Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,04% à 8633 points (à 08h20)- SMI (mardi): -1,58% à 8637,20 points- SLI (mardi): -1,68% à 1430,92 points- SPI (mardi): -1,45% à 10'353,03 points- CAC 40 (mardi): -1,29% à 5438,06 points- Dax (mardi): -1,53% à 12'666,51 points- FTSE-100 (mardi): -1,26% à 7632,64 points- Dow Jones (mardi): -1,58% à 24'361,45 points- Nasdaq Comp (mardi): -0,50% à 7396,59 points- S&P 500 (mardi): -1,16% à 2689,86 points- Nikkei (mercredi): -1,52% à 22'018,52 pointsAMBIANCE- tentative de stabilisationNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis: procédure rapide aux USA pour une extension d'indication du Promacta- Dufry décroche de nouveaux contrats avec des compagnies de croisièresSPI:- La BLKB annonce le départ de Simon Leumann responsable IT & Services- Spice Private Equity veut verser des dividendes dès 2019PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Accord Healthcare s'installe en Suisse- Klingelnberg: prévoit une introduction à la Bourse SIX Swiss ExchangeIPO dans les prochains mois, dépend conditions de marchéle flottant s'inscrira à environ 50%ventes 2017/2018 de 257 mio EUR et Ebit de 23 miol'argent de l'IPO servira pour la croissance et acquisitionscible un produit brut de 20 mio EUR avec les actions émisesSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR:- Romande Energie: les actionnaires approuvent toutes les propositions- Asmallworld lance un placement d'actions pour investisseurs institutionnels- EY élargit son comité de direction en Suisse avec de nouveaux membres- BCP se désengage des activités iraniennes en raison des sanctions- Dacadoo boucle une augmentation de capital avec un investisseur belge- Nouscom désigne Adrian Woolfson comme directeur du développementNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 DWS Deutschland: Table ronde sur les introductions en Bourse10:00 Indice CS-CFA en mai10:00 SFS: CP étude sur les placements durables 2018, Zurich10:00 Pre-opening House of Swisscom, Bâle14:00 Spice Private: as. g., ZougPRESSE MARDI SOIR- BNS Jordan: situation fragile sur le marché des devisesnotre politique monétaire prend en compte cette fragilitéTages Anzeiger- CS doit réduire ses prétentions dans l'affaire Lehman BrothersBoombergPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi après-midi et soir:- USA: la confiance des consommateurs toujours forte en mai (Conference Board)- Le chômage en légère baisse au Brésil, à 12,9% en avrilaujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1490- dollar/franc: 0,9929- future Conf: - (mardi: +82 pb à 162,52%)- taux au comptant: - (mardi: -0,084%)DIVERSmardi après-midi et soir:Suisse:- Banques régionales: satisfaites grâce à un environnement de marché positifinternational:- Appel à une grève de 72 heures du secteur pétrolier au Brésil- Le Canada nationalise un oléoduc controversé pour l'agrandir- Taxes US: Malmström juge improbable une exemption permanente pour l'UE- La hausse du dollar maintient la pression sur les pays émergents- Italie: toujours pas de gouvernement, l'incertitude règne- Italie: les milieux bancaires appellent au calme- Malgré la trêve, Washington prépare toujours des sanctions contre la Chine- Brexit: le divorce avec l'UE prendra cinq ans, "une éternité", estime Soros- L'UE réclame un effort considérable au Mercosur avant de nouvellesnégociationsaujourd'hui:Suisse:- Votations fédérales: la loi sur les jeux d'argent gagne du terrain (sondages)international:- Allemagne: Première interdiction pour le diesel à Hambourg- Brésil: rejet d'un projet pétrolier de Total à l'embouchure de l'Amazone- Brésil: la grève des routiers au Brésil en perte de vitesse- Le Venezuela reporte la mise en circulation de nouveaux billets de banqueplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 15 juin- prochaines cotations sur SIX:Lalique (en juin, passe de BX à SIX)- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:31.05:- Romande Energie (36,00 CHF)04.06:- BC de Thurgovie (2,75 CHF)11.06:- Hypo Lenzburg (dividende extra. 40 CHFremboursement de valeur nominale)12.06:- AMS (0,33 EUR)14.6:- Sonova (2,60 CHF)18.06:- Groupe Minoteries (7,00 CHF)20.06:- Mobimo (4,40 CHF)27.06:- HBM (5,50 CHF)19.9:- HBM (1,50 CHF)RATING DE CRÉDITmardi soir:- S&P relève le Rating pour Glencore à 'BBB+' de 'BBB perspective 'stable'aujourd'hui:- rasaujourd'hui:- rasEMPRUNTSmardi:- Swiss Credit Card Issuance lève 200 millions à 0,1%, échéance 2021aujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Santhera: Polyphor réduit sa participation à 2,81%- Aryzta: Cobas Asset Management relève sa participation à 10,02%- Temenos annonce une participation propre de 1,183%/5,042%- Rieter: Credit Suisse Funds abaisse sa participation à 2,99%- Tornos annonce une participation propre de 2,96%- Vifor: BNP Paribas monte à 7,14%sur BX Berne eXchange:- rasal/ol(AWP / 30.05.2018 08h28)