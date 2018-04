Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,29% à 8860 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +1,08% à 8835,03 points- SLI (jeudi): +1,16% à 1462,22 points- SPI (jeudi): +1,16% à 10'470,85 points- CAC 40 (jeudi): +0,74% à 5453,58 points- Dax (jeudi): +0,63% à 12'500,47 points- FTSE-100 (jeudi): +0,53% à 7418,07 points- Dow Jones (jeudi): +0,99% à 24'322,34 points- Nasdaq Comp (jeudi): +1,64% à 7118,68 points- S&P 500 (jeudi): +1,04% à 2666,94 points- Nikkei (vendredi): +0,66% à 22'467,87 pointsAMBIANCE- ouoverture attendue en nette hausse, indications positivesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Leonteq lancera dès le 1er mai ses activités au Japon- Basilea nomme un nouveau CTO et une nouvelle responsable qualité- EFG: l'argent nouveau net croît dans la fourchette de 3-6% cette annéeAuM à 143 mrd CHF actuellement contre 142 mrd fin 2017- Cembra Money Bank nomme Niklaus Mannhart directeur des opérations (COO)- Dormakaba rachète des affaires dans le secteur PAS en Chine- CFT T1: chiffre d'affaires 229,6 (213,4) mio CHF- Meyer Burger conclut un accord de coopération avec Mondragon Assembly- Airesis 2017: ventes Le Coq Sportif 117,5 (108,5) mio EURrésultat Le Coq Sportif 0,6 (-12,6) mio EURchiffre d'affaires du groupe 140,1 mio CHF (+9,2%)résultat groupe -2,8 (-14,7) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Polyphor lance son IPO à la Bourse suisseprix d'émission fixé entre 30 et 40 CHF par titrevise un produit brut de 100 à 150 mio CHF pour son IPOSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI SOIR- Raiffeisen fixe des dates de retrait pour six administrateurs- Elma: toutes les propositions acceptées en assemblée générale- BC du Jura: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- Bellevue reprend l'allemand Mars Asset Management GmbH- BC vaudoise: les actionnaires ont approuvé toutes les propositions- BKW: effets positifs liés à des changement dans la caisse de pension- KTM Industries: les actionnaires ont tout accepté- Comet reçoit l'aval de ses actionnaires pour toutes les demandes du conseil- MCH Group nomme Beat Zwahlen directeur financier- Investis acquiert presque 11% de Vanguard Internet- Implenia remporte la SWICA comme locataire- Schmolz+Bickenbach: les actionnaires ont tout accepté- La centrale de Leibstadt a produit moins d'électricité en 2017- De Grisogono supprimera 28 postes en Suisse- Norinvest voit son bénéfice se replier en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 BNS: alloc. Jean Studer et Thomas Jordan, as. g., Berne10:15 Bâloise: as, g., Bâle10:30 Credit Suisse: as, g., Zurich15:00 EFG International: as, g., Zurich17:30 VP Bank: as, g., Vaduz18:00 BC de Glaris: as, g., NäfelsPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi soir:- USA: les taux des crédits immobiliers au plus haut depuis presque 5 ansaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1- dollar/franc: 0,9- future Conf: - (jeudi: +47 pb à 158,63%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,162%)- France: la croissance a ralenti au premier trimestre pour atteindre 0,3%- Japon: nouvelle hausse de la production industrielle en marsle chômage stable en mars, à 2,5% de la population activeBoJ: statu quo et prévisions d'inflation légèrement ajustéesDIVERSjeudi soir:Suisse:- rasinternational:- Brexit: le risque d'un "no deal" persiste, prévient Barnier- Exemptions acier/aluminium prolongées s'il y a des concessions européennes- La Chine met en garde les USA contre tout "préjudice" dans l'affaire Huawei- Sofia espère entrer d'ici à un an dans l'antichambre de l'euroaujourd'hui:Suisse:- Votations fédérales: loi sur les jeux d'argent rejetée à 53% (sondage Tamedia)international:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai 13 mars au 25 avril)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (au 2e trimestre 2018)Polyphor (au 2e trimestre 2018)Swissport (reportée à une date indéterminée)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bachem (2,75 CHF)- BC de Bâle (3,10 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- BC de Saint-Gall (1,50 CHF)- SFS (1,90 CHF)plus tard:30.04:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- Burkhalter (5,00 CHF)- BC bernoise (6,60 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: UBS Fund Management étend sa participation à 5,001%- Rieter: Credit Suisse Funds franchit un seuil d'annonce, à 3,12%- Georg Fischer: Norges Bank franchit un seuil pour détenir 3,4%- Geberit: BlackRock étend son emprise à 5,08%- GAM: Credit Suisse Funds étoffe sa participation 3,03%- Adecco: Silchester détient 3,07%, BlackRock 4,91%- Aryzta: JO Hambro réduit son engagement à 2,87%sur BX Berne eXchange:- raslk/buc(AWP / 27.04.2018 09h00)