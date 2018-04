Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,58% à 8738 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,18% à 8687,08 points- SLI (lundi): +0,20% à 1424,27 points- SPI (lundi): +0,13% à 10'179,40 points- CAC 40 (lundi): +0,10% à 5263,39 points- Dax (lundi): +0,17% à 12'261,75 points- FTSE-100 (lundi): +0,l5% à 7194,75 points- Dow Jones (lundi): +0,19% à 23'979,10 points- Nasdaq Comp (lundi): +0,51% à 6950,34 points- S&P 500 (lundi): +0,33% à 2613,16 points- Nikkei (mardi): +0,54% à 21'794,32 pointsAMBIANCE- nettement meilleure, signes de désescalade dans lesmenaces de guerre commercialeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich lance un programme de rachat d'actions le 11 avrill'objectif est de racheter jusqu'à 1,74 million d'actions- Givaudan T1: chiffre d'affaires 1308 mio CHF (cons. AWP 1337 mio)objectifs à moyen terme confirmésSPI:- Valartis 2017: perte nette définitive 1,8 mio CHF (annoncé 1-2,5 mio)dividende stable de 20 centimes par action2018: cherche des investissements supplémentaires- Lastminute.com lance une offre de rachat partiel, 15,8% du capitaloffre 16 CHF par actiondélai de l'offre du 25 avril au 9 mai, finalisation le 23 mai- Relief Therapeutics signe un accord de licence avec GenclisPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Axa Suisse se retire des solutions d'assurance complètetaux bas et réallocation croissante ont rendu les affaires difficilesuniquement une offre LPP partielle dès 2019le changement implique un amortissement de 400 mio CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- New Value doit procéder à un correctif de valeur- Belimo: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- ENR Russia Invest a vu son bénéfice fondre en 2017- Bossard: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Castle Alternative Invest: un actionnaire dépose des points à l'ordre du jour- Un office de conciliation est institué à la demande de l'atsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 Repower: CPB 2017, Landquart10:00 Volg: CPB 2017, Winterthour10:30 Mobilière Suisse: CPB 201710:00 SFPI: as. g., Zurich10:00 VZ Holding: as. g., Zurich11:00 Zug Estates: as. g., Zoug14:30 Oerlikon: as. g., Lucerne16:00 Bell: as. g., BâlePRESSE LUNDI SOIR- SIG Combibloc travaille à son retour en Bourse, banques mandatéesReutersPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- Euro/franc: 1,1788- Dollar/franc: 0,9580- Future Conf: - (lundi: +12 pb à 159,81%)- taux au comptant: - (lundi: 0,039%)- AFF/BNS: la Confédération rouvre son 0,0%/2029DIVERSlundi soir:Suisse- Les nouvelles règles pour les petites installations hydrauliques critiquéesinternational:- USA: gonflement du déficit et de la dette avec les mesures Trump (CBO)- Aléna: "très haute probabilité" d'un accord début mai (ministre mexicain)aujourd'hui:Suisse:- L'audience générale de la presse suisse stable, mais contrastéeinternational:- Chine: le président promet une "nouvelle phase d'ouverture" économiqueplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bank Cler (1,80 CHF)- Mobilezone (0,60 CHF)- Straumann (4,75 CHF)11.04:- Belimo (85,00 CHF)- Bossard (4,2 CHF)- Forbo (19,00 CHF)12.04:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Dufry: JPMorgan annonce 7,55%/3,37%- Addex: Credit Suisse Funds annonce 8,06%- Temenos: Norges Bank monte à 3,07%, Massachusetts annonce 7,24%- Cembra Money Bank: BlackRock annonce une participation de 3,36%- Aryzta: Credit Suisse Funds réduit sa participation à 2,99%- Bucher: Norges Bank annonce une participation de 3,005%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 10.04.2018 08h29)