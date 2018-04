Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,27% à 8750 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,57% à 8726,54 points- SLI (lundi): -0,29% à 1436,90 points- SPI (lundi): +0,06% à 10'301,63 points- CAC 40 (lundi): -0,04% à 5312,96 points- Dax (lundi): -0,41% à 12'391,41 points- FTSE-100 (lundi): -0,91% à 7198,20 points- Dow Jones (lundi): +0,87% à 24'573,04 points- Nasdaq Comp (lundi): +0,70% à 7156,28 points- S&P 500 (lundi): +0,81% à 2677,84 points- Nikkei (mardi): +0,06% à 21'847,59 pointsAMBIANCE- modeste embellie attendueNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Sika T1: recettes 1554,0 mio CHF (cons. AWP: 1537 mio)2018: table sur hausse des ventes de 10% à 7 mrd CHFhausse supérieure à la moyenne de l'Ebit et bénéfice- Roche: la FDA octroie à Hemlibra statut de percée thérapeutique- Novartis: l'offre sur Avexis débute ce mardiinvestit 100 millions dans la lutte contre le paludismeSPI:- Wisekey renouvelle le conseil d'administration,vise une augmentation de capital- Tamedia a reçu 96,9% des actions Goldbach- Basilea: accord de licence avec ArQule pour Derazantinib- DKSH: accord avec AXS pour distribution en Asie-Pacifique- VAT T1: entrées de commandes 215,3 mio CHF (cons. AWP: 206,7 mio)chiffre d'affaires 197,8 mio CHF (cons. AWP: 200,1 mio)2018: objectifs confirmés, table sur hausse des ventes de 15%-20%table sur hausse du bénéfice net et par actionmarge Ebitda à 33% d'ici 2020PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- ChemChina va augmenter sa participation dans le genevois MercuriaSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIR- LUKB: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Realstone Development Fund a augmenté sa fortune et ses recettes- Schmolz+Bickenbach réduit son conseil d'administration de sept à six membresNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 Montana Tech: résultats 201711:00 Auto AG Holding: CPB 2017, Rothenburg17:30 Edisun Power: résultats 201718:00 Gurit: résultats T110:30 IVF Hartmann: as. g., Neuhausen13:00 Sika: as. g., Baar15:00 Tecan: as. g., Zurich16:30 Gurit: as. g., Pfäffikon/SZPRESSE DU JOUR- Nestlé et les détaillants veulent enterrer la hache de guerreFrankfurter Allgemeine ZeitungDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- USA: réduction de l'excédent des flux de capitaux en février- Tarifs sur l'acier et l'aluminium: l'UE saisit à son tour l'OMC (officiel)- Russie: la hausse de la production industrielle ralentit à + 1,0% en marsaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1893- dollar/franc: 0,9593- future Conf: - (lundi: +5 pb à 159,86%)- taux au comptant: - (lundi: 0,068%)- Chine: la croissance se stabilise, dopée par une consommation robuste- Japon: la production industrielle stable en février (chiffres révisés)DIVERSlundi soir:Suisse:- rasinternational:- Monnaies virtuelles: Lagarde invite les gouvernements à garder"l'esprit ouvert"aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Pas de décision sur de nouvelles sanctions contre la Russie (Maison Blanche)plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)Tamedia offre 35,50 CHF par action Goldbach (délai supplémentairejusqu'au 11 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Inficon (20,00 CHF)- Valora (12,50 CHF)plus tard:18.04:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Hochdorf (4,00 Fr.)- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)24.5:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Vifor: BNP Paribas recule à 0,19%- Sunrise: Norges Bank monte à 3,34%- Bucher: Norges Bank abaisse sa part à 2,98%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 17.04.2018 08h50)