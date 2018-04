Principales informations avant-Bourse

(revoici avec variation correcte pour le Nikkei)Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,47% à 8734 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,02% à 8776,17 points- SLI (vendredi): +0,11% à 1441,14 points- SPI (vendredi): +0,08% à 10'295,28 points- CAC 40 (vendredi): +0,11% à 5315,02 points- Dax (vendredi): +0,22% à 12'442,40 points- FTSE-100 (vendredi): +0,09% à 7264,56 points- Dow Jones (vendredi): -0,50% à 24'360,14 points- Nasdaq Comp (vendredi): -0,47% à 7106,65 points- S&P 500 (vendredi): -0,29% à 2656,30 points- Nikkei (lundi): +0,26% à 21'835,53 pointsAMBIANCE- marqué par les frappes militaires en Syrie, Nestlé hors-dividendeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis revendique un effet positif de l'Entresto sur les fonctions rénales- Adecco rachète General Assembly, valeur d'entreprise de 412,5 mio USDSPI:- Orascom place 18,2 mio de titres de la filiale ODE, recettes de 33,5 mio- Wisekey 2017: chiffre d'affaires net 43,1 (11,0) mio CHFbénéfice brut 20,7 (4,4) mio CHF2018: table sur 60 mio USD de recettes- Romande Energie 2017: chiffre d'affaires 575,3 (602,0) mio CHFEbitda 134,0 (151,2) mio CHFbénéfice net 120,5 (113,6) mio CHFdividende 36 CHF par action (2016: 36 CHF)investissements de 950 mio CHF d'ici 20232018: résultat opérationnel stable hors effet exceptionnel- Sulzer: les autorités américaines libèrent les avoirs bloquésPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Admicasa: bond du bénéfice net en 2017SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEK-END- Schweiter se félicite d'un développement solide des activitésNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: prix production-importation PPI mars11:00 Romande Energie: CPB 2017, Lausanne18:00 BC de Lucerne: as. g., LucernePRESSE DU WEEK-END- Les dividendes de Renova ne sont pour l'heure pas versésNZZ am Sonntag / Zentralschweiz am SonntagPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir:- Moody's relève la note de l'Espagne à Baa1week-end:- Chine: essoufflement de la croissance économique attendu au 1er trimestreaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1882- dollar/franc: 0,9634- future Conf: - (vendredi: +1 pb à 159,81%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,051%)DIVERSvendredi soir:Suisse:- Marché laitier: "Non" du Conseil des Etats à un contingentement laitier- Fiscalité des entreprises : une commission met le turbo pour traiterla réformeinternational:- GB: nouvelle campagne pour un référendum sur l'accord du Brexit- Le Portugal se fixe des objectifs budgétaires plus ambitieux- Marchés européens : la microéconomie va retrouver le devant de la scèneweek-end:Suisse:- Le Salon international des inventions attire 31'000 visiteurs- Alain Berset participe à un sommet sur la santé au Japon- Action contre le fret routier de substances toxiques au SimplonInternational- USA: dix ans après la crise, premiers signes d'effritement de la régulation- Brexit: nouvelle campagne pour un referendum sur l'accord de sortie- La Chine sur la liste d'observation du Trésor américain, avec Berne- Les atermoiements de Trump sur le commerce pourraient finir par payer- Syrie: Washington prêt à "dégainer" de nouveau, nouvelle résolution à l'Onu- Les Occidentaux frappent le régime en Syrie, Moscou obtient une réunionà l'ONU (synthèse)- Washington, Londres et Paris frappent la Syrie- Trump lance des frappes ciblées en Syrie avec Paris et Londresaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- GB: nouvelle campagne pour un référendum sur l'accord du Brexitplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BVZ (12,00 + 2,00 CHF de dividende extra.)- Emmi (7,00 + 3,00 CHF de dividende extra.)- Mikron (0,05 CHF)- Nestlé (2,35 CHF)- Orior (2,17 CHF)- Zug Estates (25,50 CHF)- Zehnder (0,50 CHF)plus tard:17.04:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Zug Estates: Holmia, Stöckli et Buhofer annoncent leurs participations- Addex annonce ses positions d'achat après l'augmentation de capital- Aryzta: Credit Suisse Funds monte à 3,02%- Sunrise: Norges Bank détient 2,95%- Sonova: Andreas Rihs réduit sa part à 3,18%- Goldbach: Veraison et Kappeler passent sous 3%, Walter Frey détient 4,52%- Bucher: Norges Bank monte à 3,07%- Cembra Money Bank: BlackRock recule à 3,27%- Mobimo: BlackRock abaisse sa participation à 4,95%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 16.04.2018 08h36)