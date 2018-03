Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,33% à 8841 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,80% à 8811,33 points- SLI (lundi): -0,76% à 1449,57 points- SPI (lundi): -0,70% à 10'275,11 points- CAC 40 (lundi): -1,13% à 5222,84 points- Dax (lundi): -1,39% à 12'217,02 points- FTSE-100 (lundi): -1,69% à 7042,93 points- Dow Jones (lundi): -1,35% à 24'610,91 points- Nasdaq Comp (lundi): -1,84% à 7344,24 points- S&P 500 (lundi): -1,42% à 2712,92 points- Nikkei (mardi): -0,47% à 21'380,97 pointsAMBIANCE- tendance au rétablissement, Partners Group en forceNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Partners Group 2017: recettes 1245 mio CHF (cons. AWP: 1119 mio)Ebitda 825 mio CHF (cons. AWP: 724 mio)bénéfice net 752 mio CHF (cons. AWP: 675 mio)dividende 19,00 CHF (cons. AWP: 18,47; 2016 15,00 CHF)2018: attend une demande clientèle de 11-14 mrd EUR- Bâloise investit dans la start-up omni:us- Roche: l'étude IMpower131 a atteint ses objectifs, selon GenentechSPI:- KTM Industries 2017: dividende 3 cents EUR proposé2018: table sur développement positif de l'activité- Cosmo veut déposer auprès de la FDA une demande d'homologation pour Rifamycin- Santhera 2017: perte nette 51,5 (35,4 ) mio CHF2018: priorité à l'extension du pipeline de produits- Orell Füssli 2017: chiffre d'affaires 288,5 (298,9) mio CHFEBIT 12,6 (18,5) mio CHFbénéfice net 6,4 (12,3) mio CHFdividende 4,00 CHF/action (2016: 4,00 CHF)2018: table sur un affaiblissement de la rentabilitédécision au S1 sur mesures pour Atlantic Zeiser- BKW 2017: prestation totale 2,58 (2,45) mrd CHFEbit 379,0 mio CHF (cons. AWP: 360,7 mio)bénéfice net 270,6 mio CHF (cons. AWP: 233,5 mio)dividende 1,80 (1,60) CHF proposé2018: résultat opérationnel dans la fourchette 340-360 mio CHF- Evolva 2017: perte nette de 39,0 (35,8) mio CHFle partenaire Cargill démarre avec la production d'EverSweet- Crealogix S1: chiffre d'affaires 39,7 (35,8) mio CHFEbitda 4,4 (4,1) mio CHFbénéfice net 1,6 (0,7) mio CHF2017/2018: croiss. CA env. 15%; marge EBITDA 10%- MCH 2017: demande de renoncer au dividende (2016: 0,50 CHF)2018: table sur une année difficile, recul de l'activité des foiresrésultat des activités ordinaires avec mio à un chiffre- Peach Property 2017: bénéfice net après minor. 41,9 (11,2) mio CHF- BFW Liegenschaften enregistre le départ du directeur général Reto Borner- Vetropack 2017: chiffre d'affaires 631,5 mio CHF (cons. AWP: 610,4 mio)EBIT 64,1 mio CHF (cons. AWP: 55,6 mio)bénéfice net 57 mio CHF (cons. AWP: 48,2 mio)dividende 45,00 CHF (cons. AWP: 40,38; 2016 38,50 CHF)2018: attend une légère hausse des recettes nettestable sur résultat opérationnel semblable à 2017le bénéfice net devrait être inférieur à celui de 2017- Komax 2017: EBIT 55,1 mio CHF (cons. AWP: 56,6 mio)bénéfice net 42,1 mio CHF (cons. AWP: 43,7 mio)dividende 6,50 CHF/action (cons.AWP: 7,14; 2016 6,50 CHF)- Conzzeta 2017: chiffre d'affaires 1,48 (1,21) mrd CHFEbit 123,2 (84,8) mio CHFbénéfice net 97,4 (63,9) mio CHFdividende 16 (11) CHF/nominative A; 3,20 (2,20) CHF/nom. B2018: résultat opérationnel et marge Ebit attendus en hausse- Conzzeta reprend TTM Laser en Italie- Schlatter 2017: EBIT 2,5 (1,1) mio CHFbénéfice net 2,9 (0,5) mio CHFà nouveau pas de dividende2018: vise un bénéfice supérieur à celui de 2017PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIXSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- Uber: certains chauffeurs sont des salariés (Seco)- Postfinance va renouveler à Pâques son logiciel bancaireNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF Consensus Forecast09:00 Asmallworld: 1er jour de cotation sur SIX09:00 Partners Group: CPB 2017, Zurich09:15 BKW: CPB 2017, Zurich09:30 Santhera: CPB 2017, Zurich09:30 CFF: CPB 2017, Berne10:00 Komax: CPB 2017, Zurich10:15 Vetropack: CPB 2017, Bülach10:30 Peach Property: CPB 2017, Zurich10:30 Skyguide: CPB 2017, Aéroport de Zurich11:00 Orell Füssli: CPB 2017, Zurich11:00 Conzzeta: CPB 2017, Zurich14:00 Aéroport de Genève: CPB 2017, Genève14:30 Schindler: as. g., Lucerne16:00 Bellevue: as. g., Zurich- SFI Swiss Finance Institute: Capco Banking and Finance Forum, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1745- USD/CHF: 0,9516- Future Conf: - (lundi: +6 pb à 158,56%)- taux au comptant: - (lundi: 0,110%)- AFD: exportations février +2,3% réel, +1,8% nominal sur 1 moisimportations février -9,5% réel, -9,8% nominal sur 1 moisexcédent commercial février 3,22 mrd CHF (CVS)les exportations horlogères essuient un léger repli en février- Seco: prévision PIB 2018 relevée à +2,4% (+2,3%), 2019 +2,0% (+1,9%)DIVERSlundi soir:Suisse- rasinternational:- Un véhicule autonome d'Uber impliqué dans un accident mortel- UE: l'industrie automobile met en garde contre les effets désastreux du Brexitaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Chine: Yi Gang, un réformiste nommé à la tête de la banque centraleplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Asmallworld (prévue le 20 mars)Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Hypo Lenzburg (110 CHF)- Kudelski (0,10 CHF)plus tard:21.03:- SGS (75 CHF)22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- U-blox: Credit Suisse Group réduit sa participation à 6,54%- UBS: BlackRock détient 5,01% en positions d'achat- Mobilezone: LB (Swiss) augmente à 3,4%- Temenos: Norges réduit sa participation à 2,573%- Swissquote détient en propre 6,16%/2,999%- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,05%- Inficon: Norges Bank détient 2,96%, Blackrock 3,04%- Galenica: BlackRock a annoncé des positions d'achat de 4,84%- Cembra Money Bank: BlackRock annonce 3,31%- Adecco: Invesco abaisse sa participation à 2,98%sur BX Berne eXchange:- rasrp/jh(AWP / 20.03.2018 08h31)