'hui:Suisse:- Banques: le Conseil des Etats se penche sur les déductions pour amendesinternational:- Brexit: Hammond défend un accord commercial pour les services financiers- USA: Gary Cohn, conseiller économique de Trump, claque la porte- Une gouverneure de la Fed évoque de possibles hausses de taux plus rapidesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:08.03:- Dätwyler (3,00 CHF)09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Bobst (2,60 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Vontobel (2,10 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)23.4:- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSaujourd'hui- rasmardi soir- Kraftwerke Linth-Limmern a rouvert son 2,375%/2026 de 45 mio CHFANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: BlackRock réduit sa participation à 2,97%- Züblin: ALSA PK annonce 3,04%- Tamedia: le groupe autour des familles Coninx/Ellermann détient 71,12%- Inficon: BlackRock réduit sa participation à 2,93%- Goldbach Group détient en propre 2,91% en positions de ventesur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 07.03.2018 08h26)