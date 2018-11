Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,09% à 9024 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +1,36% à 9015,59 points- SLI (jeudi): +1,35% à 1396,25 points- SPI (jeudi): +1,23% à 10'542,09 points- CAC 40 (jeudi): +0,46% à 5006,25 points- Dax (jeudi): -0,01% à 11'298,23 points- FTSE-100 (jeudi): +0,49% à 7038,95 points- Dow Jones (jeudi): -0,11% à 25'338,84 points- Nasdaq Comp (jeudi): -0,25% à 7273,08 points- S&P 500 (jeudi): -0,22% à 2737,83 points- Nikkei (vendredi): +0,40% à 22'351 pointsAMBIANCE- Ouverture attendue en légère hausse, prudence de mise avant le début du sommetdu G20 et la tès attendue rencontre entre Xi et Trump.NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- Hypothekarbank Lenzburg et Salvedo vont collaborer dans le domaine des dépôts- Newron: le partenaire Zambon obtient une homologation du Xadago en Australie- DKSH distribuera les biscuits Bahlsen en MalaisiePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Axpo: l'administrateur Rudolf Hug se retire du conseilSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES jeudi- Permis de lutte contre les légionelles à la centrale de Gösgen- Le discounteur suisse Otto's perd une manche contre l'allemand Otto- Le groupe NZZ réorganise sa direction- Médias: un million levé pour le projet Heidi.news- L'assureur maladie Visana reprend le zurichois Galenos- Allemagne: l'inflation décélère à 2,3% sur un an en novembre (provisoire)- Transports publics: développement de l'offre de bus dans le Chablais- Les TPG renforcent leur offre avant l'arrivée du Léman ExpressNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:00 KOF: baromètre conjoncturel de novembre- New Venturetec: as. g. Zoug09:00 Journée de l'électricité 2018, ZurichPRESSE DU JOUR- Huawei veut poursuivre sa croissance en SuisseAgefiDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESjeudi:- Le BAK abaisse sa prévision pour le PIB 2018 à 2,6% (avant 3,0%)prévision PIB 2019 réduite à 1,2% (avant 1,6%), pas de récession- USA: les promesses de ventes de logements chutent en octobre (NAR)l'inflation mensuelle progresse de 0,2% en octobre, stable à 2% sur un anrevenus (+0,5%) et dépenses des ménages (+0,6%) plus forts que prévuen octobrehausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômageFed: hausse des taux toujours prévue en décembre, division pour la suite- Allemagne: l'inflation décélère à 2,3% sur un an en novembre (provisoire)- Léger recul du chômage au Brésil à 11,7% sur août-octobreaujourd'hui:- Japon: la production industrielle rebondit fortement en octobre- Chine: l'activité manufacturière, en baisse, atteint un seuil critique(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1347- USD/CHF: 0,9964- future Conf: - (jeudi: +23 pb à 158,02%)- taux au comptant: - (jeudi: -0,010%)DIVERSjeudi:Suisse:- La fortune des 300 plus riches de Suisse en panne de croissance- Le canton de Zoug renonce finalement à augmenter les impôts- Equivalence boursière: la rebuffade de Bruxelles pose la questionde la sécurité juridiqueSIX confiant face à la pression de l'UE- Finances fédérales: fleur budgétaire du National à la formationet la rechercheinternational:- Les propos de Powell sèment la confusion sur la trajectoire des taux de la Fed- Le Portugal se dote d'un budget prévoyant une réduction du déficit- Evasion fiscale: les eurodéputés réclament une enquête sur lescandale "Cum-ex"aujourd'hui:Suisse:- rasinternational:- G20:Le G20 s'ouvre vendredi, contesté de l'intérieur comme de l'extérieurAtterrissage d'urgence pour l'avion de Merkel- La BCE lance un paiement instantané pour contrer les géants numériquesplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 21 décembre- Offre d'achat:Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs par actione(délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019)- prochaines cotations sur SIX:Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX)Alcon (séparation de Novartis), cotation prévue au S1 2019- prochaines décotations sur SIX:Hügli (le 3 décembre, dernier jour de cotation le 30 novembre)Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:07.12:- Datacolor (15,00 francs)07.01:- Barry Callebaut (24,00 francs)RATING DE CRÉDITjeudi:- Syz se voit retirer les notations par Moody'saujourd'hui:- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:- U-blox: Credit Suisse annonce une participation de 11,83%- Tecan: Massachusetts Mutual annonce une participation de 5,81%- Sunrise: JPMorgan annonce une participation de 2,996%- Santhera: JPMorgan annonce une participation de 2,92%- Interroll: Massachusetts Mutual Life monte à 3,09%- Georg Fischer: Blackrock détient 5,29%, Norges Bank 3,01%- Castle Private Equity accroît sa propre part à 33,781%- Castle Alternative: Alpine Select monte à 5,05%jh/vj(AWP / 30.11.2018 08h33)