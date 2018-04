Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,04% à 8771 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +0,76% à 8774,76 points- SLI (jeudi): +0,98% à 1439,50 points- SPI (jeudi): +0,79% à 10'286,61 points- CAC 40 (jeudi): +0,59% à 5309,22 points- Dax (jeudi): +0,98% à 12'415,01 points- FTSE-100 (jeudi): +0,02% à 7258,34 points- Dow Jones (jeudi): +1,21% à 24'483,05 points- Nasdaq Comp (jeudi): +1,01% à 7140,25 points- S&P 500 (jeudi): +0,83% à 2663,99 points- Nikkei (vendredi): +0,55% à 21'778,74 pointsAMBIANCE- peu de changement après une semaine mouvementéeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Conzetta T1: entrées de commandes pour biens d'investissement +18,6%chiffre d'affaires 430,6 mio CHF- Leonteq: Old Mutual International pourrait déposer une plainte- Wisekey et China Bridge Capital créent une coentreprise en Chine- Varia US 2017: produit d'exploitation 88,2 mio USD, bénéfice net 34,9 mio USD2018: objectif de dividende à 2,50 CHF confirmétable sur des recettes solides- LUKB T1: résultat d'exploitation 58,8 (54,9) mio CHFbénéfice net 50,4 (47,2) mio CHFafflux d'argent nouveau 379 (299) mio CHF2018: bénéfice net attendu stable sur un an (2017: 198,4 mio CHF)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Hilti nomme Michael Hilti président d'honneur- Polyphor: accord de recherche avec Wellcome Trustfinalisation de la coopération avec versement de 0,97 mio CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Alpine Select 2017: dividende de 1,00 franc par action proposé- Cosmo perd contre Valeant devant un tribunal arbitral, licence reste en force- Emmi: les actionnaires ont accepté toutes les propositions, guidance confirmée- The Native: retour dans les chiffres noirs en 2017 pour Asknet- Nestlé: les actionnaires donnent leur aval à toutes les propositions- Mikron: les actionnaires acceptent le dividende de 5 centimes par action- Kardex: les actionnaires reconduisent le conseil et valident le dividende- Nestlé: les actionnaires donnent leur aval à toutes les propositions- Orior: pas de surprise lors de l'assemblée générale- Inficon: le conseil d'administration conserve la confiance des actionnaires- Baumgartner 2017: bénéfice de 77'395 (19'740) francs- Flughafen Zürich: fréquentation en hausse de 9,0% sur un an en mars- SHL Telemedicine: six candidats au conseil, dont un fondateur, recalés- Lugano Airport: un groupe d'associations interpelle direction et autorités- Swisscom cède ses 50% dans Siroop à Coop- BVZ Holding: les actionnaires n'opposent aucune résistance au conseilNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Varia US: CPB 2017, Zurich10:00 Groupe E: CPB 2017, Fribourg11:00 AirPlus International: CP annuelle, Zurich09:30 Valora: as. g., BâlePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1874- dollar/franc: 0,9630- future Conf: - (jeudi: -29 pb à 159,79%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,028%)- Chine: déficit commercial inattendu en mars, repli de 2,7% des exportationsbond de 19,4% de l'excédent commercial avec les USA au 1er trimestreDIVERSjeudi soir:Suisse:- rasinternational:- USA: Trump envisage de rejoindre le nouvel accord TPP- Aléna: pas de date butoir pour la renégociation de l'accord (Trump)aujourd'hui:Suisse:international:- Tensions commerciales: la Chine et les Etats-Unis négocient, selon l'OCDE- Extrêmement difficile" de renégocier le Traité transpacifique pour le Japonplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (au 2e trimestre 2018)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Ascom (0,45 CHF)- Huber+Suhner (1,10 CHF)- Julius Bär (1,40 CHF)- Sunrise (4,00 CHF)plus tard:16.04:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITmercredi soir:- Repower: Credit Suisse remonte le rating de crédit à "Low BBB"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos: Norges Bank réduit sa part à 2,63%- Sulzer: Viktor Vekselberg réduit sa part à 48,83%, actions propres à 15,24%- Siegfried: Norges Bank recule à 2,84%- Georg Fischer: Norges Bank relève à 3,58%- Adecco: BlackRock abaisse sa participation à 4,95%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 13.04.2018 08h31)