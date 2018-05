Principales informations avant-Bourse

Zur+ch (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,03% à 8888 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,49% à 8886,26 points- SLI (lundi): +0,36% à 1468,07 points- SPI (lundi): +0,37% à 10'524,92 points- CAC 40 (lundi): +0,68% à 5520,50 points- Dax (lundi): +0,25% à 12'612,11 points- FTSE-100 (mardi): +0,15% à 7520,36 points- Dow Jones (mardi): -0,27% à 24'099,05 points- Nasdaq Comp (mardi): +0,91% à 7130,70 points- S&P 500 (mardi): +0,25% à 2654,80 points- Nikkei (mercredi): -0,16% à 22'472,78 pointsAMBIANCE- retenue avant la réunion de la Fed, Swisscom sous les projecteursNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Clariant remporte une commande en Chine- Swisscom T1: ventes 2885 mio CHF (consensus AWP: 2830 mio)Ebitda 1058 mio CHF (consensus AWP: 1055 mio)bénéfice net 379 mio CHF (consensus AWP: 373 mio)repli du chiffre d'affaires de 1,8% en Suisse77 postes supprimés au T1 - objectif 2018 700 postes2018: confirme chiffre d'affaires ciblé d'environ 11,6 mrd CHFconfirme objectif Ebitda "d'environ 4,2 mrd CHF"dividende de 22 CHF par action toujours cibléLa branche continue d'évoluer dans un environnement difficileSPI:- Bell détient 77% du capital d'Hügli selon le résultat intermédiaire définitif- Kuros décroche un marquage CE pour son Magnetos Putty- Oerlikon T1: entrées de commandes 974 mio CHF (consensus AWP: 834 mio)ventes 813 mio CHF (consensus AWP: 794 mio)Ebitda 123 mio CHF (consensus AWP: 118 mio)2018: prévisions confirmées - ventes d'environ 3,2 mrd CHF attenduesPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI SOIRET MARDI 1ER MAI- SkyWork ne peut pas encore atterrir sur l'île d'Elbe- Uber devient central d'appel pour la région lausannoise- The Native: chiffre d'affaires 15,5 millions et perte de 7 millions de francs- Novartis: la FDA homologue la thérapie Tafinlar/Mekinistnouvelles données positives de phase III avec Brolucizumab- Lumx reste dans les chiffres rouges, pas de dividende- Leclanché: publication du rapport 2017 reportée au 4 mai- EEII: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- BCGE: convention d'actionnaires avec les collectivités publiques signée- Investis achète sept immeubles de logement à Genève pour 52 mio CHF- Grande Dixence: production 2017 à la moyenne multiannuelle- Hapimag déménage dans sa nouvelle centrale de groupe- Coop: la plate-forme de commerce en ligne Siroop va fermerNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi soir:- rasmardi 1er mai:- USA: les dépenses de construction chutent de façon inattendue en marsléger ralentissement de l'activité manufacturière en avril à 57,3% (ISM)début d'une réunion de la Fed qui devrait laisser les taux inchangés- GB: l'activité manufacturière s'enlise, mauvais signe pour l'économieaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1947- dollar/franc: 0,9959- future Conf: - (lundi: +19 pb à 159,12%)- taux au comptant: - (lundi: 0,120%)- Chine: l'activité manufacturière accélère en avril (Caixin)- Taux: dernier statu quo de la Fed avant les tours de vis monétairesDIVERSlundi soir:Suisse:- "La Suisse est eurosceptique parce que trop "européenne" (Alain Berset)international:- Le Trésor américain a emprunté une somme record au 1er trimestre- GB: les Lords donnent au Parlement le droit de bloquer un Brexit sans accord- Discussions commerciales avec la Chine: Mnuchin "prudemment optimiste"- Bonds: la France a emprunté 5,385 milliards d'euros à court termemardi 1er mai:Suisse:- 1er mai: des milliers de personnes ont manifesté pour l'égalité salarialeAlain Berset voit l'inégalité salariale comme un scandale- Genève: carton plein pour l'initiative "23 francs, c'est un minimum"- Grisons: enquête externe pour le scandale des ententes illicites- Affaire 1MDB: le MPC a ouvert une enquête contre des représentants PetroSaudi- La batterie vide, hantise des détenteurs de smartphones- La 5e Suisse doit pouvoir accès aux prestations de Postfinance- Une commission du Conseil des Etats favorable au soutien à l'atsinternational:- Brexit: David Davis n'exclut pas un "accord d'association" avec l'UE- Nucléaire iranien: les lignes n'ont guère bougé après le coup d'éclat d'Israël- Corée du Sud, Chine et Japon se donnent rendez-vous à Tokyo le 9 mai (Séoul)- GB: les paradis fiscaux sous dépendance britannique poussés à la transparence- La Chine a plus à perdre que les Etats-Unis dans le conflit commercial (Ross)- Acier: l'UE déplore un sursis américain qui "prolonge l'incertitude"aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- S&P abaisse la note de la dette de la Turquie, citant l'inflation- Retrait prochain des russes En+, GAZ et Rusal de la liste des sanctions US- Budget de l'UE: coups de rabot en vue après le Brexit- La Grande-Bretagne veut créer son propre système de navigation par satelliteplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Bâloise (5,60 CHF)- EFG (0,25 CHF)- BC de Glaris (0,90 CHF)- KTM (0,03 EUR)- BNS (15,00 CHF)plus tard:03.05:- Starrag (1,50 CHF)04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITlundi soir:- Swiss Life: S&P relève la perspective de la note à "positive"- Flughafen Zürich: S&P relève son rating à "AA-"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,26%sur BX Berne eXchange:- rasrp/buc(AWP / 02.05.2018 08h29)