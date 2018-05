Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,29% à 8962 points (à 08h25)- SMI (jeudi): +0,16% à 8988,33 points- SLI (jeudi): +0,36% à 1488,46 points- SPI (jeudi): +0,24% à 10'712,36 points- CAC 40(jeudi): +0,98% à 5621,92 points- Dax (jeudi): +0,91% à 13'144,61 points- FTSE-100(jeudi): +0,70% à 7787,97 points- Dow Jones(jeudi): -0,22% à 24'713,98 points- Nasdaq Comp(jeudi): -0,21% à 7382,47 points- S&P 500 (jeudi): -0,09% à 2720,13 points- Nikkei (vendredi): +0,40% à 22'930,36 pointsAMBIANCE- coup de mou attendu dans les premiers échangesNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis et Amgen: la FDA accorde une homologation pour Aimovigcontre la migraine- Richemont 2017/18: bénéfice net 1,22 mrd EUR (cons. AWP: 1,74 mrd)Ebit publié de 1,84 mrd EUR (consensus AWP: 2,11 mrd)chiffre d'affaires 11,0 mrd EUR (cons. AWP: 11,2 mrd)hausse des ventes en monnaies locales de 8%dividende 1,90 (1,80) CHF par action (cons. AWP: 1,90 CHF)réserves de liquidités au 31.03. 5,27 mrd EUR(31.12.: 5,1 mrd)effet négatif non récurrent sur l'Ebit de 208 mio EURCFO: le niveau des stocks chez les détaillants est satisfaisantrachats de stocks surtout en Europe et AsieEric Vallat nommé chef Fashion&AccessoriesSPI:- Bell détient 98,9% du capital-actions de Hügli selon résultats provisoires- Cosmo: la FDA entre en matière sur une demande d'homologation du Rifamycin- HBM 2017/18: bénéfice net confirmé à 115,9 (136,8) mio CHFdividende proposé de 7,00 CHF par action (5,80 CHF)accent sur les investissements en AsiePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIXSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Villars: les actionnaires ont suivi toutes les propositions du conseil- VAT: les actionnaires valident toutes les propositions du conseil- Espace Real Estate: les actionnaires suivent les recommandations du conseil- Publicitas: les journaux régionaux romands devant de grosses pertes- Roche et Novartis soupçonnés de saboter l'arrivée de génériques aux Etats-Unis- ABB décroche un contrat auprès d'un groupe minier kazakhe- Les TPG toujours déficitaires en 2017, mais nettement moins que prévu- Novartis: programme de présentation chargé en juin, entre Asco et EHA- SGS coopère avec American Bureau of Shipping et Gold Tank Inspection Service- OVS (Charles Vögele): Unia veut plus de transparence de la direction en Suisse- Coup de sac au Conseil d'administration de la CGNNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES13:30 Calida: as. g., Lucerne14:00 BKW: as. g., Berne15:00 Phoenix Mecano: as. g., Stein am Rhein16:00 Edisun Power: as. g., ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi après-midi et soir:- USA: forte progression de l'activité dans la région de Philadelphie en mai- USA: hausse des demandes hebdomadaires au chômageaujourd'hui:(à 08h25)- euro/franc: 1,1813- dollar/franc: 1,0001- future Conf: - (jeudi: -12 pb à 158,64%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,151%)- Japon: l'inflation ralentit encore en avril à 0,7% sur un anDIVERSjeudi après-midi et soir:Suisse:- Le MPC confirme une enquête suisse en lien avec l'Angola- Tir de barrage parlementaire contre la restructuration d'Agroscopeinternational:- Pétrole: Ryad et Abou Dhabi inquiets des fluctuations du marché- Aléna: accord encore possible dans les prochaines semaines, estime Mexico- Trump doute qu'il puisse y avoir un accord avec la Chine sur le commerce- La Corée du Nord refuse de nouvelles discussions avec Séoul- Les lois extraterritoriales, une arme très dissuasive pour les multinationales- L'ONU revoit les perspectives de croissance mondiale à la hausse à 3,2%- Brexit: Dublin met Londres en garde contre une sortie "sans accord du tout"- Bonds: l'Italie emprunte 7,7 milliards d'euros malgré le contexte troubléaujourd'hui:Suisse:- échéance Eurex- Loi sur les jeux d'argent: partisans et opposants au coude à coudeinternational:- Commerce: des négociations sino-américaines à l'issue incertaineplus tard:- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Temenos (0,65 CHF)- BC du Valais (3,15 CHF)22.05:- Adval Tech (4,00 C CHF)- Alpine Select (1,00 CHF)- VAT Group (4,00 CHF)- Villars Holding (38,00 CHF)23.05:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDITEMPRUNTSjeudi:- Trafigura lève 165 mio CHF à 2,25%, échéance 2023aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- lastminute.com annonce des positions d'achat en propre de 19,55%- Barry Callebaut: BlackRock accroît sa participation à 3,23%- Adecco: BlackRock abaisse sa participation à 4,99%- Castle Alternative accroît sa propre participation à 10,036%sur BX Berne eXchange:- rasal/jh(AWP / 18.05.2018 08h37)