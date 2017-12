Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h00)- SMI: -0,19% à 9412 points- SLI: -0,21% à 1523 points- SPI: -0,17% à 10'786 points- Dax: -0,23% à 13'041 points- FTSE: +0,07% à 7626 points- CAC 40: -0,23% à 5356 points- Dow Jones: +0,13% à 24'806 points- Nasdaq: +0,09% à 6946 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Dufry (+1,0%)- Aryzta (+0,8%)- Swisscom (+0,1%)- Roche (+0,1%)- Julius Bär (+0,1%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Richemont (-0,9%)- Schindler (-0,9%)- ABB (-0,8%)- Swiss Re (-0,7%)- Clariant (-0,6%)Mouvements notables au SPI:- Airesis (-3,4%)- New Venturetec (-2,7%)- Mikron (-2,5%)- Ronande Energie (-2,2%)- Cicor (-2,1%)- Minoteries (+10%)- EEII (+7,7%)- Idorsia (+4,2%)- Investis (+3,0%)- The Native/5EL (+2,9%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- rasSPI:- rasPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- rasSMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI SOIR:- rasNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Lufthansa favorite pour la reprise d'AlitaliaCorriere della SeraDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1695- USD/CHF: 0,9785- Future Conf: -17 pb à 160,84% (mercredi: +30 pb à 161,01%)- taux au comptant: -0,090% (mercredi: -0,092%)- Quelque 316'000 voitures neuves immatriculées en Suisse en 2017- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage restent stables (245'000)forte hausse de l'activité dans la région de Chicago en décembre (ISM)- France: permis de construire en hausse de 4,8% de septembre à novembremises en chantier en hausse de 5,7% de septembre à novembre- Japon: la production industrielle accélère légèrement en novembre (+0,6%)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Horlogerie: bientôt une "task force" pour contrôler le swiss madela lutte anti-contrefaçons affaiblie en Suisse depuis début 2017international:- La valeur du parc immobilier américain à des niveaux recordplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Altin (décotation le 29 décembre, dernier jour de cotation le 28 décembre)LifeWatch (le 29 décembre 2017, dernier jour de cotation 28 décembre)Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- rassur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 28.12.2017 16h29)