Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,10% à 8700 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,54% à 8708,44 points- SLI (mercredi): -0,59% à 1425,47 points- SPI (mercredi): -0,54% à 10'206,36 points- CAC 40 (mercredi): -0,56% à 5277,94 points- Dax (mercredi): -0,83% à 12'293,97 points- FTSE-100 (mercredi): -0,13% à 7257,14 points- Dow Jones (mercredi): -0,90% à 24'189,45 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,36% à 7069,03 points- S&P 500 (mercredi): -0,55% à 2642,19 points- Nikkei (jeudi): -0,12% à 21'660,28 pointsAMBIANCE- retenue à cause du dossier syrien- Sulzer en forte hausse après la levée des sanctions USNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Sulzer: le transfert des actions de Renova terminélibéré des sanctions américaines- Tamedia: 96,9% des actions Goldbach servies après le délai supplémenraire- Poenina 2017: chiffre d'affaires 124,8 (114,4) mio CHFEbit 8,7 (7,8) mio CHFbénéfice 7,2 (6,0) mio CHFdividende de 1,60 franc par action2018: table sur légère amélioration du résultat opérationnel- Straumann investit dans le français Dental MonitoringPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Fundamenta Real Estate: les actionnaires ont approuvé toutes les propositionsSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Sunrise: les actionnaires acceptent le dividende- Les actionnaires de Huber+Suhner acceptent toutes les propositions à l'AG- Tornos revendique des entrées de commandes à un niveau élevé au 1er trimestre- Ascom: les actionnaires approuvent toutes les résolutions- Banque WIR nomme Raphaël Dewarrat à la tête de la succursale lausannoiseNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Suisse Tourisme: CP d'été, Zurich09:00 Poenina: CPB 2017, Zurich17:30 Flughafen Zürich: statistiques mars10:00 Orior: as. g., Dübendorf10:30 Santhera: as. g., Bâle11:00 Inficon: as. g., Bad Ragaz13:00 SHL: as. g. (heure d'Israël), Tel-Aviv14:30 BVZ: as. g., Zermatt14:30 Nestlé: as. g., Lausanne16:00 Mikron: as. g.16:00 Kardex: as. g., Zurich16:00 Emmi: as. g., Lucerne16:30 Zehnder: as. g., Suhr/AGPRESSE DU JOUR- Leonteq veut s'emparer de la fintech EvoluteFinewsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- Une guerre commerciale des tarifs: un risque pour l'économie américaine(Fed/minutes)- USA: hausse de 18% du déficit budgtaire en marshausse surprise des stocks de brut au 06/04 (EIA)aujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1866- dollar/franc: 0,9596- future Conf: - (mercredi: +18 pb à 160,08%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,039%)DIVERSmercredi soir:Suisse:- Biotechnologies: la Fondation Bertarelli soutient cinq projets prometteurs- Finances cantonales: le Tessin retrouve les chiffres noirs- Imposition des étrangers: plus de taxation ultérieure d'office dès 2021- Sécurité: la Confédération a refusé deux demandes pour le Moyen-Orientinternational:- USA: Mnuchin défend sa proposition de réduire les aides au développement- Mark Zuckerberg défend bec et ongles le modèle économique de Facebook- Transit de gaz: l'Ukraine rejette la proposition de Gazpromaujourd'hui:Suisse:- La sortie du nucléaire en Suisse coûtera plus de 24 milliards de francs(Detec)- La Confédération peut mieux faire dans la gestion des achatsinternational:- Routes de la Soie: le FMI s'inquiète de la dette des pays aidés par la Chineplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bell (8,00 CHF)- Oerlikon (0,35 CHF)- VZ Holding (4,35 CHF)plus tard:13.04:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITmercredi soir:- Repower: Credit Suisse remonte le rating de crédit à "Low BBB"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Inficon: BlackRock réduit légèrement à 2,92%- Georg Fischer: Norges Bank détient 2,86%, UBS Fund Management brièvement >3%- Forbo: Ernst Mathias Schneider augmente sa participation à 3,016%- Addex: TMD Advisory/Timothy Dyer détient 7,34% en positions d'achat- Partners Group: Morgan Stanley détient 15,92% en positions d'achatsur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 12.04.2018 08h28)