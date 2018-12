Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +1,50% à 9174 points (à 08h20)- SMI (vendredi): +0,25% à 9037,76 points- SLI (vendredi): -0,30% à 1392,06 points- SPI (vendredi): -0,01% à 10'540,95 points- CAC 40 (vendredi): -0,05% à 5003,92 points- Dax (vendredi): -0,36% à 11'257,24 points- FTSE-100 (vendredi): -0,97% à 6970,78 points- Dow Jones (vendredi): +0,79% à 25'538,46 points- Nasdaq Comp (vendredi): +0,79% à 7330,54 points- S&P 500 (vendredi): +0,82% à 2760,16 points- Nikkei (lundi): +1,00% à 22'574,76 pointsAMBIANCE- marché stimulé par la trève commerciale sino-américaineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche revendique un succès clinique avec un complément au Mabthera/Rituxan- Novartis: la FDA accorde un examen prioritaire pour AVXS-101SPI:- Leclanché: la Copa exempte Fefam de faire une offre publique- Von Roll lance une division E-mobilité, dirigée par Jens Lange- Valora se restructure, prévoit 30 suppressions de postes d'ici fin 2019- Polyphor: résultat positif de réunion avec FDA sur Balixafortide- Implenia revoit ses objectifs pour 2018correction de valeur de 70 à 90 mio CHFmaintient ses objectifs à moyen termeprévoit de verser un dividende en 2018- Arbonia: Daniel Wüest nommé directeur financier- MCH Group 2018: table sur perte nette d'au moins 14 mio CHFprovisions pour restructuration de 30 à 40 mio CHF- Zur Rose: un actionnaire n'a pas pu participer à l'augmentation de capitalPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Helsinn décroche sa première homologation en ChineSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEK-END- Novartis présente de nouvelles données pour l'anticancéreux Kymriahdonnées positives pour Revolade pour la maladie auto-immune ITPpublie de nouvelles données pour Crizanlizumab- Rapid Nutrition: les actionnaires ont accepté toutes les propositions- Airopack: projet de profonde recapitalisation et départ du CEO- EPH 9 mois: recettes nettes des loyers 51,6 (52,1) millions de dollars- UBS obtient le feu vert pour une participation majoritaire en Chine- SIX: finalisation de l'acquisition de SIX Payment par Worldline- Agroscope: le Conseil fédéral opte pour une solution décentralisée- Enquête sur Lafarge en Syrie: des femmes yézidies parties civiles- Sucre Suisse: la production à un niveau très bas cette année- Les offices postaux plus accessibles dès l'an prochain- Remontées mécaniques: augmentation de capital écartée à Crans-Montana (VS)NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUESPRESSE VENDREDI- Tezos: la fondation blockchain dispose encore de plus de 500 millionsde dollars, Bote der UrschweizPRESSE DU WEEK-END- LafargeHolc le patron Jan Jenisch souhaiterait d'autres acquisitionsSonntagsZeitung- Julius Bär: le président du conseil d'administration pourraitpartir début 2019SonntagsZeitung- Kudelski: la transformation doit se poursuivre selon le patronFinanz und Wirtschaft- Economiesuisse: l'accord-cadre doit être soumis au ParlementRadio SRFPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESvendredi et week-end:- Le marché automobile français encore en baisse en novembre (constructeurs)- USA: Williams (Fed New York) plaide pour un changement dans lacible d'inflationvif rebond de la croissance de l'activité dans la région de Chicago- Canada: croissance de 2% du PIB au 3eme trimestre (officiel)- Brésil: croissance du PIB de 0,8% au troisième trimestre- Inde: à 7,1% sur un an, la croissance déçoit- Portugal: les exportations reculent et la croissance ralentitaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1342- USD/CHF: 0,9975- future Conf: - (vendredi: +19 pb à 158,21%)- taux au comptant: - (vendredi: -0,015%)- OFL: taux hypothécaire de référence inchangé à 1,5%DIVERSvendredi:Suisse:- Suisse-UE: le Conseil fédéral met en vigueur son plan B pour les bourses- La Bourse suisse salue la mesure d'urgence du conseil fédéral- L'ASB soutient la mesure du Conseil fédéral- Equivalence boursière: l'UE va examiner la décision du Conseil fédéral- Le Conseil fédéral fait durer le suspense sur l'accord-cadre avec l'UE- L'USS lancera une initiative pour une 13e rente AVSinternational:- Etats-Unis, Canada et Mexique signent leur nouveau traité de libre-échange- Poutine dénonce au G20 la "pratique vicieuse" du protectionnisme commercialweek-end:Suisse:- Conseil fédéral: J-3 pour les quatre candidats au gouvernement- Lausanne: affluence record au Salon des métiers- Climat: un Suisse sur deux prêt à remettre son mode de vie en question- Le PS en faveur de l'initiative contre le mitage du territoire- Le président du PS prêt au référendum contre l'accord avec l'UE- Pierre-Yves Maillard succède à Paul Rechsteiner à la tête de l'USS- Le PEV pour l'initiative contre le mitageinternational:- COP24: Le monde appelé à faire plus et plus vite face à l'urgence climatique- Trump et Xi concluent une trêve commerciale à l'issue d'un G20 conflictuel- G20: service minimum sur le commerce, bande à part des Etats-Unissur le climat- Trump a rejeté l'accord de Paris, mais ses diplomates négocient toujoursaujourd'hui:Suisse:- Industrie des machines: les salaires minimums augmentés automatiquementinternational:- Le triple A du Liechtenstein confirmé par S&Pplus tard:- prochaine échéance Eurex: le 21 décembre- Offre d'achat:Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs par actione(délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019)- prochaines cotations sur SIX:Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX)Alcon (séparation de Novartis), cotation prévue au S1 2019- prochaines décotations sur SIX:Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:07.12:- Datacolor (15,00 francs)07.01:- Barry Callebaut (24,00 francs)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSvendredi:- JSC rouvre son 3,25%/2023 de 20 millions de francsaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:- U-blox: Credit Suisse réduit sa participation à 11,17%- Obseva détient en propre 4,5911%/6,6538%- Newron: AXA Investment Managers annonce une participation de 3,28%- Logitech: BlackRock augmente sa participation à 5,55%- Landis+Gyr: Nordea augmente sa participation à 3,05%- Georg Fischer: BlackRock réduit sa participation à 5,13%- GAM: UBS Fund Management passe sous 3%- Cicor: Quaero Capital baisse sa participation à 2,70%- Adecco: BlackRock augmente sa participation à 5,37%- Aryzta: Norges Bank réduit sa participation à 2,88%jh/buc(AWP / 03.12.2018 08h32)