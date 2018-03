Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,20% à 8003 points (à 08h20)- SMI (mercredi): +0,22% à 8800,21 points- SLI (mercredi): +0,20% à 1441,15 points- SPI (mercredi): +0,14% à 10'174,50 points- CAC 40 (mercredi): +0,34% à 5187,83 points- Dax (mercredi): +1,09% à 12'245,36 points- FTSE-100 (mercredi): +0,16% à 7157,84 points- Dow Jones (mercredi): -0,33% à 24'801,36 points- Nasdaq Comp (mercredi): +0,33% à 7395,65 points- S&P 500 (mercredi): -0,05% à 2726,80 points- Nikkei (jeudi): +0,54% à 21'368,07 pointsAMBIANCE- les éventuelles taxes douanières US continuentde monopoliser l'attentionNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:Zurich Insurance: Jasmin Staiblin proposée au conseil d'administration- Julius Bär: partenariat stratégique avec Siam Commercial BankSPI:- Spice Private Equity s'empare de Bravo Brio Restaurant Group pour 100 mio USD- Partners Group: Steffen Meister nommé président du conseil d'administrationPeter Wuffli proposé comme vice-président du c. adm.- S+B 2017: chiffre d'affaires 2,68 mrd EUR (cons. AWP: 2,68 mrd)Ebitda ajusté 222,7 mio EUR (cons. AWP: 215,3 mio)résultat net 45,7 (-80,0) mio EUR2018: Ebitda ajusté attendu entre 200-230 mio EUR- Cicor 2017: Ebit 10,5 (2,9) mio CHFbénéfice net 6,7 (0,3) mio CHF2018: hausse d'env. 0,5 pt de pourcent de la marge Ebit attendu- LLB 2017: bénéfice net 111,3 (103,9) mio CHFdividende 2,00 (1,70) CHF proposéafflux net d'argent nouveau 470 (-65) mio CHFfonds clientèle 50,3 (46,4) mrd CHF2018: attend un solide bénéfice net- SFPI 2017: Ebit 29,8 (37,4) mio CHFdividende 3,60 CHF/action (2016: 3,60 CHF)2018: table sur résultat solide, dividende assuréPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Gategroup livrera à l'avenir le turc SunExpressSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Banque Privée Rothschild 2017: bénéfice net 76 (63) mio CHFdividende 75 (67,5) mio CHFfortune clients 137,4 (118,1) mrd CHF- Cicor 2017: dividende 0,70 CHF/action (2016: pas de dividende)- Roche accusé de corruption en Russie- Selexis et Compugen concluent un accord de licence- Jean-Paul Gaillard a passé le témoin chez Ethical Coffee Company- Nestlé: grève reconductible des salariés de Galderma à Sophia-AntipolisNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: statistiques de l'hébergement janvier09:30 La Poste: CPB 2017, Berne10:00 Schmolz+Bickenbach: CPB 2017, Zurich10:30 LLB: CPB 2017, Zurich14:00 Cicor: CPB 2017, Zurich18:00 Banque Profil de gestion: résultats 2017PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: les hausses de salaires accélèrent vu l'étroitesse du marché de l'emploihausses de prix dans toutes les régions, notamment dans l'acier(Livre beige/Fed)les crédits à la consommation ralentissent leur hausse (+4,3%)en janvierhausse des stocks de brut au 2/03, à 425,9 MBaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1687- USD/CHF: 0,9424- Future Conf: - (mercredi: +44 pb à 158,66%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,127%)- Seco: taux de chômage février 3,2% après 3,3% en janvier (prévu 3,2-3,3%)- Baromètre UBS des PME: recul de 0,73 à 0,51 point- Allemagne: commandes industrielles en repli de 3,9% en janvier- Japon: la croissance du PIB fortement revue à la hausse, à +0,4%au 4e trimestre- Chine: l'excédent commercial gonfle à 33,7 milliards USD en février (douanes)DIVERSmercredi soir:Suisse- Pas de veto aux parlementaires rémunérés par le secteur de la santé- Les cantons s'accordent avec Airbnb pour prélever la taxe de séjour- Pas de dépenses disproportionnées pour les courtiers d'assurance- Matériel médical: l'assurance maladie devrait rembourser les achatsà l'étrangerinternational:- La BCE devrait temporiser face aux craintes de guerre commerciale- Grogne à l'OMC contre le projet de droits de douane américainaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- USA: vers un marché américain de l'emploi toujours plus fort en février- Cryptomonnaies: le Japon sanctionne plusieurs plateformes d'échange- Washington pourrait lâcher du lest sur les taxes sur l'acier et l'aluminiumplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (T1/T2 2018)Swissport (courant 2018)Medartis (courant S1 2018)Sensirion (ces prochains mois)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Dätwyler (3,00 CHF)plus tard:09.03:- BC des Grisons (40,00 CHF)15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Bobst (2,60 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)12.4:- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Nestlé (2,35 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dormakaba: BlackRock réduit sa participation à 2,99%- AMS: BlackRock monte à 3,18%- Varia: Varia SPC réduit sa participation à 49,87%- UBS détient en propre 3,89 en positions d'achat, BlackRock baisse à 4,94%- Tecan: BlackRock réduit sa participation à 4,98%- Meyer Burger: BlackRock augmente sa participation à 3,09%- Inficon: BlackRock monte à 3,01%- Goldbach Group détient en propre 3,62% en positions de vente- GAM: Kiltearn Partners réduit sa participation à 4,92%- Dätwyler: Pema Holding annonce 78,39%- Adecco: BlackRock baisse à 4,92% - rp(AWP / 08.03.2018 08h29)