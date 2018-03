Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +1,22% à 8613 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,70% à 8509,29 points- SLI (lundi): -0,65% à 1400,14 points- SPI (lundi): -0,63% à 9943,46 points- CAC 40 (lundi): -0,57% à 5066,28 points- Dax (lundi): -0,83% à 11'787,26 points- FTSE-100 (lundi): -0,48% à 6888,69 points- Dow Jones (lundi): +2,84% à 24'202,60 points- Nasdaq Comp (lundi): +3,26% à 7220,54 points- S&P 500 (lundi): +2,72% à 2658,55 points- Nikkei (mardi): +2,65% à 21'317,32 pointsAMBIANCE- rebond attendu sur fond de détente commerciale sino-américaineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis vend coentreprise Consumer Health pour 13 mrd USD à GSKfinalisation de la transaction prévue au 2e trimestre- Bâloise 2017: volume d'affaires +3,9% à 9,26 mrd CHFbénéfice 548 mio CHF (cons. AWP: 552 mio)ratio combiné (net) de 92,3% (cons. AWP: 91,7%)fonds propres 6,41 mrd CHF (cons. AWP: 6,23 mrddividende 5,60 CHF/action (cons. AWP: 5,44 CHF, 2016: 5,20 CHF)confirme les objectifs 2021, reflux de liquidités 2 mrd CHF- Baloise Bank SoBa voit son résultat stagner en 2017- Vifor Pharma: accord de licence avec Zeria pour VeltassaSPI:- Sensirion: option de suralllocation entièrement exercée- Ypsomed se renforce en Amérique du Nord avec une filiale au Canada- SHL 2017: chiffre d'affaires 37 (36,6) mio USDEbit 4,1 (-4,8) mio USDbénéfice net 2,4 (perte 11,1) mio USD- Comet propose de reconduire son conseil d'administration- Warteck Invest 2017: revenus locatifs 28,0 (26,7) mio CHFbénéfice net 16,4 (15,1) mio CHFdividende 70 CHF (68 CHF) par actionprudemment optimiste pour le moyen termePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Polyphor a recruté ses premiers patients pour une étude de phase IIISMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- CI Com 2017: résultat net de -0,30 (-3,60) mio CHF attendu- Schmolz + Bickenbach propose Isabel Corinna Knauf au conseil- Aventron prévoit une augmentation de capital de maximum 147 mio CHF- L'aéroport de Lugano peut faire face à ses obligations financières (président)NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 Bâloise: CPB 2017, Bâle09:30 FINMA: CP annuelle, berne09:30 Warteck Invest: CPB 2017, Zurich11:00 Migros: CPB 2017, Zurich10:15 Implenia: as. g., Zurich14:30 Also: as. g., Lucerne16:00 SPS: as. g., Olten16:00 Walter Meier: as. g., Zurich17:00 Mobimo: as. g., Lucerne- Bank Linth: as. g., Rapperswil-Jona- Newron: as. g., MilanPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- France: rebond de l'industrie en 2017, mais la compétitivité reste essentielleaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1761- USD/CHF: 0,9441- Future Conf: - (lundi: -7 pb à 158,92%)- taux au comptant: - (lundi: 0,093%)DIVERSlundi soir:Suisse- rasinternational:- Le Trésor américain confirme des conversations avec la Chine- USA: les tarifs à l'importation, une "incertitude" pour l'économieaujourd'hui:Suisse:- Le salage des routes nationales coûte trop cher à la Confédération- L'OFEV gaspille de l'argent en multipliant les indicateursinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Energiedienst (1,00 CHF)- Titlisbahnen (8,40 CHF)plus tard:29.03:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)5.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITlundi soir:- Credit Suisse place sous examen son rating "Low A" pour Givaudanaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Geberit: BlackRock augmente sa participation à 5,02%- Cembra Money Bank: BlackRock annonce une participation de 3,32%- Sensirion: un groupe de lock-up annonce une participation de 26,7%- Coltene: Credit Suisse Funds réduit sa participation à 4,97%- Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,98%- Siegfried: Norges Bank relève son engagement à 3,08%- Aryzta: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 3%- Temenos: Norges augmente sa participation à 3,084%sur BX Berne eXchange:- rasrp/buc(AWP / 27.03.2018 08h33)