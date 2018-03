Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,16% à 8861 points (à 08h20)- SMI (mardi): +0,41% à 8847,29 points- SLI (mardi): +0,25% à 1457,76 points- SPI (mardi): +0,36% à 10'312,43 points- CAC 40 (mardi): +0,57% à 5252,43 points- Dax (mardi): +0,74% à 12'307,33 points- FTSE-100 (mardi): +0,26% à 7061,27 points- Dow Jones (mardi): +0,47% à 24'727,27 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,27% à 7364,30 points- S&P 500 (mardi): +0,15% à 2716,4 points- Nikkei (mercredi): fermé (jour férié)AMBIANCE- stabilisation et attente de la FedNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Adecco: l'enveloppe de la direction mieux garnie en 2017- Nestlé: le pacte d'actionnaires L'Oréal-Nestlé échoit ce mercrediSPI:- Asmallworld: cotation secondaire à Francfort- Tamedia: 89,48% des titres Goldbach ont été servis par les actionnaires- BKB nomme Mariateresa Vacalli Chief Digital Officer et membre de la direction- Cosmo: accord de licence avec EA Pharma pour bleu de méthylène et Eleview$- Zur Rose 2017: Ebitda avant exceptionnel -6,0 (2,1) mio CHFEBIT -38,3 mio CHF (cons. AWP-Konsens: -30,0 mio)résultat net -36,3 mio CHF (cons. AWP: -32,7 mio)2018: hausse de 20% du chiffre d'affaires et EBITDA positif- Investis 2017: revenus locatifs 47,5 mio CHF (cons. AWP: 47,9 mio)Ebitda (avant revalorisations) 37,3 (28,7) mio CHFbénéfice net 57,6 mio CHF (consensus AWP: 66,3 mio)dividende inchangé 2,35 CHF (cons. AWP: 2,53)2018: table sur une augmentation durable de chiffre d'affaires- Valiant place des Covered Bonds pour un montant de 500 mio CHF- Myriad 2017: chiffre d'affaires 14,6 (14,7) mio USDPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- SIX 2017: produit d'exploitation +5,8% à 1944,6 mio CHFbénéfice net -6,2% à 207,2 mio CHF, Ebit -8,1% à 273,2 mioSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- Les actionnaires de Bellevue approuvent toutes les résolutionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 CS: CP moniteur suisse, retournement des taux, Zurich10:30 Zur Rose: CPB 2017, Zurich11:00 SIX Group: CPB 2017, Zurich10:30 13e CIFI Real Estate Investment Lunch 2018 (jus. 14:00), Zurich13:30 Finance Forum Liechtenstein (dès...), Vaduz- NZZ X.Days 2018 (y. c. 22.3), InterlakenPRESSE DU JOUR- Kering sous le coup d'une procédure pénale également en SuisseRSIDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- France: la croissance va ralentir à 0,4% au 1T et au 2T (Insee)le taux de chômage devrait se stabiliser à 8,9% d'icià mi-2018 (Insee)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1719- USD/CHF: 0,9549- Future Conf: - (mardi: -15 pb à 158,41%)- taux au comptant: - (mardi: 0,098%)- rasDIVERSmardi soir:Suisse- La Suisse souligne au G20 les risques des cryptomonnaies- Moins de temps pour la rétribution des subventions liées à l'énergie solaire- Energie: une commission du Conseil des Etats contre la mainmise étrangère- Les allègements devraient être prolongés pour les carburants renouvelablesinternational:- G20 Finances: les USA n'ont pas peur d'une guerre commerciale (Mnuchin)- Début d'une réunion de la Fed qui devrait déboucher sur une hausse des taux- Commerce: le G20 Finances craint que les tensions plombent la croissance- Télécoms: 19 pays d'Amérique vont supprimer les frais d'itinérance- Le Congrès américain joue avec le feu à 3 jours de la paralysie- Brexit: Tusk n'a pas encore le soutien de tous les 27 sur l'accordde transitionaujourd'hui:Suisse:- La Suisse dispose d'un écosystème idéal pour l'essor des fintech (Hilderband)- Les canaux numériques contribuent à l'augmentation des volumes (Ermotti)international:- Accord UE-Mercosur: la confiance reste de mise (ministres)- Taxes américaines: entretiens aux USA pour la commissaire européenne Malmström- Fed: hausse des taux quasi-certaine, en quête de signaux pour les prochaines- Brésil: nouveau plancher historique en vue pour le taux directeur- Bruxelles dévoile son plan pour mieux taxer les géants du numériqueplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Sensirion (prévue le 22 mars)Medartis (prévue le 23 mars)Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- SGS (75 CHF)plus tard:22.03:- Bellevue (1,10 CHF)- Clariant (0,50 CHF)- Schindler (4,00 CHF/bon de participation)26.03:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)24.04:- Helvetia (24 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Cembra Money Bank: BlackRock annonce 3,27%- Castle Private Equity: Goldman Sachs réduit sa participation à 19,95%- UBS: BlackRock détient 5,07% en positions d'achat; Norges baisse à 2,98%- U-blox: Credit Suisse Global Robotics détient 3,05%- Bucher: Norges Bank réduit sa participation à 2,996%- Burkhalter: Thomas Domenig réduit sa participation à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasrp/(AWP / 21.03.2018 08h27)