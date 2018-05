Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,24% à 8016 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,07% à 8994,22 points- SLI (mardi): -0,08% à 1488,51 points- SPI (mardi): -0,08% à 10'717,81 points- CAC 40(mardi): +0,23% à 5553,16 points- Dax (mardi): -0,06% à 12'970,04 points- FTSE-100(mardi): +0,16% à 7722,98 points- Dow Jones(mardi): -0,78% à 24'706,41 points- Nasdaq Comp(mardi): -0,81% à 7351,63 points- S&P 500 (mardi): -0,68% à 2711,45 points- Nikkei (mercredi): -0,44% à 22'717,23 pointsAMBIANCE- peu de changement, les pharma en soutienNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Life nomme José Blanco responsable des investissements pour tiers- Novartis remanie sa direction générale suite à l'affaire Essentialconfirme ses objectifs à moyen termereconnait des faiblesses sur la gestion des coûtsCEO: accent maintenu sur les acquisitions complémentairesle Kisqali risque de ne pas tenir toutes ses promesses- Credit Suisse conclut un partenariat stratégique avec aMoon- Roche: Alecensa autorisé à Taïwan pour le traitement du cancer du poumonSPI:- Lastminute.com a racheté plus du double du minimum visé de ses propres actions- Idorsia lance une phase III sur le lucerastat contre la maladie de Fabry- Valartis: les actionnaires valident toutes les propositions du conseilPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Hilti: revenus en hausse de 16% sur quatre mois, à 1,82 milliards de francs- Worldline prend une participation de 20% dans Twint- Bühler a finalisé la cession d'une majorité de Polymetrix au chinois SanlianSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Leclanché proposera une augmentation de capital à l'assemblée générale- Castle Alternative Invest: toutes les propositions acceptées- Peach Property: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- Clientis Zürcher Regionalbank quittera le groupe en 2020- Acron Helvetia III fusionne avec Acron Swiss Premium Assets- Nestlé: les nouveaux horaires suscitent la colère chez Nespresso- Temenos: toutes les propositions ont obtenu l'aval- Vifor Pharma: les actionnaires donnent le feu vert- Swissgrid: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions- 60 emplois supprimés avec la fermeture de Globus à Balexert (GE)- Faillite de Publicitas: lancement d'une nouvelle agence de pub- Lombard Odier IM reprend un fonds de placement de Credit SuisseNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES10:00 Complementa: CP check-up risque 2018, tendances, Zurich10:00 Fenaco: CPB 2017, Berne10:00 Repower: as. g., Landquart11:00 Alpine Select: as. g., Zoug15:00 Alpiq: as. g., Lausanne16:00 Hügli: as. g., Arbon17:00 BC du Valais: as. g., Martigny18:00 SFI: soirée info initiative "monnaie pleine" avec ThomasJordan (dès...), ZurichNovartis: Journée des investisseursPRESSE DU JOUR- Gait Up a généré des recettes annuelles de 1,2 millions de francsL'AgefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi après-midi et soir:- Nouvelle baisse du taux directeur attendue au Brésil- USA région de New York: fort rebond de l'activité en maiventes au détail en hausse de 0,3% en avril, conformément aux attentesles stocks des entreprises stables en marsfort rebond de l'excédent des flux de capitaux en marsaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1834- dollar/franc: 0,9997- future Conf: - (mardi: -38 pb à 158,62%)- taux au comptant: - (mardi: 0,128%)- Allemagne: l'inflation confirmée à 1,6% en avril- Japon: la production industrielle de mars revue en hausse, à 1,4%contraction de l'économie au 1er trimestre après deux ans de croissanceDIVERSmardi après-midi et soir:Suisse:- Réduction de 50% du CO2 soutenue par une commission du National- Aucune chance au Parlement pour l'initiative contre le mitage du territoire- Les faîtières Swico et Simsa fusionnentinternational:- Accord nucléaire: l'Iran se félicite d'un "bon départ" desdiscussions avec l'UE- Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans au plus haut depuis sept ans- Brexit: l'Ecosse s'engage dans un bras de fer avec Londres- Sur les marchés de capitaux, la banque d'investissement en mauvaise posture- Bonds: la France a emprunté au total 5,340 milliards d'euros à court terme- L'UE épinglée par l'OMC pour ses subventions illégales à Airbus- Le Mexique doute qu'il y ait un accord sur l'Aléna d'ici jeudi- Grèce: le FMI appelle à un accord sans tarder avec la zone euroaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Commerce: le porc américain dans le viseur des douanes chinoisesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Jungfraubahn (2,40 CHF)17.05:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmardi après-midi:- Korea National Oil lève 500 mio CHF à 0,373%, échéance 2023aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Ceva Logistics: plusieurs annonces de partcipation suite à l'IPO- Dufry: Morgan Stanley ramène ses positions d'achat à 7,61%- Landis+Gyr: Credit Suisse Funds détient 3,02%sur BX Berne eXchange:- rasjh/buc(AWP / 16.05.2018 08h37)