Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,16% à 8988,01 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -0,23% à 8973,88 points- SLI (mercredi): -0,37% à 1483,05 points- SPI (mercredi): -0,29% à 10'686,80 points- CAC 40(mercredi): +0,26% à 5567,54 points- Dax (mercredi): +0,20% à 12'996,33 points- FTSE-100(mercredi): +0,15% à 7734,20 points- Dow Jones(mercredi): +0,25% à 24'768,93 points- Nasdaq Comp(mercredi): +0,63% à 7398,29 points- S&P 500 (mercredi): +0,41% à 2722,46 points- Nikkei (jeudi): +0,53% à 22'838,37 pointsAMBIANCE- Tentative de rebond à l'ouvertureNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Sika tiendra l'assemblée extraordinaire sur l'accord Saint-Gobain le 11 juin- Richemont détient 94,999% de Yoox Net-a-Porter au terme de l'offre- Roche: données positives pour Alecensa contre le cancer des poumonsSPI:- Rapid Nutrition fait état de progrès dans son activité de distribution- Orell Füssli: la filiale Atlantic Zeiser cède une partie de ses activitésla cession pèsera sur le résultat 2018 pour 67 mio CHF- Arbonia rachète le belge Vasco GroupVasco réalise des ventes de 90 mio EUR, profitable- Züblin 2017/18: produit des loyers 8,1 (8,0) mio CHFperte nette -29,3 (bénéfice 29,9) mio CHFverse de nouveau un dividende de 1,00 CHF par action- SFS relève à 51% sa participation dans l'allemand HecoPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Andermatt Swiss Alps vend un lot immobilier pour 50,5 millions de francsSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Hügli: des représentants de Bell font leur entrée au conseil d'administration- Pierre-Alain Grichting nommé président de la Banque cantonale du Valais- MCH exporte son salon automobile à Miami- Alpiq: les perspectives se sont redressées pour l'énergéticien (président)- La "Neue Helvetische Bank" devient "Helvetische Bank"- Landis+Gyr décroche un contrat aux Etats-Unis- Autoneum ouvre une usine en Hongrie- Alpine Select: toutes les propositions acceptées par les actionnaires- Obseva a accéléré sa combustion de liquidités au premier trimestreNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: sondage marché du travail au 1er trimestre10:30 Züblin: CPB 2017/18. Zurich10:15 Villars: as. g., Fribourg15:00 VAT: as. g., Saint-Gall16:45 Adval Tech: as. g., Berne14:00 Lombard Odier: présentation marché des obligations (dès...), Zurich- Congrès Alu 2018 (as. g. la veille), chartreuse d'Ittingen- öbu: économie 2030, vision du futur, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi après-midi et soir:- La Banque centrale du Brésil maintient par surprise son taux à 6,5%- USA: baisse des mises en chantier de logements en avrilla production industrielle progresse plus qu'attendu en avrilbaisse des stocks de brut de 1,4 million de barils à 432,4 MB au 11/05- Russie: croissance du PIB à 1,3% sur un an au 1er trimestreaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1818- dollar/franc: 1,0014- future Conf: - (mercredi: +14 pb à 158,76%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,139%)- UE: le marché automobile confirme sa bonne forme en avril (+9,6%)DIVERSmercredi après-midi et soir:Suisse:- BNS président: monnaie pleine, un cocktail dangereux- Promotion économique: 24 implantations dans le canton de Vaud en 2017- Jean-François Rime reconduit à la tête de l'usaminternational:- USA: les réunions sur le commerce avec la Chine conduites par Steven Mnuchin- L'UE unie à Sofia face aux "caprices" du président américain- USA: le Sénat vote pour le rétablissement de la neutralité de l'internet- Polémique au Brésil autour d'un projet de loi sur les pesticides- Brexit: Les Lords infligent un énième camouflet au gouvernement conservateuraujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Washington et Pékin reprennent des négociations commerciales crucialesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 18 mai- offres de rachat:Bell offre 915 CHF par action Hügli (délai supplémentaire du 3 au 17 mai)- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Castle Private (1,00 CHF)- Valartis (0,20 CHF)- Vifor (2,00 CHF)plus tard:18.05:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.5:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.6:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.0:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- Ceva Logistics: Moody's relève la note de crédit à "B1"EMPRUNTSmercredi:- Coop lève 300 millions de francs à 0,75%, échéance 2025aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Meyer Burger: Blackrock réduit sa position à 2,85%- Geberit: Blackrock relève sa participation à 5,02%- Ceva Logistics: Credit Suisse relève sa part à 7,95%- Adecco: BlackRock ramène sa participation à 5,08%- Aryzta: Financière de l'Echiquier porte son engagement à 5,05%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/al(AWP / 17.05.2018 08h35)