Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,05% à 8997,79 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,10% à 8993,51 points- SLI (vendredi): +0,39% à 1492,20 points- SPI (vendredi): +0,27% à 10'723,13 points- CAC 40(vendredi): -0,07% à 5541,94 points- Dax (vendredi): -0,17% à 13'001,24 points- FTSE-100(vendredi): +0,31% à 7724,55 points- Dow Jones(vendredi): +0,37% à 24'831,17 points- Nasdaq Comp(vendredi): -0,03% à 7402,88 points- S&P 500 (vendredi): +0,17% à 2727,72 points- Nikkei (lundi): +0,47% à 22'866 pointsAMBIANCE- sur la retenue, focus sur la formation d'un gouvernement en ItalieNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- UBS réorganise l'émission de certains capitaux réglementaires- Roche titille les investisseurs avant un congrès sur l'hémophilie ASPI:- Orior détient plus de 95% des actions de Thurella- Meyer Burger vend ses activités Solar Systems à Patrick Hofer-Noser- Also crée une société de financement- Wisekey nomme Blockchain Valley Ventures pour diriger l'ICO de WISeCoinPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Bénéfice en baisse pour Lurag en 2017 et dividende réduitSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX DE VENDREDI APRÈS-MIDI,SOIR ET WEEK-END- Novartis: la FDA étend l'homologation de Gilenya (sclérose en plaques)- Laudamotion fait l'impasse sur des vols depuis Zurich- Nebag: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Swiss: solide hausse du nombre de passagers en avrilNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 OFS: CP structures des salaires en 2016, Berne17:30 Flughafen Zürich: statistiques avril10:00 Assemblée de l'association des banques régionales, Berne14:00 Castle Private: as. g., Zoug14:00 Jungfraubahn: as. g., InterlakenPRESSE DU JOUR ET DU WEEK-END- Vaccins: en cas de pandémie, les jeunes passeraient avant les aînésMatin Dimanche et SonntagsZeitung- Johann Schneider-Ammann admet des erreurs de communicationMatin Dimanche- la BNS maintient le cap de sa politique monétaireSchweiz am WochenendeDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi après-midi, soir et week-end:- Canada: taux de chômage stable à 5,8% en avril- USA: les prix à l'importation progressent en avrille moral des ménages inchangé en mai (Université du Michigan)aujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1967- dollar/franc: 0,9993- future Conf: - (vendredi: +1 pb à 159,20%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,069%)- rasDIVERSvendredi après-midi et soir:Suisse:- Monsieur Prix doit surveiller les émoluments- Libre-échange: l'Union suisse des paysans est déçue de l'accord avec la Chine- Le Conseil fédéral veut un registre obligatoire des dronesinternational:- USA: Trump annonce un programme pour réduire le prix des médicamentsweek-end:Suisse:- Près de 300'000 visiteurs à la BEA de Berne- Les casinos et les loteries suisses jouent gros le 10 juin- Le personnel des EMS réclame de meilleures conditions de travailinternational:- Gouvernement en Italie: accord des partis antisystème sur un programme- En Chine, Zarif entame sa tournée diplomatique pour sauver l'accord nucléaire- Abou Dhabi veut investir 38 milliards EUR pour doper ses capacitésde raffinage- Trump dit travailler avec Xi Jinping à une issue pour le géant chinois ZTE- ZTE, symbole des tensions commerciales accrues entre Chine et USA- Airbus et Boeing à l'offensive sur le lucratif marché des servicesaéronautiques- Brexit: Dublin appelle Londres à tenir ses engagements sur la frontière- "Faites-moi confiance", demande Theresa May- Les analystes de Wall Street aiment bien être respectésaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Brexit: Paris souhaite un règlement en juin de la question irlandaiseplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaines cotations sur SIX:Polyphor (1er jour de négoce prévu le 15 mai)Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Galenica (1,65 CHF)- LLB (2,00 CHF)- Partners Group (19,00 CHF)15.05:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITvendredi après-midi:- rasaujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:aujourd'hui:- Rapid Nutrition: CCK SUPERANNUATION détient 5%, ANGELFISH- Cembra Money Bank: BlackRock relève sa participation à 3,38%- Rieter: Norges Bank abaisse sa participation à 2,77%- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5%- Ceva Logistics: annonces de participations après l'introduction en Boursesur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 14.05.2018 08h35)