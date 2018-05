Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,27% à 8794 points (à 08h20)- SMI (jeudi): -0,27% à 8770,94 points- SLI (jeudi): -0,35% à 1452,87 points- SPI (jeudi): -0,23% à 10'481,77 points- CAC 40(jeudi): -0,31% à 5548,45 points- Dax (jeudi): -0,94% à 12'855,09 points- FTSE-100(jeudi): -0,92% à 7716,74 points- Dow Jones(jeudi): -0,30% à 24'811,76 points- Nasdaq Comp(jeudi): -0,02% à 7424,43 points- S&P 500 (jeudi): -0,20% à 2727,76 points- Nikkei (vendredi): +0,06% à 22'450,79 pointsAMBIANCE- Envie de jours meilleursNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Straumann et Zirkonzahn s'associent en Amérique du Nord- Wisekey lance une cotation secondaire aux Etats-Unisintègre les derniers 15% de QuoVadis- Bell livre les détails de son augmentation de capital de 612,6 mio CHFprix de souscription de 268 CHF par actionT1: croissance de 20,9%, à 993,7 mio CHFEbitda 61,6 (50,2) mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET SOIR- Highlight Communications glisse dans le rouge au 1er trimestre- Zur Rose: les actionnaires ont tout accepté- APG-SGA: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions- Financière Tradition: les actionnaires valident toutes les propositions- Orascom Development Egypt (ODE) cède une participation devisée à 20 mio CHF- Varia US Properties: les actionnaires suivent le conseil d'administration- Hochdorf acquiert Bimbosan- Zurich a placé un emprunt de 350 millions de dollars australiens- Aevis Victoria: pas de surprise en assemblée générale- Nestlé: Muriel Lienau hérite de la direction générale en Suisse- Acron Helvetia III disparaîtra de la Bourse de Berne à la mi-juin- Les usagers des transports lausannois en hausse de 3% en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires dusecteur secondaire au 1er trimestre14:00 Wisekey: as. g., Zurich14:30 The Native: as. g., Bâle- Perfect Holding: as. g.- Private Banking Day, LuganoPRESSE JEUDI SOIR- Lafargeholcim: échos de presse autour d'une centralisation en SuisseReutersPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi après-midi et soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1607- dollar/franc: 0,9918- future Conf: - (jeudi: +41 pb à 159,75%)- taux au comptant: - (jeudi: 0,101%)DIVERSjeudi après-midi et soir:Suisse:- Cartel dans les Grisons: une firme fait recours contre la sanction de la Comcointernational:- Le Brésil au bord de la paralysie avec une grève des routiers- USA: Trump a signé le texte de loi assouplissant la régulation bancaire- L'Iran continue de respecter les termes de l'accord de 2015 sur le nucléaire- Trump annonce dans une lettre à Kim que leur sommet n'aura pas lieu- Zone euro: la BCE rappelle à l'ordre les pays les plus endettés (minutes)Bruxelles soutient la titrisation des dettes d'Etat, Berlin dit non- Brexit: la "seule option viable", prolonger le maintien dans l'union douanière- Automobile: l'UE juge les menaces américaines "difficiles à comprendre"aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Commerce: reprises des négociations Chine-USA le 2 juin à Pékinplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Valiant (4,00 CHF)- Warteck (70,00 CHF)28.05:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)19.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)27.06:- HBM (5,50 francs)RATING DE CRÉDITjeudi soir:- Fitch conserve la notation pour Sunrise à "BB+"aujourd'hui:- rasEMPRUNTSaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Sunrise: BlackRock étend à 3,04%, Norges Bank rabote à 2,75%- Schmolz+Bickenbach: participations remaniées après dissolution d'un groupe- Basilea: Credit Suisse passe sous le seuil de 3%- Aryzta: Massachusetts Mutual Life réduit sa participation à 2,89%sur BX Berne eXchange:- rasrp/ol(AWP / 25.05.2018 08h35)