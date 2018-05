Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,23% à 8915 points (à 08h20)- SMI (mardi): -0,05% à 8936,07 points- SLI (mardi): +0,23% à 1483,84 points- SPI (mardi): -0,08% à 10'654,16 points- CAC 40(mardi): +0,05% à 5640,10 points- Dax (mardi): +0,71% à 13'169,92 points- FTSE-100(mardi): +0,23% à 7877,45 points- Dow Jones(mardi): -0,72% à 24'834,41 points- Nasdaq Comp(mardi): -0,21% à 7378,46 points- S&P 500 (mardi): -0,31% à 2724,44 points- Nikkei (mercredi): -1,18% à 22'690 pointsAMBIANCE- nouvelles inquiétudes, Julius Bär en focusNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Julius Bär 4 mois: actifs sous gestion 401 mrd CHF (cons. AWP: 399 mrd)ratio coûts sur bénéfice juste sous 67% (cons. AWP: 68,0%)bénéfice net 53,3 mio CHF (cons. AWP: 48,7 mio)flux d'argent nouveau au dessus de 5%ratio de fonds propres à 19,8% (fin 2017: 21,2%)marge brute en hausse de 5 points de base à 93 pb- Vifor-JV conclut un accord avec Cara TherapeuticsSPI:- Hypothekarbank Lenzburg décroche un client pour sa plateforme Finstar- Lem 2017/18: dividende 40 CHF/titre (consensus AWP: 38,33 CHF; 35 CHF)Ebit 61,7 mio CHF (cons. AWP: 61,0 mio)chiffre d'affaires 301,2 (consensus AWP: 298,8) mio CHFbénéfice net 53,3 mio CHF (cons. AWP: 48,7 mio)prévoit une année solide 2018/2019- Cosmo: la FDA réclame un complément d'information sur son bleu de méthylènene compte pas changer ses prévisions pour 2018 pour le moment- Spice reçoit le feu vert pour la reprise du groupe Bravo Brio- CPH: Zeochem reprend les activités de distribution de YushengPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR- BC bernoise: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- KTM Industries procède à une réduction des actions- Admicasa: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Large mobilisation du personnel de l'Hôpital fribourgeois- Burkhalter: les actionnaires donnent leur feu vert- La clinique grisonne "Klinik Gut" se sépare de sa directrice Anke Senne- Responsability cède sa participation dans Mibanco à Credicorp- Nouveau responsable pour CFF Infrastructure- Syz mise sur son activité gérants indépendants pour soutenir la croissance- Waypoint Capital nomme Ron Cami responsable juridique- L'Hôpital du Jura enregistre d'excellents résultats pour 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 UBS: CP Alpine Property Focus 2018, Zurich10:00 AXA Assurances: CP compte d'exploitation prévoyanceprofessionnelle 2017, Zurich10:30 Lem: CPB 2017/18, Zurich11:00 Poenina: as. g., Zurich16:00 Valiant: as. g., Berne17:00 Warteck Invest: as. g., Bâle- FuW Forum: Blockchain 2018, Rüschlikon- SwissBanking: séminaire de journalistes 2018, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi soir:- Le Brésil revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2018 (2,5%)- Russie: la consommation accélère en avril, les salaires augmententaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1674- dollar/franc: 0,9928- future Conf: - (mardi: +9 pb à 159,05%)- taux au comptant: - (mardi: 0,123%)- France: le taux de chômage remonte de 0,2 point au 1er trimestre 2018, à 9,2%(Insee)DIVERSmardi après-midi et soir:Suisse:- Trafic ferroviaire: M. Prix recommande de ne pas casser le monopole des CFF- La caisse de pensions des CFF baisse ses rentes- Santé: des licences pour faire baisser le prix des médicaments en Suisse- Les directeurs financiers n'avaient plus été aussi confiants depuis 2009international:- Donald Trump envisage une amende de plus d'un milliard USD pour ZTE- Le patron de Facebook présente ses excuses aux Européens sans convaincre- Taxes américaines: la Russie informe l'OMC de possibles représailles- La poussée de fièvre sur la dette italienne ravive de mauvais souvenirs- GB: Mark Carney défend sa communication concernant les taux devant des députés- Bonds: la France a emprunté 5,398 milliards d'euros à court termeaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- rasplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BKW (1,80 CHF)- Calida (0,80 CHF)- Edisun Power (0,60 CHF)- Phoenix Mecano (16,00 CHF)24.05:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Alpiq: Martin Ebner réduit sa participation à moins de 3%- BKW: Prudential réduit légèrement à 2,97%- Barry Callebaut: Massachusetts Mutual Life descend à 2,97%- AMS: Blackrock annonce une participation de 2,96%- Dufry: Morgan Stanley revendique 7,58% en positions d'achat- Mobimo: Blackrock réduit à 5,07%- Sunrise: BlackRock abaisse sa participation à 2,89%sur BX Berne eXchange:- rasjh/ol(AWP / 23.05.2018 08h29)