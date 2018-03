Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,48% à 8975 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,40% à 8931,85 points- SLI (vendredi): +0,43% à 1464,77 points- SPI (vendredi): +0,49% à 10'353,92 points- CAC 40 (vendredi): +0,39% à 5274,40 points- Dax (vendredi): +0,07% à 12'346,68 points- FTSE-100 (vendredi): +0,30% à 7224,51 points- Dow Jones (vendredi): +1,77% à 25'335,74 points- Nasdaq Comp (vendredi): +1,79% à 7560,81 points- S&P 500 (vendredi): +1,74% à 2786,57 points- Nikkei (0lundi): +1,65% à 21'824,03 pointsAMBIANCE- soutenue par de bonnes indications préalablesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance renforce ses activités Cover-More en Amérique latine- Novartis: le patron pour la Suisse André Wyss démissionne- Aryzta S1: chiffre d'affaires 1787 mio EUR (cons. AWP: 1779 mio)croissance organique -2,2% (cons. AWP: -2,1%)EBITDA -29,6% à 161,3 mio EUREBITA 93,3 mio EUR (cons. AWP: 88,9 mio)Underlying EPS 57,1 (123) centsrefinancement boucléSPI:- GAM nomme un responsable de conformité, le directeur juridique se retire- Kuros Biosciences: brevet européen pour matériel osseux- Belimo 2017: Ebit 92,6 mio CHF (cons. AWP: 97,0 mio)bénéfice net 77,5 mio CHF (cons. AWP: 78,4 mio)dividende 85 (75) CHF par action2018: évolution satisfaisante attendue en Europe- VAT 2017: chiffre d'affaires 692,4 (507,9) mio CHFentrées de commandes 736,2 (561,9) mio CHFadj. EBITDA 215,1 CHF (cons. AWP: 205,9 mio CHF)bénéfice net 115,7 mio CHF (cons. AWP: 101,0 mio CHF)dividende 4,00 CHF/action (cons. AWP: 3,85 CHF, 2016: 4,00 CHF)2018: croissance des ventes de 15%-20%confirme viser une marge EBITDA de 33% d'ici 2020les administrateurs Alfred Ganter et Ulrich Eckhardt se retirent- Mikron 2017: chiffre d'affaires 248,5 (256,0) mio CHFEBIT 2,8 (4,1) mio CHFbénéfice net 1,2 (2,3) mio CHFdividende stable à 0,05 CHF par action2018: croissance des ventes de 10-20%, amélioration de l'Ebit- IVF Hartmann 2017: chiffre d'affaires 133,0 (134,7) mio CHFbénéfice net 16,0 (16,4) mio CHFdividende 2,50 CHF/action (2016: 2,40 CHF)2018: attend des résultats un peu plus faibles- Tornos 2017: dividende 0,15 CHF/action2018: l'exercice devrait être meilleur que 2017- Castle Private Equity a finalisé son programme de rachat d'actions- Siegfried reprend un site de production d'Arena PharmaceuticalsPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- LGT 2017: bénéfice net 283,4 (230) mio CHFafflux net argent frais 17,7 mrd, croissance organique 12%- Medartis: fourchette de prix 44 à 54 CHF par action pour l'IPOprévoit d'émettre jusqu'à 2'840'908 nouvelles actionsafflux de fonds 123,7 à 142,5 mio CHF attenduoption de surallocation de 15%cotation à partir du 23 marsflottant jusqu'à 25,8% après l'IPO- Sensirion: fourchette de prix 28-36 CHF pour l'IPOvolume de l'offre 227 à 276 mio CHFIPO prévue le 22 mars2018: chiffre d'affaires attendu en hausse de 15-18%vise une croissance annuelle du CA de 10-15%, marge EBITDA 20%SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND- Swiss: restauration payante pour les clients Light à Genève- Raiffeisen: entités régionales inquiètes pour le dégât d'image- Calida augmente sa participation dans Lafuma à 79,15%NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES08:30 Sensirion: CP sur le projet d'IPO sur SIX, Zurich10:00 Belimo: CPB 2017, Zurich10:00 Medartis: CP sur le projet d'IPO sur SIX, Zurich10:00 Mikron: CPB 2017, Zurich10:00 VAT CPB 2017, Zurich17:30 Flughafen Zürich: statistiques févrierPRESSE DU WEEKEND- Lindt & Sprüngli maintient ses ambitions de croissance organiqueSonntagsZeitung- P. Vincenz a empoché 1,7 million de francs de la vente de CommtrainSonntagsZeitung- L'espionnage étranger en Suisse progresse, selon le Conseil fédéralRadio SRFPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- rasaujourd'hui:(à 08h40)- EUR/CHF: 1,1707- USD/CHF: 0,9490- Future Conf: - (vendredi: -11 pb à 158,14%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,118%)DIVERSvendredi soir:Suisse- rasinternational:- Le Mercosur va négocier un accord de libre-échange avec le Canadaweekend:Suisse:- E-voting et relations bancaires au menu des Suisses de l'étranger- Le PS demande davantage de cogestion pour les employésInternational:- Pékin "discute" avec les USA pour éviter une guerre commerciale "désastreuse"- Chine: Xi Jinping obtient son ticket pour une présidence à vie- L'Europe et son secteur automobile, nouvelles cibles de Trump- Taxes sur l'acier: Trump pose ses exigences à l'UE- Taxes américaines: l'UE n'obtient pas satisfaction de Washingtonaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (fin T1 ou T2 2018)Swissport (courant 2018)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)11.4:- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)19.04:- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- LLB (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Inficon: BlackRock réduit sa participation à 2,98%- Kuros: Science & Innovation 2001 réduit sous 3%- LafargeHolcim: groupe Desmarais/Frère via Elliot annonce 9,43%- Orior: Credit Suisse détient 10,12%- Perrot Duval: Thomas Meyer réduit sa participation à 2,43%- SGS: Serena Sarl/URDAC annonce 16,6%- Siegfried: Norges Bank réduit sa participation à 2,75%- Tecan: BlackRock monte à 5%- Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer détient 7,21%- AMS: BlackRock réduit sa participation à 2,96%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 12.03.2018 08h46)