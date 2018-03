Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,47% à 8828 points (à 08h35)- SMI (mercredi): -0,13% à 8869,33 points- SLI (mercredi): -0,23% à 1450,43 points- SPI (mercredi): -0,11% à 10'285,24 points- CAC 40 (mercredi): -0,18% à 5233,36 points- Dax (mercredi): +0,14% à 12'237,74 points- FTSE-100 (mercredi): -0,09% à 7132,69 points- Dow Jones (mercredi): -1,00% à 24'758,12 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,19% à 7496,81 points- S&P 500 (mercredi): -0,57% à 2749,48 points- Nikkei (jeudi): +0,12% à 21'803,95 pointsAMBIANCE- le dividende Roche pèseNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Re perte d'Economic Value Management (EVM) de 9 mio USDle CEO Christian Mumenthaler a perçu 5,23 mio CHF en 2017- Dufry 2017: chiffre d'affaires 8377,4 mio CHF (cons. AWP: 8367 mio)EBITDA 1007,1 mio CHF (cons. AWP: 1013 mio)bén. après minoritaires 56,8 mio CHF (cons. AWP: 89,6 mio)2018: continuer de profiter d'un environnement de marché favorable- Vifor Pharma 2017: chiffre d'affaires 1342,1 mio CHF (cons. AWP: 1340 mio)EBITDA 280,4 mio CHF (cons. AWP: 269,0 mio)EBIT 134,3 mio CHF (cons. AWP: 128,5 mio)bénéfice net 1237 (317,1) mio CHF2018: hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires attenduehausse de plus de 20% de l'EBITDA attendueSPI:- GLKB et Finnova concluent un accord de développement- Comet 2017: dividende 1,50 (1,20) CHF par action proposé2018: CA 460-490 mio CHF, marge EBITDA 14-16% attenduobjectif de 500 mio CHF de CA et de marge EBITDA 16-18% déjà en 2019- Elma 2017: chiffre d'affaires 144,0 (130,3) mio CHFEBIT 6,95 (3,5) mio CHFbénéfice net 3,0 (2,3) mio CHFà nouveau pas de dividende2018: attend une poursuite de l'évolution positive des affairesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- WIR Bank a vu son bénéfice solidement croître en 2017, relèvement du dividende- Swiss 2017: bénéfice d'exploitation de 561 (429) mio CHF- Clientis 2017: bénéfice en hausse de 11,5% à 70,7 mio CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Gategroup: fourchette de prix pour l'IPO entre 16 et 21 CHF par action- U-blox 2017: recettes 403,7 mio CHF (cons. AWP: 403,5 mio)Ebit 65,1 mio CHF (cons. AWP: 61,0 mio)bénéfice net 51,3 mio CHF (cons. AWP: 44,1 mio)dividende 2,25 CHF/action (cons. AWP: 2,18)2018: recettes attendue 460-475 mio CHF, Ebitda 95-105 mio CHF- Coup de gueule du groupe Rouge contre la SSR- Castle Private Equity: la participation de Swiss Life AM passe sous 3%- BCVs: le président Jean-Daniel Papilloud ne briguera pas de nouveau mandat- Les bus de Domo ne circuleront en Suisse qu'à partir de juinNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: prix production-importation PPI février09:30 Clientis: CPB 2017, Zurich09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire10:00 Comet: CPB 2017, Zurich10:00 U-blox: CPB 2017, Zurich10:00 Vifor Pharma: CPB 2017, Zurich11:00 Swiss: CPB 2017, Kloten14:00 Dufry: CPB 2017, Zurich14:30 Asmallworld: CP sur le projet d'IPO, Zurich18:00 Pargesa: résultats 201714:00 Kudelski: as. g., Cheseaux-sur-Lausanne- Forum FuW: Fintech 2018, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h35)- EUR/CHF: 1,2370- USD/CHF: 0,9450- Future Conf: - (mardi: +33 pb à 158,31%)- taux au comptant: - (mardi: 0,119%)- UE: le marché de l'automobile en hausse de 4,3% en février (ACEA)- France: la BdF relève sa prévision de croissance à 1,9% pour 2018DIVERSmercredi soir:Suisse- Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier- La Finma sollicitée par Genève dans l'affaire de la clinique Corela- Sécurité sociale: plus d'aide généralisée pour loyers, moins pour les enfants- Routes nationales: la Confédération investit près de 2 mrd en 2018international:- USA: le médiatique Larry Kudlow devient conseiller économique de Trump- Acier: l'OCDE appelle au dialogue pour éviter une escalade de tensions- Les Etats-Unis veulent introduire un système de sanctions à l'OMCaujourd'hui:Suisse:- Le National approuve une convention sur les polluantsinternational:- USA: les importations chinoises dans le collimateur de Trumpplus tard:- prochaine échéance Eurex: 16 mars- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (fin T1 ou T2 2018)Swissport (courant 2018)Asmallworld ("ces prochaines semaines")- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BB Biotech (3,30 CHF)- Roche (8,30 CHF)plus tard:20.03:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmercredi soir:- Allreal Holding émet un emprunt obligataire de 125 mio CHFaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: BlackRock augmente ses positions d'achat à 3,38%- Orior: Credit Suisse Funds annonce 3,16%- Meyer Burger: BlackRock monte à 3,15%- Implenia: Swisscanto augmente sa participation à <3%- Inficon: Norges Bank annonce 3,06%- Forbo: JPMorgan Chase réduit sa participation à 2,969%- Richemont: BlackRock détient 3%- Cembra Money Bank: BlackRock annonce 3,25%- Castle Private Equity: Swiss Life Asset Management baisse à 0,33%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 15.03.2018 08h44)