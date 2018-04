Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,24% à 8785 points (à 08h20)- SMI (lundi): -0,01% à 8806,63 points- SLI (lundi): +0,02% à 1461,80 points- SPI (lundi): +0,12% à 10'421,33 points- CAC 40 (lundi): +0,48% à 5438,55 points- Dax (lundi): +0,25% à 12'572,39 points- FTSE-100 (lundi): +0,42% à 7398,87 points- Dow Jones (lundi): -0,06% à 24'448,69 points- Nasdaq Comp (lundi): -0,25% à 7128,60 points- S&P 500 (lundi): +0,01% à 2670,29 points- Nikkei (mardi): +0,86% à 22'278,12 pointsAMBIANCE- plombée par des indications préalables d'outre-AtlantiqueNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Julius Bär: le Tribunal cantonal de Zurich rejette une plainte- Kühne+Nagel T1: ventes nettes 4862 mio CHF (consensus AWP: 4818 mio)Ebit 236 mio CHF (consensus AWP: 232 mio)bénéfice brut 1843 mio CHF (consensus AWP: 1779 mio)bénéfice net après min. 183 mio CHF (consensus AWP: 183 mio)début d'année couronné de succès, volumes en hausseCFO: objectif de marge de conversion à 16% d'ici 2022 confirmémarge de conversion visée 30% pour fret maritime et aérienSPI:- Feintool T1: chiffre d'affaires 161,3 mio CHF (consensus AWP: 156,5 mio)2018: ventes attendues à 630-650 mio CHF, marge Ebit à 7,5-8,0%- Phoenix Mecano T1: ventes 169,7 mio EUR (consensus AWP: 168,0 mio)Ebit 13,8 mio EUR (consensus AWP: 13,3 mio)2017: dividende 16,00 (15,00) CHF (consensus AWP: 16,43)2018: ventes et résultat opérationnel attendus en hausseEbit attendu entre 40-46 mio EUR- Sulzer décroche une importante commande de pompes de GE Power India- Adval Tech 2017: dividende de 4 (41) CHF2018: contexte toujours difficile, pas d'objectifs chiffrés- Meyer Burger porte sa plainte à propos de DWMS à l'instance suivantePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Raiffeisen: les administrateurs ont vu leur rémunération grimper en 2017SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI- L'aéroport de Bâle-Mulhouse s'engage à diminuer ses bruits- Arundel est resté déficitaire en 2017 sur neuf mois- La Banque Profil de Gestion reprend Dynagest- Acron Helvetia I a vu son bénéfice chuter en 2017- AMS T1: chiffre d'affaires 452,7 mio USD (cons. AWP: 453,0 mio)Ebit ajusté 77,3 mio USD (cons. AWP: 83,2 mio)bénéfice net 77,1 mio USD (cons. AWP: 40,6 mio)T2: revenus attendus dans une fourchette de 220 à 250 mio USDobjectifs à moyen terme confirmés- Swisscom: Fastweb condamné à une amende de 4,4 millions d'euros- La ZKB vend Swisscanto Funds Centre à Clearstream- La Centrale des lettres de gages a franchi les 50 mrd CHF d'obligationsen 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 Adval Tech: CPB 2017, Berne09:30 Phoenix Mecano: CPB 2017, Zurich10:00 Swissgrid: CPB 2017, Zurich10:30 PKRück: CPB 2017, Zurich10:00 Feintool: as, g., Lyss10:30 Von Roll: as, g., Zurich-Regensdorf11:00 Idorsia: as, g., Bâle14:00 Swiss Life: as, g., Zurich16:00 U-blox: as, g., Horgen16:30 Conzzeta: as, g., Zurich- Banque Profil de Gestion: as, g., Genève- Banque Privée Edmond de Rothschild: as, g., GenèvePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- USA: les reventes de logements augmentent plus que prévu en marsaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1942- dollar/franc: 0,9774- future Conf: - (lundi: -15 pb à 158,50%)- taux au comptant: - (lundi: 0,157%)- AFD: exportations mars +0,6% réel sur un mois, +0,0% nominal CVS sur un moisimportations mars +3,9% réel sur un mois, +5,4% nominal CVS sur un moisexcédent commercial mars 2,32 mrd CHF (corrigé variations saisonnières)exportations horlogères mars 1,80 mrd CHF (réel -1,7%, nominal -1,1%)- FH: exportations horlogères en mars +4,8% à 1,67 mrd CHF- La BCE voit s'essouffler la conjoncture en zone euroDIVERSlundi soir:Suisse:- Accord-cadre avec l'UE: questions techniques réglées d'ici l'étéinternational:- Brexit: les Lords britanniques infligent un nouveau revers au gouvernement- Bonds: la France a emprunté 5,188 milliards d'euros à court terme lundiaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- France/USA: mardi sonne l'heure de vérité pour l'amitié Macron-Trumpplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Helvetia (23,00 CHF)- Hiag (3,80 CHF)- Investis (2,35 CHF)- Swiss Re (5,00 CHF)- Tamedia (4,50 CHF)- Siegfried (2,40 CHF)25.04:- Adecco (2,50 CHF)- Vetropack (45,00 CHF)26.04:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- rassur BX Berne eXchange:- ras