Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,08% à 8971,76 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,84% à 8978,65 points- SLI (lundi): +0,82% à 1484,43 points- SPI (lundi): +1,17% à 10'682,08 points- CAC 40 (lundi): +0,28% à 5531,42 points- Dax (lundi): +1,00% à 12'948,14 points- FTSE-100 (lundi): fermé- Dow Jones (lundi): +0,39% à 24'357,32 points- Nasdaq Comp (lundi): +0,77% à 7265,21 points- S&P 500 (lundi): +0,35% à 2672,63 points- Nikkei (mardi): +0,18% à 22'508,69 pointsAMBIANCE- Dans l'attente des déclarations de Trump sur le dossier iranienNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Vifor Pharma: homologation supplémentaire de la FDA pour Veltassa- Adecco T1: chiffre d'affaires 5692 mio EUR (cons. AWP: 5690 mio)croissance organique (aj.) 6% (cons. AWP: 5,2%)Ebita ajusté 214 mio EUR (cons. AWP: 235 mio)bénéfice net 130 mio EUR (cons. AWP: 148 mio)croissance organique ajustée mars-avril 5-6%- Swiss Life T1: volume des primes 7,0 mrd CHF (cons. AWP: 6,69 mrd)produit commissions 395 mio CHF, +9% en monnaies localesrendement net des placements (non annualisée) 1,0%afflux nets de clients tiers pour Asset Managers de 2,4 mrd CHFCEO: optimiste d'atteindre, voire de dépasser les objectifs- Dufry T1: recettes 1820 mio CHF (cons. AWP: 1818 mio)Ebitda 183,1 mio CHF (cons. AWP: 172,4 mio)résultat net apr. min. -47,5 mio Fr. (cons. AWP: -45,0 mio)les bonnes conditions se poursuiventle programme de rachat d'actions débute le 11 mai 2018- LafargeHolcim T1: recettes 5,83 mrd Fr. (cons. AWP: 5,58 mrd)croissance à périmètre constant 3,1% (cons. AWP: 2,7%)Ebitda op. ajusté 700 mio CHF (cons. AWP: 731 mio)2018: objectifs confirmés, croissance entre 3% et 5%SPI:- Emmi: le CFO Jörg Riboni démissionne pour avril 2019- Schmolz+Bickenbach T1: recettes 828,9 mio EUR (cons. AWP: 825,7 mio)Ebitda ajusté 70,3 mio EUR (cons. AWP: 71,4 mio)bénéfice net 59,0 (16,5) mio EUR2018: prévisions de recettes et Ebitda ajusté confirmées- PSP T1: revenus des immeubles 69,1 mio CHF (cons. AWP: 69,1 mio)Ebitda avant revalorisations 60,6 mio CHF (cons. AWP: 56,0 mio)bénéfice avant revalorisations 43,2 mio CHF (cons. AWP: 41,7 mio)2018: Ebitda avant revalorisation attendu toujours à quelque 235 mio CHFtaux de vacance attendu désormais à 7,5% (auparavant 8,5%)PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Debiopharm: la FDA accorde une désignation d'examen accéléré au Debio 1347SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR- Nestlé CEO: empêcher une dilution de marques entre Nespresso et Starbucks- Swiss commande deux nouveaux Boeing pour plus de 600 millions de francs- HLEE et The Native coopèrent dans le développement de produits- Lafarge en Syrie: feu vert à la déclassification de documents "secret défense"- Vaudoise: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- Swisscom a enfreint les règles en matière de blanchiment d'argent- Metrolab: Renaissance fait son apparition au sein de l'actionnariat- Série de mesures annoncée pour l'hôpital fribourgeoisNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: sondage conjoncturel avril09:00 Swiss Alp Energy: CP lancement ICO, Zurich10:00 Endress+Hauser: CPB 2017, Bâle10:00 LafargeHolcim: as. g., Dübendorf10:00 Kühne + Nagel: as. g., Schindellegi14:00 Orascom DH: as. g., Altdorf15:30 Orell Füssli: as. g., Zurich15:30 Panalpina: as. g., Bâle- GastroSuisse: assemblée des délégués, LocarnoPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi après-midi et soir:- USA: les crédits à la consommation ralentissent leur hausse en marsaujourd'hui:- Seco: taux de chômage avril 2,7%, après 2,9% en mars (prévu 2,8%-2,9%)- Chine: rebond plus vigoureux qu'attendu des exportations en avril (douanes)l'excédent commercial avec les Etats-Unis grimpe de 4,2% en avril- Japon: la consommation des ménages recule encore en mars (-0,7%)- Allemagne: la production industrielle repart en mars (+1,0%)(à 08h20)- euro/franc: 1,1954- dollar/franc: 1,0023- future Conf: - (lundi: +28 pb à 159,61%)- taux au comptant: - (lundi: 0,053%)DIVERSlundi après-midi et soir:Suisse:- rasinternational:- Italie : le président veut un gouvernement "neutre" jusqu'en décembre- Bonds: la France a emprunté 5,593 milliards d'euros à court terme- Chine: les réserves de change fondent en avril, la faute au dollar fortaujourd'hui:Suisse:- UBS indice des bulles immobilières: recul à 1,1 point au 1er trimestre- Les hypothèques en ligne séduisent de plus en plus le public suisse (bonus.ch)international:- Commerce: reprise des négociations Chine-USA la semaine prochaine à Washington- Iran: Trump dévoile sa décision qui risque de tuer l'accord nucléaireplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaine cotation sur SIX:Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Hochdorf (4,00 CHF)- Interroll (16,50 CHF)- Lindt (930/93,00 CHF)- Lonza (2,75 CHF)- Metall Zug (70 CHF)- Swissquote (0,90 CHF)- BC de Zoug (2000 CHF)plus tard:09.05:- Vaudoise (12,00 CHF)11.05:- Kühne+Nagel (5,75 CHF)- LafargeHolcim (2,00 CHF)- Orell Füssli (4,00 CHF)- Panalpina (3,75 CHF)- Pargesa (2,50 CHF)14.05:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- AFF/BNS: la Confédération rouvre un emprunt 0,5%/2055ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- UBS: Blackrock abaisse ses positions de vente à 4,77%- Geberit: Blackrock monte légèrement à 5,19%- VAT Group: Norges Bank réduit sa participation à 2,93%- Villars: LB (Swiss) recule légèrement à 9,77%- Elma: Rudolf Müller via Grapha détient 15,36%- Zur Rose: Schmitz-Morkramer et Bierbaum dépassent le seuil de 3,19%- Cicor: LLB Swiss Investment passe à 4,24%- Airopack: AMG Substanzwerte Schweiz détient 5,06%- Nebag: Rudolf Müller revendique une participation de 5,91%- Adval Tech: Rudolf Müller/GRAPHA annonce 8,81%sur BX Berne eXchange:- rastn/ol(AWP / 08.05.2018 08h31)