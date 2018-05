Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,03% à 8998 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,08% à 9000,89 points- SLI (lundi): -0,17% à 1489,65 points- SPI (lundi): +0,03% à 10'725,91 points- CAC 40(lundi): -0,02% à 5540,68 points- Dax (lundi): -0,18% à 12'977,71 points- FTSE-100(lundi): -0,18% à 7710,98 points- Dow Jones(lundi): +0,27% à 24'899,41 points- Nasdaq Comp(lundi): +0,11% à 7411,32 points- S&P 500 (lundi): +0,09% à 2730,13 points- Nikkei (mardi): -0,21% à 22'818,02 pointsAMBIANCE- légèrement négativeNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Sika: lance un emprunt convertible de 1,5 milliards de francsfonds destinés au financement de l'achat des parts de Saint-Gobaincoupon pour le convertible compris entre 0,00 et 0,30%- Novartis boucle la reprise d'Avexis, moyennant près de 9 milliards de dollarsprépare le lancement d'une centième étude sur le Cosentyx- Deux ONG accusent Lafarge de "complicité de crimes contre l'humanité"SPI:- Polyphor-IPO: prix d'émission 38,0 francs par action, fourchette 35-38 francsle prix d'émission implique une capitalisation de 420 mio CHF- Implenia remporte une commande en Allemagne- Orascom: revenus trimestriels en hausse pour la filiale égyptienneOrascom DH publie ses ventes au 1er trimestre le 6 juin- Dormakaba rachète le péruvien Klaus Group, chiffre d'affaires 12 mio USD- Meyer Burger conclut deux contrats pour 17,5 millions de francs- Ceva T1: Ebitda (ajusté) à 53 (45) millions de francsmarge Ebitda 3,0% (2,8%)chiffre d'affaires 1790 (1596) mio USDobjectifs: la marge Ebitda doit progresser à 4,0% à moyen termeEbitda ajusté doit progresser de 100 mio USD à moyen termeles dettes doivent être réglées en majorité d'ici les prochains moisPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Six: cède son unité du trafic des paiements à Worldlinedirection et 1300 collaborateurs de l'unité transférés à Worldlinereçoit une participation de 27% dans Worldline - prix total 2,3 mrd EURla transaction avec Worldline doit être finalisée au 4e trimestre 2018SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Castle Private Equity: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Roche obtient un feu vert de la FDA pour Actemra- Richemont: Yoox Net-a-Porter augmente ses ventes au 1er trimestre- New Venturetec S1: résultat net 14,5 (-0,65) mio USD- Kühne+Nagel lance une plateforme numérique pour les centres de e-commerce- Flughafen Zürich: trafic passagers en nette hausse au mois d'avril- LafargeHolcim nomme Jamie Gentoso à la tête des activités Cimentaux Etats-Unis- Givaudan finalise la reprise de la division nutrition de CentrofloraNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Polyphor: 1er jour de négoce sur SIX09:15 OFS: Parahôtellerie au quatrième trimestre et sur l'année 201709:15 OFS: indice des prix à la production et à l'importation en avril 2018PRESSE DU JOUR- Lugano Airport: crédit de 6 millions de francs approuvé pour les hangarsRSIDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi après-midi: et soir:aujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1934- dollar/franc: 1,0009- future Conf: - (lundi: %)- taux au comptant: - (lundi: 0,100%)- Allemagne: le PIB a progressé de 0,3% au premier trimestre- Chine: la production industrielle accélère plus fort que prévu en avrilDIVERSlundi après-midi et soir:Suisse:- Suisse-Lettonie: un potentiel économique à exploiter, selon Alain Berset- Appareils électriques: l'Esti a procédé à 108 interdictions de vente en 2017international:- Bonds: la France a emprunté 5,084 milliards d'euros à court termeaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Dufry (3,75 CHF)16.05:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITlundi après-midi:- Credit Suisse relève sa perspective pour Sika à "stable", Low A confirméaujourd'hui:- rasEMPRUNTSlundi après-midi:- Emprunt: Westpac lève 200 mio CHF à 0,4%, échéance 2024aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Adecco: BlackRock relève son engagement à 5,3%- Bucher: Norges Bank ramène sa participation à 2,98%- Dufry: Morgan Stanley détient une participation de 7,86%- Geberit: Blackrock détient une participation de 4,997%- Meyer Burger: BlackRock détient une participation de 3,02%- KTM Industries: Stefan Pierer détient une participation de 62,98%- PEH relève sa participation en propre à 5,11%- UBS: BlackRock relève ses positions d'achat à 5,04%- VAT Group: Norges Bank détient une participation de 2,84%- Dormakaba: FM KGa (Familie Mankel) abaisse sa participation à 27,22%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 15.05.2018 08h38)