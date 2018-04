Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,65% à 8889 points (à 08h20)- SMI (mercredi): +0,13% à 8831,88 points- SLI (mercredi): +0,33% à 1458,74 points- SPI (mercredi): +0,18% à 10'430,50 points- CAC 40 (mercredi): +0,50% à 5380,17 points- Dax (mercredi): +0,04% à 12'590,83 points- FTSE-100 (mercredi): +1,26% à 7317,34 points- Dow Jones (mercredi): -0,16% à 24'748,07 points- Nasdaq Comp (mercredi): +0,19% à 7295,24 points- S&P 500 (mercredi): +0,08% à 2708,64 points- Nikkei (jeudi): +0,15% à 22'191 pointsAMBIANCE- positive après les résultats trimestrielsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Aryzta: Gregory Sklikas nommé au poste de CEO pour l'Europe- Nestlé T1: recettes groupe 21,3 mrd CHF (cons. AWP: 21,3 mrd)croissance organique +2,8% (cons. AWP: +2,5%)croissance interne réelle RIG +2,6% (cons. AWP: +1,9%)croissance organique marchés émergent +4,5% (2017: +4,8%)solide croissance en Chinecroissance organique pays industrialisés +1,5% (2017: +0,7%)croissance organique positive en Amérique du Nordla stratégie de gestion de portefeuille en bonne voietable sur coûts de restructuration de 700 mio CHF en 2018CEO: en bonne voie pour les objectifs 2020- ABB T1: entrées de commandes 9,77 mrd USD (cons. AWP: 9,23 mrd)chiffre d'affaires 8,63 mrd USD (cons. AWP: 8,37 mrd)Ebita 1060 mio USD (cons. AWP: 1008 mio)bénéfice net 572 mio USD (cons. AWP: 575 mio)les marchés mondiaux continuent de croîtreCEO: solide flux de trésorerie attendu en 2018la division Power Grids restera dans le groupePower Grids vise la fourchette des objectifs marges de 2018- Novartis coopère avec Pear Therapeutics sur un traitement numérique- Novartis T1: chiffre d'aff. groupe 12,69 mrd USD (consensus AWP: 12,47 mrd)Ebit de base 3,34 mrd USD (cons. AWP: 3,35 mrd)bénéfice net 2,028 (1,67) mrd USDbénéfice net de base 2,98 mrd USD (consensus AWP: 2,98 mrd)vente OTC renforce bénéfice net au T2ventes Entresto 200 mio USD (T4 17: 185 mio, T3: 128 mio)ventes Cosentyx 580 mio USD (T4 17: 615 mio, T3: 556 mio)recettes Alcon 1,78 mrd USD (cons. AWP: 1,68 mrd)recettes Innovative Med. 8,40 mrd USD (cons AWP: 8,22 mrd)recettes Sandoz 2,52 mrd USD (cons. AWP: 2,50 mrd)Novartis confirme ses prévisions pour 2018transaction avec Alcon pas avant S1 2019John Tsai nommé directeur médicalSPI:- GAM T1: AuM Investment Management 85,7 mrd CHF (cons. AWP: 85,0 mrd)argent nouveau Investment Management 2,5 mrd CHF (cons. AWP: 1,6 mrd)2018: demande toujours solide attendue pour les produits- BKB: le responsable juridique quitte la banque- Idorsia T1: perte d'exploitation US GAAP de 74 mio CHFliquidités fin T1 à 1016 mio CHF (fin 2017: 1091 mio)tous les projets cliniques suivent leur cours2018: charges non GAAP à 390 mio CHF- Panalpina T1: bénéfice brut 370,7 mio CHF (cons. AWP: 349,7 mio)Ebit 24,4 mio CHF (consensus AWP: 24,4 mio)bénéfice net 16,6 mio CHF (consensus AWP: 17,8 mio)2018: amélioration ciblée de la rentabilité dans le fret maritimetable sur croissance dans logistique avec investissementscroissance du fret maritime attendue inférieure au marché- Implenia obtient une commande pour un projet du CERN- Sulzer T1: entrées de commandes 900 mio CHF (cons. AWP: 840 mio)2018: confirme objectifs annuelscoûts des sanctions américaines estimé 10 mio CHFpas d'impact des sanctions au delà de 2018PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Polyphor: la FDA octroie le statut d'examen accéléré à BalixafortideSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Vontobel satisfait de son début d'année, fonds clientèle record- Airopack passe la rampe de l'assemblée générale- Temenos T1: chiffre d'affaires 171,9 mio USD (cons. AWP: 167,2 mio)recettes de licences 63,6 mio USD (cons. AWP: 57,8 mio)Ebit ajusté 36,4 mio USD (cons. AWP: 34,0 mio)BPA 0,40 USD (cons. AWP: 0,37 USD)2018: objectifs confirmés, ventes +10-13%, Ebit 255-260 mio USD- Basilea: toutes les propositions approuvées à l'assemblée générale- Bucher: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Georg Fischer passe avec succès son assemblée généraleNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 Hiag Immobilien: as. g., Zurich11:00 Adecco: as. g., Lausanne14:00 Cicor: as. g., Boudry15:30 Flughafen Zürich: as. g., Zurich-aéroport16:00 Komax: as. g., LucernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: les tarifs douaniers inquiètent industriels et agriculteurs(Fed, Livre beige)recul surprise des stocks de brut de 1,1 million de barils au 13/04- Canada: la banque centrale garde son taux inchangé à 1,25%aujourd'hui:(à 08h35)- euro/franc: 1,1990- dollar/franc: 0,9688- future Conf: - (mercredi: -9 pb à 159,76%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,050%)- rasDIVERSmercredi soir:Suisse:- Informatique: le Conseil fédéral fixe ses objectifs stratégiques- Un "tatouage biomédical" pour détecter le cancer- Six nouvelles bourses de recherche sur les maladies musculaires- Les banques cantonales suisses ont connu un bon exercice 2017- Les loueurs de voitures améliorent leurs recettes en 2017international:- Les changements de politiques commerciale et budgétaire, un défi pour la Fed- Cryptomonnaies: le FMI appelle à plus de coordination internationaleaujourd'hui:Suisse:- La Comco inflige une amende à l'allemand Rimowainternational:- Japon et Etats-Unis vont discuter commerce, malgré de profonds désaccordsplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 20 avril- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Gurit (3,75 CHF)- IVF Harmann (2,50 CHF)- Sika (111 CHF)- Tecan (2,00 CHF)plus tard:20.04:- Bucher (6,50 CHF)- Cembra Money Bank (3,55 CHF)- Georg Fischer (23 CHF)- Vontobel (2,10 CHF)23.04:- Cicor (0,70 CHF)- Flughafen Zürich (6,50 CHF)- Komax (1,50 CHF)- SFPI (3,60 CHF)24.04:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)9.5:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.5:- Dufry (3,75 CHF)16.5:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.5:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmercredi soir:- La Banque cantonale de Lucerne lève 200 mio CHF à 0,100%, échéance 2024aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Goldbach: plusieurs annonces de participation après la reprise par Tamedia- Leclanché détient 73,51% en positions de vente- GAM: Credit Suisse Funds recule à 2,98%- Rieter: Norges Bank recule à 2,997%- Belimo: Gerda Roner passe sa participation sous 3%sur BX Berne eXchange:- rasrp/al(AWP / 19.04.2018 08h45)