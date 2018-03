Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,38% à 8537 points (à 08h20)- SMI (vendredi): -0,80% à 8569,08 points- SLI (vendredi): -0,79% à 1409,23 points- SPI (vendredi): -0,77% à 10'006,38 points- CAC 40 (vendredi): -1,39% à 5095,22 points- Dax (vendredi): -1,77% à 11'886,31 points- FTSE-100 (vendredi): -0,44% à 6921,94 points- Dow Jones (vendredi): -1,77% à 23'533,20 points- Nasdaq Comp (vendredi): -2,43% à 6992,67 points- S&P 500 (vendredi): -2,10% à 2588,26 points- Nikkei (lundi): +0,72% à 20'766,10 pointsAMBIANCE- plombée par la menace de guerre commerciale entre USA et ChineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Givaudan rachète 40,6% de Naturexpropose 135 EUR par action Naturex, valeur totale 522 mio EUR- Roche: bons résultats d'études avec Tecentriq (cancer du poumon)- Dufry remporte un contrat de 5 ans à la gare de Hong KongSPI:- Tamedia revendique 89,48% du groupe Goldbach- Arbonia veut reconduire son conseil d'administration- Cosmo 2017: chiffre d'affaires 67,2 (67,7) mio EURperte nette 32,3 (bénéfice 19,3) mio EURliquidités à 144,9 (117,6) mio EUR2018: attend une perte opérat. d'env. 40 mio EUR, profitable en 2019- Alpiq 2017: chiffre d'affaires 7,2 (6,08) mrd CHFEbit 91 (379) mio CHFrésultat net -84 (+294) mio CHFpropose de renoncer à nouveau au dividende2018: attend un résultat opérationnel inférieur à celui de 2017vend la division technique du bâtiment à Bouyguesla vente rapportera des recettes de 850 mio CHFla CEO Jasmin Staiblin renonce à sa candidature au c. adm. de Zurich- Cham Group 2017: chiffre d'affaires Papier 178,3 (180,6) mio EURbénéfice net 14,9 (8,6) mio CHFdividende 6,00 (4,00) CHF par actionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- GeNeuro: résultats prometteurs pour le GNbAC1 contre la sclérose en plaquesSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND- Les créanciers de Petroplus déboutés par la Cour suprême de Zurich- Raiffeisen négocie le départ de l'épouse de Pierin Vincenz- La Fédération des coopératives Migros (FCM) élit Roelof Joosten- Energiedienst: les actionnaires ont accepté un dividende de 1 CHF- Mobilezone: 99,9% des droits de souscription sur les actions ont été exercésBaselworld: le nouveau CEO s'emploie à remettre Zenith sur les railsLongines en route vers les deux milliards de francs de venteReuge s'est adapté et est prêt pour les 150 prochaines annéesNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 BNS: balance des paiements et fortune à l'étranger au T409:15 Alpiq: CPB 2017, Olten10:00 Cosmo: CPB 2017, Zurich11:15 DFF: CP rapport de pays du FMI, BernePRESSE DU WEEKEND- Alpiq vend l'unité technique du bâtiment à BouyguesSonntagszeitung- La Suisse a restitué 32 millions de francs à l'Etat égyptienNZZ am Sonntag- Une experte critique fortement la direction de RuagZentralschseiz am Sonntag- Axpo veut un marché de l'électricité ouvert pour les particuliersNZZ am Sonntag- l'IPO de Gategroup en dangerFinanz und WirtschaftPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- Moody's maintient la note de l'Afrique du Sud hors de la catégorie spéculative- Autriche: production industrielle en baisse de 0,2% en janvieraujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1721- USD/CHF: 0,9477- Future Conf: - (vendredi: +7 pb à 159,01%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,074%)- France: la dette publique a progressé en 2017, à 97% du PIB (Insee)le déficit public a atteint 2,6% du PIB en 2017DIVERSvendredi soir:Suisse- rasinternational:- USA: Trump a finalement signé la loi de finances adoptée par le Congrès- L'ambassadeur chinois à Washington agite la menace des bons duTrésor américain- USA: l'inflation proche de sa cible, de prochaines hausses destaux nécessaires- Azevedo demande aux Etats d'utiliser l'OMC pour régler les tensionsweekend:Suisse- Victoire de la droite dans la course au gouvernement bernois- Le PLR Didier Castella élu au Conseil d'Etat fribourgeois- Johann Schneider-Ammann finit en Côte d'Ivoire sa tournée africaine- PLR: non à la loi sur les jeux d'argent et à "Monnaie pleine" le 10 juin- L'UDC mise sur l'indépendance du pays pour les Fédérales de 2019- Magdalena Martullo-Blocher élue à la vice-présidence de l'UDC- Le PLR définit ses priorités pour la sécurité dans un radar- Les délégués de trois partis réunis en assemblée samediinternational:- La Chine accepte de poursuivre les pourparlers commerciaux avec les USAaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Pétrole: la Chine lance ses contrats à terme pour bousculer le marché mondialplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai 19 février au 20 mars)Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Gategroup (prévue le 27 mars)Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Givaudan (58,00 CHF)- DKSH (1,65 CHF)plus tard:27.03:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)5.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Addex: TVM passe sous la barre des 3%- Dufry: JPMorgan annonce 25,091%/7,403%- Ascom: Credit Suisse Funds augmente à 3,09%- Cembra Money Bank: BlackRock réduit légèrement à 3,25%- Georg Fischer: UBS Fund Management passe sous le seuil de 3%- Lem: groupe Wampfler/Weber annonce 50,013%- Meyer Burger: BlackRock annonce 2,84%, Petr Kondrashev 6,12%- Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5%sur BX Berne eXchange:- rasrp/(AWP / 26.03.2018 08h31)