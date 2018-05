Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,21% à 8777 points (à 08h20)- SMI (vendredi): -0,14% à 8759,08 points- SLI (vendredi): +0,05% à 1453,54 points- SPI (vendredi): -0,01% à 10'480,92 points- CAC 40(vendredi): -0,11% à 5542,55 points- Dax (vendredi): +0,65% à 12'938,01 points- FTSE-100(vendredi): +0,35% à 7743,92 points- Dow Jones(vendredi): -0,24% à 24'753,09 points- Nasdaq Comp(vendredi): +0,13% à 7433,85 points- S&P 500 (vendredi): -0,24% à 2721,33 points- Nikkei (lundi): +0,13% à 22'481,09 pointsAMBIANCE- légère embellie malgré les incertitudes en Italie, peu d'impulsionsNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Swiss Life voit ses primes se replier dans la prévoyance professionnelle- Swiss Re et SoftBank mettent un terme aux négociations sur une participation- Partners Group investit 700 mio AUD dans énergies renouvelables en AustralieSPI:- Wisekey reçoit le feu vert des actionnaires à l'assemblée générale- Sulzer: Renova retire un administrateurPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Raststätte Thurau a vu ses bénéfices bondir de plus d'un tiers en 2017- Novimmune obtient un statut d'examen prioritaire pour emapalumab- La Banque Migros abaisse ses taux pour les crédits privésSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET SOIR- AP Alternative Portfolio a augmenté son bénéfice l'an dernier- Ceva: S&P relève la note de dette à long terme grâce au désendettement- Zurich Insurance crée une unité dédiée aux solutions mobiles- The Native: l'assemblée valide tous les points à l'ordre du jour- BNP Paribas Suisse a une nouvelle patronne- Mobilière: les délégués ont élu quatre nouveaux administrateursNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Swiss Life: CP résultats 2017, Zurich09:15 OFS: baromètre emploi au T109:15 OFS: évolution salaires 2017PRESSE DU WEEK-END- Raiffeisen CEO: les affaires pas touchées par la prison de M. VinzenzNZZ am Sonntag- Vontobel CEO: il va y avoir des suppressions d'emploiSonntagsZeitung- Vekselberg dépose plainte contre les grandes banques suissesSchweiz am Wochenende- "Le gouvernement était plus courageux avec une majorité de femmes"NZZ am SonntagPRESSE DU JOUR- Le chaux-de-fonnier Quinche met la clé sous la portePME MagazineDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi après-midi et soir:- USA: la confiance des consommateurs s'érode légèrement en mai (Uni Michigan)baisse plus forte que prévu des commandes de biens durables en avrilaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1620- dollar/franc: 0,9917- future Conf: - (vendredi: +77 pb à 160,57%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,063%)DIVERSvendredi après-midi et soir:Suisse:- L'initiative pour une Suisse sans pesticides a été déposée- Tessin: nouvelle accélération du secteur bancaire au 1er trimestre- Suisse-UE: pas d'accord sur les services financiers en vue (Cassis)international:- USA: Trump a présenté au Congrès un accord sur le groupe chinois ZTE- USA: Jerome Powell défend des Banques centrales libres et indépendantes- "Tout n'est pas perdu" pour sauver l'accord nucléaire iranien (Poutine)- USA: Trump dit que le sommet avec Kim pourrait malgré tout avoirlieu le 12 juinweek-end:Suisse:- Igniazio Cassis salue les bonnes relations entre Berne et Tel-Aviv- Opération de blanchiment entre la Suisse et DubaïInternational:- Grève des routiers: le Brésil tente de limiter les dégâts- Italie: Giuseppe Conte renonce à être Premier ministre- Trump et Kim visent toujours un sommet le 12 juin à Singapour- Italie: toujours l'impasse sur le nouveau gouvernement- Le Brésil toujours secoué par la grève des routiers- Négociations sur le Brexit: Barnier ne veut pas jouer à "cache-cache"- Italie: bras de fer entre les populistes et le président- USA: Trump parle "de discussions très productives" avec Pyongyangaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Italie: Carlo Cottarelli, un ancien du FMI, pressenti à latête du gouvernementLe président italien veut nommer un M. Austéritéplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- Aevis Victoria (0,55 CHF)- APG (24,00 CHF)- Baumgartner (12,00 CHF)- Financière Tradition (5,00 CHF- Poenina (1,60 CHF)- Swatch P (7,50 CHF), Swatch N (1,50 CHF)31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)18.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)27.06:- HBM (5,50 francs)RATING DE CRÉDITvendredi soir:- Ceva: S&P relève la note de dette à long terme grâce au désendettementaujourd'hui:- rasEMPRUNTSaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Geberit: Blackrock relève sa part à 5,19%- AMS: Blackrock monte à 3,01%- UBS: Blackrock réduit sa part à 4,99%sur BX Berne eXchange:- rasjh/fr(AWP / 28.05.2018 08h33)