Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,27% à 8872,46 points (à 08h20)- SMI (mercredi): +0,11% à 8896,28 points- SLI (mercredi): +0,22% à 1471,29 points- SPI (mercredi): +0,2% à 10'545,98 points- CAC 40 (mercredi): +0,16% à 5529,22 points- Dax (mercredi): +1,51% à 12'802,25 points- FTSE-100 (mercredi): +0,40% à 7543,20 points- Dow Jones (mercredi): -0,72% à 23'924,98 points- Nasdaq Comp (mercredi): -0,42% à 7100,90 points- S&P 500 (mercredi): -0,72% à 2635,67 points- Nikkei (jeudi): fermé en raison d'un jour fériéAMBIANCE- Ambiance plus timide après la décision de la Fed- Geberit et Logitech en ligne de mire après résultatsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Richemont: le directeur technologie démissionne- Geberit T1: ventes 823 mio CHF (cons. AWP: 807 mio)Ebitda 245,4 mio CHF (cons. AWP: 237 mio)bénéfice net 175,7 mio CHF (cons. AWP: 169,9 mio)estimations pour 2018 pratiquement inchangées par rapport à mars2018: développement favorable attendu dans la constructionles prix des matières premières devraient encore croître au T2SPI:- Orascom DH vend un hôtel égyptien pour 50 mio USD- Phoenix Mecano rationnalise les produits de la division ELCOM/EMSvend Wijdeven Inductive Solutions, petit bénéfice comptable- Valiant T1: bénéfice net 26,0 mio CHF (cons. AWP: 26,8 mio)résultat opérationnel 31,0 mio CHF (cons. AWP: 33,8 mio)2018: résultat attendu au niveau de l'année dernière- Sunrise T1: ventes 458 mio CHF (consensus AWP: 434 mio)Ebitda (adj.) 140 mio CHF (consensus AWP: 137 mio)bénéfice net 17 mio CHF (consensus AWP: 12 mio)2018: objectifs confirmés pour les ventes et l'Ebitda- L'assemblée de la BCGE élit trois administrateurs, perspectives positives- Ceva confirme l'offre à 27,50 CHF par action, produit de l'IPO 1,2 mrd CHFle nouvel actionnaire CMA-CGM investit 380 mio CHF- Logitech T4: ventes 592,4 mio USD (cons. AWP: 563 mio)Ebit (non GAAP) 55,1 mio USD (cons. AWP: 44,5 mio)bénéfice net 34,4 mio USD (cons. AWP: 30,0 mio)T4: chiffre d'affaires gaming +77%, haut-parleurs mobile -65%2018/19: objectifs de croissance et de bénéfice confirmésPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Glencore T1: production charbon stable à 30,7 mio tonnesproduction de cuivre augmente de 21'300 à 345'400 tonnes2018: obj. marketing Ebit entre la moitié supérieure de 2,2-3,2 mrd- Résultats en légère hausse pour Trisa en 2017SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR- Novartis: Sandoz essuie un échec pour un biosimilaire aux USA- BCGE: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Evolva: les actionnaires se prononcent en faveur de toutes les propositions- Pierre-Alain Grichting proposé à la présidence de la Banque cantonaledu Valais- Cham Group: toutes les propositions à l'AG sont acceptées- Meyer Burger: les actionnaires rejettent le rapport des rémunérations 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE MERCREDI SOIR- Les discussions entre Swiss Re et Softbank sont au point mortBloombergPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: la Fed laisse les taux inchangés même si l'inflation a touché sa cibleforte hausse des stocks de brut au 27/04, à 436,0 MB (EIA)- Autriche: le taux de chômage baisse à 7,7% en avril (norme nationale)aujourd'hui:(à 08h25)- euro/franc: 1,1951- dollar/franc: 0,9967- future Conf: - (mercredi: -4 pb à 159,08%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,097%)DIVERSmercredi soir:Suisse:- Doris Leuthard à Vienne pour discuter de trafic transfrontalierinternational:- Zone euro: Bruxelles présente un embryon de budget pour la zone euro- La France a emprunté 6,020 milliards d'euros à court termeaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- La demande d'or recule encore au premier trimestre (CMO)plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Starrag (1,50 CHF)plus tard:04.05:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITmercredi soir:- rasaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- AMS: Blackrock revendique 3,35%- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,04%- Meyer Burger: JP Morgan Chase annonce 2,474%/1,099%- LumX: Alexandre Keusseoglou renforce ses positions à 11,11%- Cembra Money Bank: BlackRock relève sa participation à 3,35%sur BX Berne eXchange:- rasrp/buc/ol(AWP / 03.05.2018 08h38)