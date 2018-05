Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,44% à 8881,30 points (à 08h20)- SMI (jeudi): -0,61% à 8842,29 points- SLI (jeudi): -0,60% à 1462,53 points- SPI (jeudi): -0,52% à 10'491,07 points- CAC 40 (jeudi): -0,50% à 5501,66 points- Dax (jeudi): -0,88% à 12'690,15 points- FTSE-100 (jeudi): -0,51% à 7504,44 points- Dow Jones (jeudi): +0,02% à 23'930,15 points- Nasdaq Comp (jeudi): -0,18% à 7088,15 points- S&P 500 (jeudi): -0,23% à 2629,73 points- Nikkei (vendredi): fermé pour cause de jour fériéAMBIANCE- soutenue par la performance de Wall Street- Swiss Re et Lonza en vedette résultats et appréciationsintermédiairesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Bâloise entame une collaboration avec Valoo- Lonza annonce un bon début d'annéeconfirme ses objectifs 2018RONOA de base remplacé par ROIC dans les indicateurs dès la mi-2018- Swiss Re T1: primes brutes de 11,5 (cons. AWP: 10,8) mrd USDbénéfice de 457 (cons. AWP: 437) mio USDratio combiné P&C 92,0% (cons. AWP: 94,7%)ratio combiné Corporate Solutions 100,2% (cons. AWP: 99,9%)fonds propre 32,3 (cons. AWP: 33,3) mrd USDpas de nouvelles liées à Softbankle programme de rachat d'actions de 1,0 mrd CHF débute le 7 maiCEO: les prix se sont améliorés sur le marché de la réassuranceSPI:- Datacolor augmente ses ventes au 1e semestre, la rentabilité se replie- Leclanché enregistre une nouvelle perte en 2017- The Native annonce des changements au sein du conseil d'administration- Les actionnaires de Lastminute acceptent tous les points à l'ordre du jourPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Christian Leger nommé responsable de la distribution d'Allianz GISMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR- BFW: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Pargesa T1: résultat net 60,6 (124,6) millions de francs- Dufry: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Spice Private Equity: légère hausse de la VNI fin mars- LafargeHolcim: accord pour augmenter la liquidité du titre sur Euronext- Addex conserve les coudées franches, malgré ses nouveaux actionnaires- Publicitas est en sursis concordataire provisoire- SHL Telemedicine: encore une assemblée générale pour rienNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: indicateur de l'emploi09:00 CEVA Logistics: 1er jour de négoce (prévu)18:30 Leclanché: résultats 201710:00 Lonza: as. g., Bâle10:30 Swissquote: as. g., Zurich14:30 Interroll: as. g., Sant'Antonino16:00 Messe Schweiz: as. g., Bâle17:00 Hochdorf: as. g., Hochdorf17:00 Metall Zug: as. g., ZougPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi après-midi et soir:- USA: la croissance de l'activité dans les services ralentit en avril (ISM)le déficit commercial baisse en mars grâce aux exportations recordles commandes de biens durables continuent d'augmenter en marshausse de la productivité (+0,7%) et du coût de l'emploi (+2,7%) au T1légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage- Canada: déficit commercial record à 4,1 milliards CAD en marsaujourd'hui:(à 08h25)- euro/franc: 1,1958- dollar/franc: 0,9987- future Conf: - (jeudi: +43 pb à 159,47%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,096%)- Chine: l'activité dans les services accélère en avril (PMI)DIVERSjeudi après-midi et soir:Suisse:- Grisons: une commission d'enquête pour les adjudications manipulées- Les CFO optimistes quant à la conjoncture US à moyen terme (étude)international:- Commerce: des économistes exhortent Trump à ne pas répéter les erreursdu passéaujourd'hui:Suisse:- Votations fédérales: oui aux jeux d'argent, non à "Monnaie pleine" (sondage)international:- Le Brésil dénonce un "ultimatum" américain sur l'acierplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Ceva (1er jour de négoce prévu le 4 mai)Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Cham Group (6,00 CHF)- Credit Suisse (0,25 CHF)- SPS (3,80 CHF)plus tard:07.05:- BC de Genève (2,90 CHF)- BFW Liegenschaften (1,40 CHF)- Plazza (4,00 CHF)- UBS (0,65 CHF)08.05:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSjeudi soir:- CDC lève 175 millions de francs à 0,25%, échéance 2025aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- rassur BX Berne eXchange:- rasol/jh(AWP / 04.05.2018 08h32)