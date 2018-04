Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,05% à 8736 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,64% à 8740,96 points- SLI (mercredi): -0,86% à 1445,45 points- SPI (mercredi): -0,67% à 10'350,30 points- CAC 40 (mercredi): -0,57% à 5413,30 points- Dax (mercredi): -1,02% à 12'422,30 points- FTSE-100 (mercredi): -0,62% à 7379,32 points- Dow Jones (mercredi): +0,25% à 24'083,83 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,05% à 7003,74 points- S&P 500 (mercredi): +0,18% à 2639,39 points- Nikkei (jeudi): +0,47% à 22'319,61 pointsAMBIANCE- évolution latérale attendue avant la réunion de la BCE- Roche et Schindler attendus en hausse après résultats trimestrielsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche T1: chiffre d'affaires 13,58 mrd CHF (cons. AWP: 13,28 mrd)chiffre d'affaires Pharma 10,67 (cons. AWP: 10,40) mrd CHFchiffre d'affaires Ocrevus 479 mio CHF (T4: 369 mio; T3: 308 mio)chiffre d'affaires Tecentriq 139 mio CHF (T4: 132 mio, T3: 118 mio)chiffre d'affaires Rituxan 1,71 mrd CHF (T4: 1,77 mrd; T3: 1,78 mrd)chiffre d'affaires Diagnostics 2,91 mrd CHF (cons. AWP: 2,90 mrd)2018: objectif de ventes relevéBPA de base hors réforme fiscale US toujours au niveau des ventespoursuite de la croissance pour le BPA de base avec la réforme US- Roche: Chugai dépose une demande d'extension d'homologation pour l'Hemlibra- Schindler T1: chiffre d'affaires 2473 mio CHF (cons. AWP 2391 mio)entrées de commandes 2822 mio CHF (cons. AWP: 2741 mio)Ebit 281 mio CHF (cons. AWP: 279 mio)bénéfice net 208 mio CHF (cons. AWP: 206 mio)2018: objectif de croissance de 3 à 5% en ML confirméSPI:- BNS T1: résultat -6,8 (7,9) mrd CHFperte de 0,2 mrd CHF (+2,2 mrd) sur la valeur du stock d'orrésultat sur les positions en devises étrangères -7,0 (5,3) mrd CHF- Molecular Partners T1: liquidités 129,5 mio CHF (fin 2017: 141,1 mio)recettes totales 9,5 (3,1) mio CHF2018: combustion de liquidités entre 50 et 60 mio CHF- Straumann T1: chiffre d'affaires 324 mio CHF (consensus AWP: 321 mio)2018: marge Ebit attendue stable en raison des investissementsdépenses attendues à hauteur de 50-60 mio CHF- Meyer Burger décroche une commande pour 16 mio CHF en Asie- Bell détient 76,75% de Hügli après l'échéance du délai de l'offre- Bucher T1: entrées de commandes 748 mio CHF (cons. AWP 700 mio CHF)chiffre d'affaires 721 mio CHF (cons. AWP: 731 mio)2018: croissance visée des revenus et des gains- Asmallworld: contrat en vue de l'achat d'une communauté de voyage de luxePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Swiss T1: Ebit 106 (35) mio CHFperçu comme l'employeur le plus attrayant de SuisseSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX mercredi- SGKB: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- USA: un ancien trader d'UBS, accusé de manipulation des cours, acquitté- Springwater Capital vend à Aon une société espagnole- Remaniements au sein des marques de Richemont- SHL Telemedicine: Xuewen Wu confirmé comme président- Lafarge en Syrie: un collectif de défense des chrétiens d'Orient partie civile- Nestlé ouvre une usine au Chili, montant d'investissement 120 mio USD- Le Biopôle d'Epalinges inaugure un incubateur pour les sciences de la vieNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 Comet: as, g., Berne10:00 GAM: as, g., Zurich12:00 KTM Industries: as, g., Wels /AT14:00 Schmolz+Bickenbach: as, g., Lucerne16:00 BC vaudoise: as, g., Lausanne16:00 Elma: as, g., Wetzikon17:00 Zwahlen et Mayr: as, g., Aigle18:00 BC de Bâle: as, g., Bâle18:30 BC du Jura: as, g., Delémont09:15 BAK Economics: prévisions de printemps (dès...), Bâle- Switzerland Global Enterprise: forum 2018, ZurichPRESSE DU JOUR- Suisse/UE: la perception de l'accord-cadre a changé (Cassis)La Liberté et Le Temps- Remaniements au sein des marques de RichemontLe Temps et ATSDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- Autriche: production industrielle en hausse de 0,1% en février- USA: hausse surprise des stocks de brut de 2,2 million de barils au 20/04,à 429,7 MBaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1970- dollar/franc: 0,9826- future Conf: - (mercredi: -15 pb à 158,16%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,179%)DIVERSmercredi soir:Suisse:- rasinternational:- Japon: Fitch maintient la note à A, mais des nuages à l'horizon- La BCE cherche un sursis avant de retirer son soutien à l'économieaujourd'hui:Suisse:- Un locataire sur quatre ne peut se permettre de déménager- La Comco décèle des cartels de soumission en Basse-Engadineinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Banque Profil de Gestion (0,1198 CHF)- Edmond de Rothschild (835,00 CHF)- Feintool (2,00 CHF)- Swiss Life (13,50 CHF)- U-blox (2,25 CHF)27.04:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)- BC bernoise (6,60 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Temenos annonce une participation propre de 1,276%/4,85%- Alpiq: Martin Ebner détient 3,19%sur BX Berne eXchange:- rasrp/(AWP / 26.04.2018 08h40)