Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: inchangé à 8756 points (à 08h20)- SMI (mercredi): +1,36% à 8756,12 points- SLI (mercredi): +0,99% à 1434,00 points- SPI (mercredi): +1,12% à 10'201,62 points- CAC 40 (mercredi): +0,29% à 5130,44 points- Dax (mercredi): -0,25% à 11'940,71 points- FTSE-100 (mercredi): +0,64% à 7044,74 points- Dow Jones (mercredi): -0,04% à 23'848,42 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,85% à 6949,23 points- S&P 500 (mercredi): -0,29% à 2605,00 points- Nikkei (jeudi): +0,61% à 21'159,08 pointsAMBIANCE- calme plat à la veille des congés pascaux, à peinetroublé par des rumeurs sur Swiss ReNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Vifor Pharma: Jacques Theurillat proposé pour le conseil d'administrationSPI:- Addex a réalisé son augmentation de capital de 40 mio CHF- Aevis 2017: chiffre d'affaires total 663,1 (592,6) mio CHFEBITDA 79,4 (74,6) mio CHFbénéfice net 1,13 (2,69) mio CHFdividende inchangé de 0,55 CHF par action proposé2018: croissance du chiffre d'affaires avec un taux à un chiffreles mesures d'économies doivent doper la rentabilité- HBM Healthcare Investments annonce l'entrée en Bourse d'Homology Medicines- Medartis: l'option de surallocation a été entièrement exercée- Perfect Holding 2017: chiffre d'affaires 17,6 (17,9) mio CHFrésultat net exploitation -0,2 (-1,1) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Offre de rachat pour Qino qui sera retiré de la cotation à Berne- Novimmune dépose une demande d'homologation aux Etats-Unis pour l'emapalumabSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- ABB émet trois emprunts pour un total de 1,5 mrd USD- Intershop: les actionnaires valident en bloc toutes les propositions- Bobst: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Autoneum: toutes les propositions validées par les actionnaires- Coltene: les propositions du conseil d'administration passent la rampe- Novavest: les actionnaires valident en bloc les propositions du conseil- Feu vert des actionnaires de Leonteq à l'assemblée générale- Allreal vend son activité de gérance immobilière pour des tiers- Caran d'Ache reste dans le canton de Genève- Nestlé vend sa division Eaux brésilienne au groupe Edson Queiroz- Leclanché apporte des précisions sur son actionnariat- Allreal vend son activité de gérance immobilière pour des tiersNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturel19:00 Spice Private: résultats 201710:00 ABB: as. g., ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: hausse des stocks de brut de 1,6 million de barils au 23/03, à 429,9 MBaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1786- USD/CHF: 0,9563- Future Conf: - (mercredi: +22 pb à 159,40%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,048%)DIVERSmercredi soir:Suisse- Vaud: office de conciliation saisi par les rédactions de Tamedia- Référendum lancé contre la surveillance des assurésinternational:- "Approches communes" du G7 sur l'intelligence artificielle (Canada)- Le transport aérien sur la voie de la consolidation (PDG d'easyJet)aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (courant 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Also (2,75 CHF)- Bank Linth LLB (9,00 CHF)- Meier Tobler (2,00 CHF)plus tard:03.04:- Autoneum (6,50 CHF)- Bobst (2,60 CHF)- Implenia (2,00 CHF)- Intershop (22,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)04.04:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)5.4:- Credit Suisse (0,25 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.4:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.4:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.4:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.4:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.4:- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.4:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.4:- Adecco (2,50 CHF)26.4:- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- BC de Bâle (3,10 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)3.5:- Starrag (1,50 CHF)4.5:- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)11.5:- Panalpina (3,75 CHF)14.5:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.5:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)23.5:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.6:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- U-blox: Credit Suisse annonce 5,94%- UBS: BlackRock augmente ses positions d'achat à 5,03%- Temenos: Norges Bank réduit sa participation à 2,513%- Sensirion: T. Rowe Price annonce une participation de 4,14%- Partners Group: Morgan Stanley annonde 16,05% en positions d'achat- New Value: Pascal Schwarz annonce 3,48%- Meyer Burger: Norges Bank baisse sa participation à 2,79%- Geberit: BlackRock rehausse à 5,03%- Adecco: BlackRock réduit sa participation à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 29.03.2018 08h30)