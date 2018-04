Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,09% à 8828 points (à 08h20)- SMI (mardi): +1,07% à 8820,04 points- SLI (mardi): +1,18% à 1453,89 points- SPI (mardi): +1,07% à 10'412,22 points- CAC 40 (mardi): +0,76% à 5353,54 points- Dax (mardi): +1,57% à 12'585,57 points- FTSE-100 (mardi): +0,39% à 7226,05 points- Dow Jones (mardi): +0,87% à 24'786,63 points- Nasdaq Comp (mardi): +1,74% à 7281,10 points- S&P 500 (mardi): +1,07% à 2706,39 points- Nikkei (mercredi): +1,42% à 21'158 pointsAMBIANCE- léger regain d'optimisme attenduNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Basilea: Asahi Kasei Pharma lance une phase III sur l'isavuconazole au Japon- Zur Rose T1: recettes 297,6 (229,1) mio CHFrecettes Allemagne +51,4% à 169,9 mio CHFrecettes médicaments sans ordonnance +91,5% (+75,9% en ML)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Eldora: recettes et rentabilité en hausse en 2017, 19 nouveaux restaurants- Caran d'Ache considère la numérisation comme une opportunité- Syngenta a émis des emprunts pour un volume de 4,75 milliards de dollarsSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI SOIR- Orascom DH propose une réduction de capital lors de l'assemblée générale- Raiffeisen remplace l'épouse de l'ex-CEO à la tête du département juridique- Edisun Power 2017: chiffre d'affairess 9,52 (8,23) millions de francsbénéfice net 1,55 (0,96) million de francspremier dividende de 0,60 franc proposé- Villars 2017: chiffre d'affaires consolidé 93,2 (83,0) millions de francsbénéfice net consolidé 26,1 (2,9) millions de francsdividende 30 francs + 8 francs (2016: 8 francs)2018: légère progression du chiffre d'affaires attendue- Gurit T1: chiffre d'affaires 92,1 mio CHF (cons. AWP: 89,5 mio)- Tecan: les actionnaires ont accepté tous les points à l'ordre du jour- Zurich a placé un emprunt secondaire de 500 millions de dollars- ABB décroche une commande pour des stations de recharge aux USA- BLKB: Thomas Schneider nommé président du conseil de banque- Heidi Chocolat reprend la fabrique de chocolat SchönenbergerNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:30 Villars: CPB 2017, Givisiez/FR11:00 Commerzbank Suisse: CP annuelle, Zurich17:30 Temenos: résultats T1 (CC 18:30)14:00 Basilea: as. g., Bâle14:00 Cembra Money Bank: as. g., Zurich14:00 Molecular Partners: as. g., Schlieren15:30 Bucher: as. g., Regensdorf15:30 Georg Fischer: as. g., Schaffhouse17:30 Vontobel: as. g., DübendorfPRESSE DU JOUR- Opel résilie tous ses contrats de concession en Europe, 250 en Suisse"Blick"- Swiss Re prévoit une chute des primes dans l'assurance automobileNeue Zürcher ZeitungDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1973- dollar/franc: 0,9676- future Conf: - (mardi: -4 pb à 159,82%)- taux au comptant: - (mardi: 0,066%)- Japon: l'excédent commercial en hausse en mars, léger recul des importationsDIVERSmardi soir:Suisse:- Monnaie pleine: une majorité n'a pas entendu parler de l'initiative (sondage)international:- Bonds: la France a emprunté 6,421 milliards d'euros à court terme lundi- Le LME veut adopter des normes éthiques sur la production de métauxaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- UE: le marché automobile baisse en mars- USA: Trump évoque des contacts directs "à très haut niveau" avec Kim Jong Unplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC de Lucerne (12,00 CHF)- Schweiter (45,00 CHF)plus tard:19.04:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Hochdorf (4,00 Fr.)- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)24.5:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Goldbach: CS Funds et Oddo BHF descendent sous le seuil des 3%- Belimo: Werner Roner abaisse sa participation sous 3%- Ascom: Norges Bank abaisse à 2,998%- Temenos: Norges Bank remonte à 3,17%- Aryzta: Credit Suisse Funds rabote à 2,999%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 18.04.2018 08h32)