Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,15% à 8762,32 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,19% à 8775,45 points- SLI (lundi): +0,13% à 1455,44 points- SPI (lundi): +0,23% à 10'505,10 points- CAC 40(lundi): -0,61% à 5508,93 points- Dax (lundi): -0,58% à 12'863,46 points- FTSE-100(lundi): fermé (jour férié)- Dow Jones(lundi): fermé (jour férié)- Nasdaq Comp(lundi): fermé (jour férié)- S&P 500 (lundi): fermé (jour férié)- Nikkei (mardi): 0,59% à 22'349 pointsAMBIANCE- les incertitudes politiques pèsentNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: Chugai demande une extension d'homologation d'Actemra au JaponSPI:- Hügli demande à la Bourse suisse sa décotation et une exemption de publication- La BC Glaris négocie avec Scex pour l'offre d'hypothèque en ligne- Peach Property émet un emprunt hybride de 50 mio CHF- Vaudoise: Jan Ellerbrock rejoint la direction- Zehnder: réduction de 40 postes à Gränichen- Ascom remporte un contrat de 800'000 USD aux Etats-Unis- SHL: revenus supplémentaires dégagés en Allemagne en 2018- Burckhardt 2017/18: chiffre d'affaires 594,6 (cons. AWP: 549,2) mio CHFEbit 41,7 (cons. AWP: 40,7) mio CHFbénéfice net après min 28,8 (cons. AWP: 26,6) mio CHFdividende 6,00 CHF (cons. AWP: 5,80; 7,00 )entrées de commandes 525,2 (cons. AWP: 482,1) mio CHFventes stables attendues et bén légère haussePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Aéroport de Lugano: projet de partenariat public-privéSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Meyer Burger va collaborer avec Panasonic dans les cellules haute performance- La SSR doit collaborer avec tous les médias- Sika peut maintenant attribuer son convertible de 1,65 milliard de francs- PEH 2017/18: bénéfice 2,4 (10,8) millions d'eurospropose de réduire le dividende à 2,00 (3,00) francs par action- Romande Energie rachète HD Energies- Ruag abandonne l'aéroport de Berne-Belp et envisage 13 licenciements- Stadtcasino Baden: le belge Ardent prend 44% du casino de Davos- Steiner: les recettes et entrées de commandes annuelles reculent- Les CFF changent de fournisseur pour le café- La Poste: fermeture du centre logistique de Bâle, 15 suppressions d'emploi- Retraites Populaires voit son bénéfice net s'envoler en 2017- QNB (Suisse) obtient le feu vert de la Finma pour des services islamiquesNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 Artemis: CPB 20176, Zurich09:00 Burckhardt: CPB 2017/18, Winterthour10:00 KOF: prévisions pour le tourisme suisse (avec CP)10:00 KPMG: CP cybercriminalité en Suisse, Zurich10:15 UBS: CP prix et salaires 2018, Zurich14:30 Romande Energie: as. g., Morges14:30 Schweizeraktien.net: colloque banques régionales, BernePRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi après-midi et soir:- rasaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1541- dollar/franc: 0,9933- future Conf: - (lundi: +113 pb à 161,66%)- taux au comptant: - (lundi: 0,044%)- AFD: excédent commercial avril 2,8 mrd CHFimportations avril -0,4% réel sur un mois, -3,4% nominal CVS sur un moisexportations avril 0,0% réel sur un mois, -0,2% nominal- FH: exportations horlogères en hausse de 13,8% à 1,76 mrd CHF- Japon: le taux de chômage se maintient en avril à 2,5% de la population activeDIVERSlundi après-midi et soir:Suisse:- AVS: prolonger le délai d'ajournement de la rente AVS- Coûts de la santé: le National veut des mesures sur les tarifs médicaux- 2e pilier: améliorer la prévoyance des salariés à temps partiel- Réseau postal: le Conseil des Etats enfonce le clou- Transport ferroviaire: le Conseil des Etats veut protéger le trafic régional- SSR: mobilisation politique pour maintien du studio radio de SRF à Berneinternational:- Le Brésil toujours paralysé par la grève des routiers malgré les concessions- OMC: Washington prêt à négocier avec l'UE sur les aides à Airbus- L'Inde fait fi des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela- Le président italien charge Carlo Contarelli de former le gouvernement- Bonds: la France a emprunté 5,992 milliards d'euros à court termeaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- L'Italie en crise dans l'attente d'un gouvernement Cottarelli- Grève au Brésil: le pays toujours paralysé malgré les concessions du présidentplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)18.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)27.06:- HBM (5,50 francs)RATING DE CRÉDITlundi soir:- Vontobel: Moody's confirme "Aa3" et la perspective "stable"aujourd'hui:- rasEMPRUNTSaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Geberit: Blackrock réduit sa participation à 5,09%- Adecco: Blackrock renforce sa participation à 5,44%- AMS: Blackrock détient 2,99%- Givaudan: Blackrock abaisse sous les 5%- Meyer Burger: Blackrock abaisse sa participation à 3,02%- UBS: Blackrock monte à 5,04% en positions d'achat- Tecan: Blackrock remonte à 5%sur BX Berne eXchange:- rasfr/(AWP / 29.05.2018 08h28)