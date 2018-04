Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,24% à 8864 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,09% à 8843,02 points- SLI (vendredi): +0,04% à 1462,80 points- SPI (vendredi): +0,14% à 10'485,83 points- CAC 40 (vendredi): +0,54% à 5483,19 points- Dax (vendredi): +0,64% à 12'580,87 points- FTSE-100 (vendredi): +1,09% à 7502,21 points- Dow Jones (vendredi): -0,05% à 24'311,19 points- Nasdaq Comp (vendredi): +0,02% à 7119,80 points- S&P 500 (vendredi): -0,62% à 2669,91 points- Nikkei (lundi): ferméAMBIANCE- meilleure grâce à la détente en Corée du NordNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Zurich Insurance améliore son taux de solvabilité en 2017SPI:- DKSH étend son partenariat au Vietnam pour son client Stepan- Helvetia améliore sa situation sur le plan de la solvabilité- Kuros 2017: perte nette 16,5 (19,7) mio CHFliquidités de 17,0 mio CHF à fin décembre2018: l'objectif est la réorientation vers l'orthobiologieen préparation pour la phase II du candidat KUR-113- Addex 2017: perte nette 3,3 (3,1) mio CHFliquidités de 2,6 mio CHF à fin décembre- EPH 2017: résultat net -10,9 (-70,5) mio USDPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Polyphor revendique des résultats positifs pour Balixafortide- Mövenpick vend ses hôtels au groupe français AccorSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI SOIR ET WEEKEND- Starrag: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions- La BC du Valais reprend la clientèle de Spar- und Leihkasse Leuk- GLKB: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- VP Bank: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Relief Therapeutics 2017: perte nette réduite à 1,84 (7,3) millions de francs- Les actionnaires d'EFG International acceptent l'ensemble des propositionsNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturel18:00 LumX: résultats 201718:00 The Native: résultats 201719:00 Eastern Property: résultats 201711:00 EEII: as. g., Zoug- Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, LucernePRESSE DU WEEKEND- Spéculations autour d'un retrait de Vekselberg de SulzerSchweiz am Sonntag- Le président de Roche plaide pour un accord-cadre avec l'UESonntagszeitung- Pierre Maudet veut que la Suisse se dote de 2000 policiers de plusNZZ am Sonntag- Ueli Maurer critique le conseil d'administration de RaiffeisenZentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am SonntagPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi soir et weekend:- USA: la Fed devrait laisser les taux inchangés pour le moment- SP et Fitch confirment les perspectives négatives de la note du Royaume-Uni- L'agence S&P confirme le triple A de l'Allemagne- L'agence S&P confirme la note de l'Italie "BBB/A-2", perspective "stable"- Autriche: croissance de 0,8% au premier trimestre, 3% en 2017aujourd'hui:Chine: l'activité manufacturière ralentit légèrement en avril(à 08h20)- euro/franc: 1,1983- dollar/franc: 0,9881- future Conf: - (vendredi: +32 pb à 158,98%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,123%)- rasDIVERSvendredi soir:Suisse:- Les soupçons de blanchiment d'argent en forte progression en 2017international:- Réforme de la zone euro: Bruxelles fait pression pour trouver un compromisweekend:Suisse:- Les Tessinois acceptent de justesse la réforme fiscale- Les routiers suisses défendent l'interdiction du cabotage- Un 1er mai sous le signe de l'égalité salariale- Les Suisses soutiennent la politique européenne du gouvernement- Les Vert'libéraux rejettent la loi sur les jeux d'argent- Le PBD dit non à la loi sur les jeux d'argentinternational:- Sanctions commerciales US: "l'UE doit être prête à réagir- Brexit: Barnier presse Londres de résoudre ses "contradictions"- Pas encore de décision de Trump sur le sort de l'accord nucléaire iranien- L'UE ouvre la bataille de son budget post-Brexit- Zone euro: Paris et Berlin promettent des propositions communes en juin- Climat: des négociations pour graver l'accord de Paris dans le marbre- Taxation du numérique: des pays européens font de la résistanceaujourd'hui:Suisse:- Assurances sociales: Suisses en faveur de la surveillance des assurésinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC du Jura (1,85 CHF)- BC vaudoise (33,00 CHF)- Comet (1,50 CHF)- GAM (0,65 CHF)02.05:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Gurit: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,05%- Sonova: les héritiers d'Andreas Rihs passent sous le seuil de 3%- Flughafen Zürich: BlackRock remonte à 3,19%sur BX Berne eXchange:- rasrp/fr(AWP / 30.04.2018 08h33)