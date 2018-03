Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,18% à 8865 points (à 08h20)- SMI (mardi): -1,00% à 8880,92 points- SLI (mardi): -1,15% à 1453,83 points- SPI (mardi): -0,91% à 10'296,19 points- CAC 40 (mardi): -0,64% à 5242,79 points- Dax (mardi): -1,59% à 12'221,03 points- FTSE-100 (mardi): -1,05% à 7138,78 points- Dow Jones (mardi): -0,68% à 25'007,03 points- Nasdaq Comp (mardi): -1,02% à 7511,01 points- S&P 500 (mardi): -0,64% à 2765,31 points- Nikkei (mardi): -0,87% à 21'777,29 pointsAMBIANCE- prudente, le limogeage de Tillerson inquièteNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Aryzta: le président et CEO rachètent des titres après le rapport semestriel- Swatch: le CEO a gagné 6,97 mio CHF en 2017SPI:- Lastminute 2017: chiffre d'affaires 258,8 (262) mio EUREBITDA ajusté 16,9 (28,5) mio EURrésultat net -7,8 (+6,7) mio EURchange son nom en Imgroup- Valiant dénonce un emprunt au remboursement anticipé- Conzzeta: Schmid Rhyner reprend ISAtec GmbH- Tecan 2017: chiffre d'affaires 548,4 mio CHF (cons. AWP: 553 mio)EBITDA 105,3 mio CHF (cons. AWP: 102,6 mio)bénéfice net 66,5 mio CHF (cons. AWP: 67,7 mio)dividende 2,00 CHF/action (cons. AWP: 2,04; 2016: 1,75 CHF)2018: hausse du CA avec un taux à un chiffre moyen attendutable sur une marge EBITDA de plus de 19%- Siegfried 2017: chiffre d'affaires 750,5 mio CHF (cons. AWP: 759,2 mio)EBITDA 114,0 mio CHF (cons. AWP: 119,0 mio)bénéfice net 39,7 mio CHF (cons. AWP: 49,3 mio)dividende 2,40 (2,00) CHF par titre (consensus AWP: 2,60)2018: hausse du CA d'au moins un taux à un chiffre bas à moyennette amélioration de la marge EBITDA attendue- BVZ 2017: produit d'exploitation 151,5 (143,0) mio CHFEbitda 40,2 (34,5) mio CHFbénéfice net 12,5 (8,7) mio CHFdividende total de 14,00 (12,00) CHF par action2018: recettes et bénéfice stables attendusPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- Syngenta paie 1,5 mrd USD aux USA pour la vente d'OGM non approuvés en Chine- BB Biotech: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Hiag acquiert un bien immobilier dans le secteur logistique- Sika rejette les propositions de SWH pour l'assemblée générale- Salt: hausse de la rentabilité mais recettes en repli en 2017- Kudeslski obtient une certification pour sa technologie NexGuard en ChineNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Tecan: CPB 2017, Zurich10:15 BVZ: CPB 2017, Brigue10:30 Siegfried: CPB 2017, Zurich10:00 Swatch: CPB 2017, Bienne11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat15:30 CPH: as. g., Lucerne15:30 Lastminute.com: CC résultats 2017PRESSE DU JOUR- Credit Suisse CEO: rachats d'actions plutôt que dividendesFinanz und Wirtschaft- Le Venezuela s'en prend aux acteurs des matières premièresLe TempsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,12389- USD/CHF: 0,9438- Future Conf: - (mardi: -42 pb à 157,97%)- taux au comptant: - (mardi: 0,119%)- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,4% en février- Chine: accélération (+7,2%) de la production industrielle en janvier-févriergonflement de 7,9% des investissements en capital fixeles ventes de détail grimpent de 9,7% en janvier-février (gouvernement)DIVERSmardi soir:Suisse- Les cantons romands demandent plus d'argent public pour l'ATSinternational:- USA: Larry Kudlow, un économiste de la TV en lice pour remplacer Gary Cohnaujourd'hui:Suisse:- Paul Rechsteiner quitte la présidence de l'Union syndicale suisseinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (fin T1 ou T2 2018)Swissport (courant 2018)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:15.03:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)- Straumann (4,75 CHF)06.04:- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ (4,35 CHF)13.04:- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- LLB (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmardi soir:- Givaudan lève 350 mio CHF en deux tranchesaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos: Norges Bank monte à 3,185%- Orior: Credit Suisse passe sous 3%- Meyer Burger: UBS passe sous 3%- Bobst: le groupe d'actionnaires JBF Finance monte à 53,71%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/rp(AWP / 14.03.2018 08h28)