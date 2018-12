Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: -0,29% à 9080 points (à 08h20)- SMI (lundi): +0,76% à 9106,56 points- SLI (lundi): +1,29% à 1410,05 points- SPI (lundi): +0,86% à 10'632,00 points- CAC 40 (lundi): +1,00% à 5053,98 points- Dax (lundi): +1,85% à 11'465,46 points- FTSE-100 (lundi): +1,18% à 7062,41 points- Dow Jones (lundi): +1,13% à 25'826,43 points- Nasdaq Comp (lundi): +1,51% à 7441,51 points- S&P 500 (lundi): +1,09% à 2790,37 points- Nikkei (mardi): -2,39% à 22'036,05 pointsAMBIANCE- pertes modérées après les gains de la veilleNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Novartis lance deux études de phase III contre l'urticaireSPI:- Zur Rose: KWE Beteiligung ne pourra pas relever sa participation- Cicor décroche un contrat pour plus de 20 millions de francs2018: résultats dans le haut de la fourchette des prévisions- Orell Füssli: le CEO Martin Buyle quittera l'entreprise en 2019changement à la tête de la division de l'impresion sécurisée2018: excédent opérationnel hors exceptionnels attendu stablePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX- Matador Partners termine son augmentation de capital, près de 4 millions levésSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES LUNDI- Roche présente de nouvelles données avec Venclextaprésente de nouvelles données avec Hemlibra pour les enfants hémophiles- Helsinn présente des données d'une combinaison Pracinostat-Azacitidine- Castle Alternative: fin d'un programme de rachat d'actions, un nouveau décidé- Bourse suisse: net repli du chiffre d'affaires en novembre sur un mois- Romande Energie acquiert un parc hydraulique en France- Zurich, ADAC et Allianz visent un échange de parts au 1er janvier 2019- Burckhardt Compression ouvre un centre de services pour l'Europe centrale- Mediaparc prend son envol dans le canton de Fribourg- Glencore modère ses ambitions dans le négoce pour l'année en coursse dote d'un responsable activités minièresNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI novembre10:00 economiesuisse: CP situation conjoncturelle etperspectives, Zurich11:00 Siemens: CP Building Technologies, Zoug15:30 Orell Füssli: CP état de l'orientation de l'entreprise, ZurichPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESlundi:- USA: hausse surprise de l'activité manufacturière en novembrebaisse décevante des dépenses de construction en octobre- Immatriculations de voitures neuves en Suisse: le diesel se stabiliseaujourd'hui:(à 08h20)- EUR/CHF: 1,1341- USD/CHF: 0,9959- future Conf: - (lundi: +31 pb à 158,53%)- taux au comptant: - (lundi: -0,018%)DIVERSlundi:Suisse:- Banques en ligne les plus avantageuses pour les crédits hypothécaires- Le Conseil national est entré en matière sur la loi sur le CO2- Le Conseil des Etats délie les cordons de la bourse pour la recherche- Emoluments et taxes: M. Prix sera systématiquement consulté- Budget 2018: le Parlement vote une rallonge de 47,5 millions- Egalité salariale: le Conseil national élimine la dernière divergence- Construction: succès des négociations pour une nouvelle convention- La Suisse va verser 120 millions de plus pour le climatinternational:- Réforme de la zone euro: accord des ministres des Finances de l'UE- Bonds: la France a emprunté 4,59 milliards d'euros à court terme- Automobile: l'UE seule est en charge des négociations, rappelle Merkel- Budget italien: Bruxelles salue le "changement de ton" de Rome- Chine-USA: la trêve doit déboucher sur "du concret" dans les trois mois- USA: Trump salue le "GRAND bond en avant" des relations avec la Chineaujourd'hui:Suisse:- Péréquation financière: cantons riches et pauvres croisent le fer aux Etats- Swissmedic étoffe la palette de remèdes disponibles dans le commerce de détailinternational:- Pétrole: l'Opep débat d'un nouveau plafond de production- Brexit: cinq jours de débat au Parlement britannique avant un vote historique- UE: compromis dans la douleur sur la réforme du transport routier- Jerome Powell (Fed) doute de la poursuite de la hausse des salairesplus tard:- prochaine échéance Eurex: 21 décembre- Offre d'achat:Ceva: CMA CGM SA offre 30 francs par actione(délai probablement du 22 janvier au 18 février 2019)- prochaines cotations sur SIX:Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX)Alcon (séparation de Novartis), cotation prévue au S1 2019- prochaines décotations sur SIX:Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:07.12:- Datacolor (15,00 francs)07.01:- Barry Callebaut (24,00 francs)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTSlundi:- Emprunt: Bank of Nova Scotia rouvre le Covered Bonds de 225 mio CHFaujourd'hui:- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:- Adecco: Blackrock modère son engagement à 5,23%- Barry Callebaut: Blackrock passe à 3,14%- LumX: Quaero baisse, FundPartner monte et Retraites annonce 4,25%- Siegfried: Norges Bank relève sa participation à 3,15%- Vifor: BNP Paribas franchit le seuil de 3%- U-blox: Credit Suisse relève sa participation à 12,05%buc(AWP / 04.12.2018 08h30)