Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -1,01% à 8654 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +2,21% à 8742,60 points- SLI (jeudi): +2,33% à 1433,23 points- SPI (jeudi): +2,13% à 10'202,03 points- CAC 40 (jeudi): +2,62% à 5276,67 points- Dax (jeudi): +2,90% à 12'305,19 points- FTSE-100 (jeudi): +2,35% à 7199,50 points- Dow Jones (jeudi): +0,99% à 24'505,22 points- Nasdaq Comp (jeudi): +0,49% à 7076,55 points- S&P 500 (jeudi): +0,69% à 2662,84 points- Nikkei (vendredi): -0,36% à 21'567,52 pointsAMBIANCE- Donald Trump refait des siennesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- UBS rachète un emprunt subordonné Tier 2 de plus de 1,5 Mrd USD- Roche finalise le rachat de Flatiron Health- Dufry propose le versement d'un dividende en espèces de 3,75 CHF/actioncompte racheter des actions pour jusqu'à 400 mio CHFpropose la candidature de Lynda Tyler-Cagni et de Steven Tadler au CASPI:- EFG propose de nouvelles candidatures au conseil d'administration- La Banque cantonale vaudoise accueille deux nouveaux administrateurs- Gurit remporte un contrat de livraison de bois de balsa de trois ans- Nebag 2017: bénéfice net 11,64 (10,32) mio CHF- Ems-Chemie T1: chiffre d'affaires 595 mio CHF (consensus AWP: 580 mio)2018: recettes et Ebit toujours attendus supérieurs à 2017PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Lastminute.com condamnée pour "parasitisme" du site de Ryanair- Les actionnaires de Rieter approuvent l'ensemble des demandes du conseil- Les actionnaires de PSP approuvent les propositions du conseild'administration- Arundel souhaite vendre Leipzig Propertie- Postfinance compte fermer cinq zones clientèle à la fin de l'année- Les actionnaires de Cassiopea approuvent l'augmentation de capital- Kudelski et le coréen KT Skyylife renforcent leur collaboration- Kühne+Nagel renouvelle son partenariat avec Beiersdorf etinvestit en Allemagne- Credit Suisse: Glass Lewis soutient le plan de rémunération- Le domaine skiable de Crans-Montana rouvre ses pistes vendrediNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 OFS: statistiques d'hébergement février09:00 BNS: réserves de devises à fin mars15:00 Forbo: as. g., Zoug16:30 Bank Cler: as. g., Bâle08:30 BNS: congrès Repo (dès...), ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- BNS Moser: la situation sur le marché des devises reste encore "fragile"- BNS Maechler: pas besoin de monnaie numérique banque centraleaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1782- USD/CHF: 0,9632- Future Conf: - taux au comptant: - (jeudi: 0,040%)- Japon: la consommation des ménages en hausse de 0,1% en févrierDIVERSjeudi soir:Suisse- Chantier du CEVA: le TAF donne raison à Unia qui dénonçait le travail de nuitinternational:- USA: la hausse des taux américains pourrait s'accélérer (patron JPMorgan)- La Chine saisit l'OMC pour contester les taxes de Washington- L'agence Fitch confirme le triple "A" des Etats-Unis- Alena: "grande possibilité" d'un accord avec Washington et Mexico (Trudeau)aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Guerre commerciale: la Chine prête à payer le prix "quel qu'il soit"- USA: Trump tape fort et menace Pékin de 100 milliards de taxes en plusplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Geberit (10,40 CHF)- Sulzer (3,50 CHF)- Swisscom (22 CHF)- Zurich Insurance (18,00 CHF)09.04:- PSP Swiss Property (3,40 CHF)- Rieter (5,00 CHF)10.04:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC vaudoise (33 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITjeudi soir:- UBS: Moody's place le rating long terme "under review" pour upgrade- CS: Moody's confirme la perspective du rating long terme à "stable"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,1%- Sensirion: deux groupes d'actionnaires annoncent respectivement 32,7% et 24,6%- Kardex: Credit Suisse Funds passe sous le seuil de 3%- Bucher: Norges Bank relève sa participation à 3,03%- Addex: CDK Associates annonce 8,11%, New Enterprise Associates sabre à 23,2%- Aryzta: JO Hambro Capital Management annonce une participation de 3,12%sur BX Berne eXchange:- ras