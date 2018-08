Principales informations avant-Bourse

(revoici avec clôture Tokyo)Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,23% à 9153 points (à 08h20)- SMI (mardi): +0,12% à 9199,92 points- SLI (mardi): +0,02% à 1503,35 points- SPI (mardi): -0,06% à 10'898,11 points- CAC 40 (mercredi): -0,23% à 5498,37 points- Dax (mercredi): -0,53% à 12'737,05 points- FTSE-100 (mercredi): -1,24% à 7652,91 points- Dow Jones (mercredi): -0,32% à 25'333,82 points- Nasdaq Comp (mercredi): +0,46% à 7707,29 points- S&P 500 (mercredi): -0,10% à 2813,36 points- Nikkei (jeudi): -1,03% à 22'512,53 pointsAMBIANCE- plus faible sur un large frontNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:SPI:- BC Bâle: prospectus de l'offre de rachat de Banque Cler, 52 CHF/action- Wisekey et China Bridge Capital fondent une coentreprise- VAT S1: chiffre d'affaires 386,6 mio CHF (cons. AWP: 394,2 mio)entrées de commandes 380,9 mio CHF (cons. AWP: 426,2 mio)EBITDA 122,1 mio CHF (cons. AWP: 123,8 mio)bénéfice net 83,6 mio CHF (cons. AWP: 82,7 mio)2018: croissance à 1 chiffre moyen du CA (avant: 15-20%)- Zur Rose reprend la plateforme espagnole Promofarma- Airesis S1: chiffre d'affaires Le Coq Sportif 57,6 (56,8) mio EUREBITDA Le Coq Sportif 2,6 (0) mio EURS2: Le Coq Sportif croissance à 2 chiffres et marges stables- Kardex S1: chiffre d'affaires 195,1 mio EUR (cons. AWP: 195,5 mio)EBIT 23,6 mio EUR (cons. AWP: 22,7 mio)bénéfice net 17,0 mio EUR (cons. AWP: 16,3 mio)S2: la bonne marche des affaires devrait se poursuivrePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Axa Suisse S1: primes brutes stables à 8,42 mrd CHFbénéfice net en repli de 67% à 136 mio CHFSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRES-MIDI ET SOIRET MERCREDI- Novartis cède les droits de deux produits oncologiques à une société chinoise- Novartis et Roche se préparent à un Brexit dur- Conflit fiscal: Lombard Odier doit payer encore 5,3 millions de dollarsaux USA- DKSH commercialisera les produits laitiers Nutridor au Cambodge- Feintool obtient le feu vert pour l'achat de Stanz- und LaserTechnik Jessen- AC Immune boucle une 2e augmentation de capital, récolte 17,6 millions USD- UBS: la justice rejette une demande d'assistance fiscale de la France- Crealogix 2017/18: chiffre d'affaires 87,1 (74,9) mio CHFbénéfice net 0,9 (1,4) mio CHFobjectifs à moyen terme de ventes et rentabilité confirmés- Pargesa S1: bénéfice net 212,6 (252,5) mio CHF- Carlo Gavazzi: les actionnaires valident toutes les propositions- Alpiq finalise la vente des activités de services et d'ingénierieNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juin09:30 Indice des directeurs d'achat PMI juillet10:00 VAT: CP S1, Zurich15:00 Kardex: CC S1PRESSE DU JOUR- Credit Suisse aurait opté pour Francfort comme base après le BrexitFinancial TimesDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESmardi après-midi et soir:- USA: l'inflation sur un an stable à 2,2% en juin (PCE)la confiance des consommateurs progresse en juillet (Conference Board)les dépenses et revenus des ménages continuent de progresser en juinhausse en juillet de l'activité économique dans la région de Chicagomercredi:- USA: la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés entre 1,75% et 2%la Fed insiste sur la "forte" croissance, signalant une probableprochaine hausse des tauxles créations d'emplois dans le secteur privé plus fortes queprévu (219'000) en juillet (ADP)les dépenses de construction ont reculé en juinl'activité manufacturière progresse moins vite en juillethausse surprise des stocks de brut de 3,8 Mb à 408,7 Mb au 27/07 (EIA)- Zone euro: redressement modéré confirmé du secteur manufacturier en juillet- Autriche: le taux de chômage en hausse à 6,9% en juillet (norme nationale)- France: le marché automobile bondit de 18,9% en juilletla croissance du secteur manufacturier a accéléré en juillet (Markit)croissance 2018 abaissée, "pas inférieure à 1,8%" (Darmanin)- Japon: les ventes de véhicules neufs (hors mini) ont rebondi de 1,2%en juillet- Inde: la Banque centrale relève ses taux pour la deuxième fois en deux mois- Chine: essoufflement manufacturier et repli des exportations (Caixin)aujourd'hui:(à 08h20)- euro/franc: 1,1561- dollar/franc: 0,9931- future Conf: - (mardi: +11 pb à 158,82%)- taux au comptant: - (mardi: 0,042%)- Seco: l'indice du climat de consommation à -7 points en juillet (+2 en avril)DIVERSmardi après-midi et soir:Suisse:- 1er août: les conseillers fédéraux sur la brèche aux quatre coins de Suisseinternational:- rasmercredi:Suisse:- Fête nationale: le président de la Confédération prône le compromis au Grütliinternational:- Trêve commerciale: l'UE vante le bond des importations de soja américain- Brexit: Londres brandit les dangers d'une absence d'accord- La Banque d'Angleterre, au pied au mur pour relever son taux d'intérêt- USA: Trump envisage d'augmenter encore les taxes sur des biens chinois- Smartphones: le chinois Huawei passe devant Apple au deuxièmetrimestre (étude)aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- Les entreprises technologiques, locomotives et boulets de Wall Street- La demande d'or subit son plus mauvais premier semestre depuis 2009 (CMO)plus tard:- prochaine échéance Eurex: le 17 août- offre de rachat:Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre)- prochaines cotations sur SIX:ras- prochaines décotations sur SIX:Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue)- Adaptation des indices SIX au 24 septembre:pas de changement au SMIAMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLIBB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIMHORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:03.08:- Carlo Gavazzi (12,00 CHF)14.8:- Ems Chemie (4,00 CHF)19.09:- HBM (1,50 CHF)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:mercredi:- Oerlikon: Blackrock baisse sa participation à 2,77%- LumX détient en propre 21,43%- Geberit: Blackrock réduit sa participation à 4,98%- Credit Suisse: Harris Associates réduit sa participation à 4,97%- Aryzta: BlackRock annonce une participation de 2,96%aujourd'hui:sur BX Berne eXchange:- rasbuc(AWP / 02.08.2018 08h34)