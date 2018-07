Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,48% à 9129 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,37% à 9173,20 points- SLI (vendredi): +0,40% à 1503,36 points- SPI (vendredi): +0,35% à 10'919,28 points- CAC 40 (vendredi): +0,57% à 5511,76 points- Dax (vendredi): +0,40% à 12'860,40 points- FTSE-100 (vendredi): +0,50% à 7701,31 points- Dow Jones (vendredi): -0,30% à 25'451,06 points- Nasdaq Comp (vendredi): -1,46% à 7737,42 points- S&P 500 (vendredi): -0,66% à 2818,82 points- Nikkei (lundi): -0,75% à 22'544,84 pointsAMBIANCE- indications faibles, prises de bénéfices aprèsla hausse récenteNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:SPI:- EFG International revoit sa direction en Asie- CEVA Logistics publie les détails d'un emprunt de 300 mio EUR- Oerlikon vend son unité Drive Systems à Dana Inc.valeur de l'entreprise 600 millions de francstransaction finalisée fin 2018 ou au 1er trimestre 2019PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI ET WEEKEND- Mirelis règle la querelle fiscale avec les autorités US, paie 10 millions USD- Novartis: Sandoz obtient le feu vert de l'UE pour le biosimilaire Hyrimozavis positif pour un traitement contre le mélanomeNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturelPRESSE DU WEEKEND- Cosmo président: le pipeline de produits est solideFinanz und Wirtschaft- L'OFROU étudie la construction d'une autoroute à étages à ZurichNZZ am SonntagPRESSE DU JOUR- Baselworld tentera de faire revenir Swatch sur sa décisionLe TemspDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi et weekend:- USA: la croissance bondit à 4,1% au 2e trimestre, au plus haut en 4 ansle moral des ménages s'est un peu érode en juillet (Université Michigan)aujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1600- dollar/franc: 0,9950- future Conf: - (vendredi: -2 pb à 159,09%)- taux au comptant: - (vendredi: 0,020%)DIVERSvendredi:Suisse:- rasinternational:- L'agriculture "hors du champ" des discussions commerciales avec les USA (UE)- Italie: Beppe Grillo propose un référendum sur une sortie de l'euro- Trump prédit une croissance "encore plus forte" aux Etats-Unis- Dette US: la Russie se protège des sanctions mais "ne renonce pas au dollar"- La réforme fiscale de Trump plombe les investissements à l'étranger (OCDE)- Brexit: le plan de Theresa May torpillé par Bruxellesweekend:Suisse:- rasinternational:- Trump menace d'un nouveau "shutdown" faute d'accord sur la frontière- Trump et Juncker ont bien parlé de l'agriculture, maintient Washington- USA : réunion monétaire à la Fed dans l'ombre des critiques de Trump- Agriculture: appel du G20 à un commerce multilatéral ouvertaujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Brexit: Pékin et Londres envisagent un accord de libre-échangeplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 17 août- offre de rachat:Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 16 août au 3 octobre)- prochaines cotations sur SIX:ras- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)- Adaptation des indices SIX au 24 septembre:pas de changement au SMIAMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLIBB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIMHORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:03.08:- Carlo Gavazzi (12,00 CHF)14.8:- Ems Chemie (4,00 CHF)19.09:- HBM (1,50 CHF)RATING DE CRÉDITvendredi soir:- Swissport: S&P relève la perspective de la note à "stable"aujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Barry Callebaut: BlackRock détient 2,99%- Comet: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 3,01%- GAM: Wellington Management réduit sa participation à 2,76%- Galenica: JPMorgan annonce une participation de 2,98%- Gurit: Martin Bisang annonce une participation de 10%- Temenos: BlackRock réduit sa participation à 4,98%- Wisekey: ExWorks annonce 13,029%; part propre en pos. de vente 49,734%- Oerlikon: Blackrock réduit sa participation à 2,88%sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 30.07.2018 08h24)