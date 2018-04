Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,08% à 8638 points (à 08h20)- SMI (mardi): -1,26% à 8631 points- SLI (mardi): -1,22% à 1417,13 points- SPI (mardi): -1,22% à 10'065,34 points- CAC 40 (mardi): -0,29% à 5152,12 points- Dax (mardi): -0,78% à 12'002,45 points- FTSE-100 (mardi): -0,37% à 7030,46 points- Dow Jones (mardi): +1,65% à 24'033 points- Nasdaq Comp (mardi): +1,04% à 6941 points- S&P 500 (mardi): 1,26% à 2614,45 points- Nikkei (mercredi): +0,13% à 21'320 pointsAMBIANCE- une reprise est attendue, la guerre commerciale reste au centreNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- LafargeHolcim: Thomas Schmidheiny désigné président d'honneur pour sa retraite- Swiss Re détient un ratio SST 269%Life Capital devrait générer des liquidités de 2,3-2,5 mrd USDles discussions avec Softbank ne sont encore qu'au débutla participation de Softbank ne devrait pas dépasser 10%SPI:- DKSH collabore étend sa collaboration avec 3M à la Nouvelle-Zélande- LLB: finalisation de l'acquisition de LB (Swiss) Investment- Jungfraubahn 2017: produit d'exploitation 194 (169) mio CHFbénéfice net 41,6 (30,9) mio CHFdividende de 2,40 (2,10) CHF par actionPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- IG Bank ouvre un bureau à Zurich- Raiffeisen repousse la publication de son rapport annuel- GeNeuro a étoffé ses revenus et freiné ses pertes l'an dernier- Glycemicon récolte 1,8 mio CHF pour sa seconde ronde de financementSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- HBM s'attend à un bénéfice annuel de 115 mio CHF, hausse de 11% de la VNI- Temenos sous pression après des offres concurrentes sur Fidessa- CFF: la nouvelle carte d'accompagnateur d'enfant est plus chère- Fermeture indéterminée des installations de ski de Crans-MontanaNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:45 Jungfraubahn: CPB 2017, Berne10:00 KPMG: Swiss Tax Report 201818:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2017- Swiss Re: journée des investisseursPRESSE DU JOURDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- Suisse: les ventes de voitures neuves ont quasi stagné au premier trimestre- Espagne: l'"effort budgétaire" doit se poursuivre (FMI)- France: fréquentation touristique record en 2017, avec 429 millions de nuitéesaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1786- USD/CHF: 0,9584- Future Conf: - (mardi: -22 pb à 159,42%)- taux au comptant: - (mardi: 0,060%)DIVERSmardi soir:Suisse- rasinternational:- USA: Trump met la pression sur Ottawa et Mexico pour signer un nouvel Aléna- Une défaillance technique risque de retarder la moitié des vols européens- USA: Ventes d'autos en hausse en mars pour les principaux constructeurs- Frets maritimes: les frets secs baissent, les pétroliers se maintiennentaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Chine: l'activité dans les services a encore ralenti en mars (Caixin)- Commerce: nouvelle estocade de Washington contre Pékinplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- ABB (0,78 CHF)- Coltene (3,00 CHF)- Geberit (12,00 CHF)06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Lastminute.com: le groupe du CEO Fabio Cannavale annonce de 43,71%- AMS: la participation de Temasek sous 3%, groupe dissous- UBS: BlackRock abaisse à 4,98%- Partners Group: Morgan Stanley réduit ses parts à 15,85%- Inficon: BlackRock rabote sa participation à 2,98%- Dufry: JPMorgan annonce 25,56%/7,24%- Autoneum: Norges Bank abaisse sa participation à 2,88%- Allreal: Dimensional Holdings dépasse le seuil de 3%sur BX Berne eXchange:- rasal/lk(AWP / 04.04.2018 08h31)