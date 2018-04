Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +1,10% à 8648 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,89% à 8553,69 points- SLI (mercredi): -1,17% à 1400,53 points- SPI (mercredi): -0,75% à 9989,58 points- CAC 40 (mercredi): -0,20% à 5141,80 points- Dax (mercredi): -0,37% à 11'957,90 points- FTSE-100 (mercredi): +0,05% à 7034,01 points- Dow Jones (mercredi): +0,96% à 24'264,30 points- Nasdaq Comp (mercredi): +1,45% à 7042,11 points- S&P 500 (mercredi): +1,16% à 2644,69 points- Nikkei (jeudi): +1,53% à 21'645 pointsAMBIANCE- une forte avancée est attendueNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- SGS rachète le belge Oleotest, recettes de 1,5 mio EURSPI:- Interroll: le vice-président "Produits et Technologie" quitte le groupe- Wisekey: ICO pour la cryptomonnaie Wisecoin au T3table sur un volume de 50-100 mio USD- Santhera finalise une étude clinique sur Omigapil- Hochdorf 2017: chiffre d'affaires 600,5 (541,6) mio CHFEbit 42,6 (22,5) mio CHF, marge 7,1%bénéfice net 40,8 (19,4) mio CHFdividende de 4,00 CHF/action (2016: 3,80 CHF)2018: chiffre d'affaires 600-630 mio CHF, marge Ebit 7,0-7,5%- Orascom DH 2017: chiffre d'affaires de 244,4 (237,4) mio CHFEbitda ajusté de 33,4 (19,6) mio CHFpertes après minoritaires -41,4 (-196,4) mio CHF2018: bon début du 1er trimestre pour l'immobilier et les hôtelsPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Debiopharm emmène une ronde de financement pour le finlandais Kaiku Health- Syngenta envisage l'émission d'emprunts en milliards pour refinancer ChemChinaSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Zwahlen & Mayr propose Yves Bosson pour le conseil d'administration- Zurich: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Mobilière nomme deux femmes au conseil d'administration- Geberit: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- Novartis: données positives publiées sur Entresto par rapport à la concurrence- EEII 2017: bénéfice net 78'405 (14'108) CHF- L'OFT exige des explications de CMA concernant l'arrêt des installations- Swisscom: toutes les propositions passent la rampe, objectifs 2018 confirmésNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI mars10:00 Hochdorf: CPB 2017, Zurich10:30 Andermatt Swiss Alps: CP annuelle, Andermatt11:00 Homegate: CP "Online Home Market Analysis (OHMA)", Zurich18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler/Dewet Moser: marché monétaire, Zurich10:30 Mobilezone: as. g., Regensdorf15:00 PSP Swiss Property: as. g., Zurich16:30 Rieter: as. g., Winterthour- Cassiopea: as. g.PRESSE DU JOURDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: chute surprise des stocks de brut au 30/03 à 425,3 MB (EIA)aujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1798- USD/CHF: 0,9620- Future Conf: - (mercredi: +31 pb à 159,72%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,036%)- Allemagne: les commandes industrielles progressent de 0,3% en févrierDIVERSmercredi soir:Suisse- Swissleaks: Hervé Falciani arrêté en Espagne à la demande de la Suisse- Chine-Suisse: le SECO rejette les accusations de l'ONG Public Eyeinternational:- Acier: Washington estime "infondé" un recours de la Chine devant l'OMC- USA: les agriculteurs américains ébranlés par les sanctions chinoises- Bonds: la France a emprunté 5,851 mrd EUR à court terme mardiaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- ras06.04:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Aryzta: Credit Suisse Funds monte à 3,01%- Bucher: Norges Bank relève sa part à 3,014%- Meyer Burger: Cologny Advisors et Camox abaissent leur part à 2,63%- VAT Group: Norges Bank augmente sa participation à 3,1%- AMS: Temasek détient 5,404%sur BX Berne eXchange:- rasal/lk(AWP / 05.04.2018 08h27)