Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (1600)- SMI: +0,45% à 9437 points- SLI: +0,35% à 1526 points- SPI: +0,44% à 10'804 points- Dax: -0,08% à 13'062 points- FTSE: +0,23% à 7610 points- CAC40: +0,08% à 5369 points- Dow Jones: -0,02% à 24'741 points- Nasdaq: +0,12% à 6945 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Aryzta (+3,1%)- Vifor (+1,3%)- Clariant (+1,3%)- LafargeHolcim (+1,2%)- Novartis (+1,0%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- CS (-1,2%)- Logitech (-0,7%)- Sonova (-0,4%)- Dufry (-0,2%)- Zurich (-0,1%)Mouvements notables au SPI:- New Value (+5,0%)- Orascom (+4,7%)- Metall Zug (+4,6%)- Idorsia (+4,6%)- Crealogix (+3,8%)- AMS (-7,9%)- Minoteries (-7,9%)- BVZ (-5,6%)- Züblin (-3,1%)- Starrag (-3,1%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- BC Thurgovie passe de Crealogix à Avaloq pour l'e-banking- Siegfried conclut un accord de production et de livraison avec KeryxPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Lidl Suisse tire un bilan positif de son année 2017- Amazon prêt à bouleverser l'e-commerce suisse en 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 16h00)- EUR/CHF: 1,1761- USD/CHF: 0,9881- Future Conf: +20 pb à 160,91% (vendredi: +4 pb à 160,75%)- taux au comptant: -0,092% (vendredi: -0,086%)- BNS: total avoirs à vue CHF semaine au 22.12 -0,8 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 22.12 à 574,6 mrd CHF- Prévisions optimistes pour l'économie suisse (indice CS-CFA)- La consommation privée devrait augmenter en Suisse en 2018 (UBS)- USA: les promesses de ventes de logements augmentent légèrement en novembrela confiance des consommateurs s'érode en décembre à 122,1 pointsDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Berne doit enfin parler clairement avec Bruxelles- Les remontées mécaniques valaisannes en plein questionnementinternational:- La Chine impose des restrictions sur les investissements à l'étrangerplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:LifeWatch (le 29 décembre 2017, dernier jour de cotation 28 décembre)Rapid Nutrition (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)Altin (reprise par Absolute Invest, date pas encore connue)Syngenta (reprise par Chemchina, date pas encore connue)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Flughafen Zürich: Blackrock annonce une participation de 3,04%- Interroll: Swisscanto monte à 3,0018%- Landis+Gyr: Franklin Resources passe à 3,0534%- Mobimo: Norges Bank détient une participation de 3,14%- Santhera: Goldman Sachs abaisse sa part à 0,01%- Valora: Norges Bank monte à 5,29%- Arundel: Usigh relève ses positions d'achat à 13,0%- Leclanché monte à 29,9% en positions de vente- Richemont: Blackrock détient 3%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 27.12.2017 16h29)