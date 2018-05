Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,25% à 8817 points (à 08h20)- SMI (mercredi): -1,58% à 8794,94 points- SLI (mercredi): -1,74% à 1458,02 points- SPI (mercredi): -1,40% à 10'505,46 points- CAC 40(mercredi): -1,32% à 5565,85 points- Dax (mercredi): -1,47% à 12'876,84 points- FTSE-100(mercredi): -1,13% à 7788,44 points- Dow Jones(mercredi): +0,21% à 24'886,81 points- Nasdaq Comp(mercredi): +0,64% à 7425,96 points- S&P 500 (mercredi): +0,32% à 2733,29 points- Nikkei (jeudi): -1,11% à 22'628,16 pointsAMBIANCE- sur la retenue après les annonces de la Fed mercredi- Aryzta au bord du gouffre après ses résultatsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: Sandoz décroche l'homologation EU pour Zessly- Aryzta T3: chiffre d'affaires 811,4 (975,2) mio EURcroissance organique -1,2% (0,0%)marge Ebitda inférieure aux attentes du groupe2017/18: Ebitda attendu 9-12% en dessous des objectifs précédentsprogramme d'économies de 200 mio EUR sur trois ansles projets de désinvestissement suivent leur coursCEO: conditions de crédit toujours remplies- Vontobel versera près de 700 mio CHF à Raiffeisen pour Notensteinachat de Notenstein financé par fonds propres et emprunt Tier-1veut financer Notenstein via un emprunt entre 350 et 450 millionscontribution "substantielle" de Notenstein aux résultats dès 2019s'attend à des coûts d'intégration de 50 millions de francsCFO: objectifs 2020 en révision suite au rachat de NotensteinSPI:- Wisekey s'allie à Highscreen International- SHL: élection d'un nouveau membre au conseil d'administration- Varia US Properties T1: résultat net d'exploitation 10,2 (7,0) mio USDmarché très disputé depuis de l'année- Zur Rose: la filiale DocMorris collabore avec apo-rot- Ypsomed 2017/18: ventes 466,1 (389,6) mio CHFEbit 61,1 (55,3) mio CHFbénéfice net 52,1 (46,2) mio CHFdividende 1,40 (1,30) CHF par action2018/19: croissance du bénéfice attendue grâce au paiement d'InsuletEbit attendu à 76 mio CHF, chiffre d'affaires stable2019/20: recul temporaire des revenus et des bénéfices attendu- Immofonds: Stephan Ehrsam accède à la direction générale- Bell détient 98,90% du capital-actions de Hügli, selon le résultat défintif- Landis+Gyr participe à une coentreprise en AustraliePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Raiffeisen vend Notenstein La Roche à Vontobelfinalisation de la cession de Notenstein prévue au 3e trimestremasse sous gestion de Notenstein 16,5 mrd CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR- The Native: deux candidats au conseil d'administration renoncent- Warteck reçoit l'aval des actionnaires à l'assemblée générale- Valiant: les actionnaires approuvent le dividende et la fusion avec Triba- Poenina reçoit un blanc-seing de ses actionnaires- Après l'accord de La Poste avec Amazon, les acteurs du e-commerces'inquiètent- Julius Bär: l'affaire des fonds disparus de l'ex-RDA devant leTribunal fédéral- Novartis: décision sur homologation dans l'UE du Kymriah attendue au S2- Migros: Galaxus vers le milliard de francs de chiffre d'affaires en 2018- Scout24 prend une participation dans le Cifi- Philipp Zgraggen prendra les rênes de Volg à l'automne 2019- L'assemblée générale de la banque WIR accepte tous les points- Axa: recul marqué dans la prévoyance professionnelle en 2017- Swatch: Glashütte Original se dote d'un nouveau directeur généralNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Ypsomed: CPB 2017/18, Berthoud09:00 Varia US: as. g., Zurich10:00 Swatch: as. g., Grange15:00 Aevis: as. g., Interlaken15:00 Financière Tradition: as. g., Lausanne17:00 Zur Rose: as. g., Zurich19:00 Baumgartner: as. g., Lausanne- APG SGA: as. g., Genève- SIX: Exchange Traded Product Day 2018PRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmercredi soir:- USA: la Fed envisage de relever "bientôt" ses taux d'intérêt (minutes)hausse surprise des stocks de brut de 5,8 MB à 438,1 MB au 18/05 (EIA)les ventes de maisons neuves baissent plus que prévu en avrilaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1626- dollar/franc: 0,9932- future Conf: - (mercredi: +34 pb à 159,39%)- taux au comptant: - (mercredi: 0,086%)- Allemagne: le moral des consommateurs continue à être moins bon (GfK)DIVERSmercredi après-midi et soir:Suisse:- Financement: banques et PME doivent se comprendre à l'aune de la numérisation- Compétitivité: la Suisse recule au classement de l'IMD à la 5e place- Les 8 milliards pour la défense aérienne soumis au référendum- JO 2026: le Conseil fédéral propose au Parlement de débloquer un milliard- Comco: le Conseil fédéral nomme Patrik Ducrey comme nouveau directeurinternational:- Washington envisage de nouvelles taxes sur les importations de véhicules- Italie: Giuseppe Conte désigné chef du gouvernement (présidence)- Turquie: la banque centrale relève son principal taux de 3 points à 16,5%- La Chine deuxième investisseur mondial en 2016 (rapport)- Brexit: la facture de divorce ne dépend pas d'un futur partenariat- L'Inde conteste devant l'OMC les droits de douane US sur l'acieret l'aluminium- UE: Bruxelles propose un budget 2019, avec la contribution britanniqueaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Pyongyang entretient le doute sur le sommet- Nucléaire iranien: toujours pas de compromis entre Washington et les Européens- Après l'acier et l'aluminium Trump s'attaque aux automobiles- Italie: Giuseppe Conte s'attelle à la composition du gouvernementplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- BC bernoise (6,60 CHF)- Burkhalter (5,00 CHF)25.05:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)27.06:- HBM (5,50 francs)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSmercredi:- SHKB rouvre son 0,5%/2028 de 15 millions de francs- MBank lève 180 millions de francs à 0,565%, échéance 2022aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Swissquote détient des parts de 4,95% et 2,79%- Autoneum: Norges Bank réduit sa participation à 2,74%- Hügli: Bell détient 99,23% du capital-actionssur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 24.05.2018 08h35)