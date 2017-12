Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,23% à 9384 points- SLI: -0,19% à 1519 points- SPI: -0,23% à 10'755 points- Dax: -0,48% à 12'918 points- FTSE: +0,85% à 7688 points- CAC 40: -0,21% à 5328 points- Dow Jones: -0,01% à 24'836 points- Nasdaq: -0,12% à 6942 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Lonza (+0,7%)- SGS (+0,3%)- Swatch (+0,2%)- Vifor (+0,2%)- Julius Bär (+0,2%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Clariant (-1,3%)- Dufry (-0,8%)- Bâloise (-0,6%)- Logitech (-0,6%)- Sika (-0,5%)Mouvements notables au SPI:- Schlatter (-5,0%)- Villars (-3,1%)- SHL (-3,1%)- Hiag (-3,1%)- Castle Altern. (-2,2%)- New Value (+8,8%)- New Venturetec (+6,4%)- Adval Tech (+3,6%)- Evolva (+3,2%)- Newron (+2,6%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: la cible d'acquisition Ignyta obtient un feu vert de la FDASPI:- The Native s'offre 15% dans l'américain P8H pour 8,5 mio CHFPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Glencore: vente finalisée d'une majorité d'actifs de stockage pétrolier à HNA- ImmoMentum: la ZKB ne sera plus l'intermédiaire de marchéNOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Nestlé tente d'externaliser une laiterie en Mongolie-IntérieureChina DailyDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1709- USD/CHF: 0,9763- Future Conf: -8 pb à 160,78% (jeudi: -15 pb à 160,89%)- taux au comptant: -0,095% (jeudi: -0,090%)- Zone euro: accélération des crédits au secteur privé en novembre, à 2,9%- Allemagne: l'inflation décélère en décembre, à 1,7% sur un an (provisoire)- Espagne: l'inflation ralentit à 1,3% en décembre (provisoire)- Brésil: huitième baisse consécutive du taux de chômage (12% en novembre)- Russie: l'inflation à 2,5% en 2017, un plus bas historiqueDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Pollution au mercure: le dossier n'est pas encore clos, selon IG Quecksilber- Un Suisse sur dix prêt à investir dans les cryptomonnaies (sondage)- Scandale Volkswagen: action en justice déposée à Zurich par la SKS- Altin (décotation)- LifeWatch (décotation)international:- L'or a grimpé en 2017 mais s'est replié en fin d'année (revue annuelle)- L'Espagne sortira de la procédure pour déficit excessif en 2018 (Rajoy)- Le cacao, le sucre et le café ont souffert en 2017 (revue annuelle)- Le cuivre, le nickel et l'aluminium carburent en 2017- L'Inde prévient à son tour des dangers du bitcoin, comparé au système de Ponzi- Chine: la Bourse restera en laisse pour l'année du Chien- La Bulgarie prend la présidence de l'UE- La Chine assouplit sa fiscalité pour séduire les entreprises étrangères- Apple reste l'entreprise la plus puissante au monde, Nestlé dans le Top 20plus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobilezone: BlackRock détient 3,32% en positions d'achat- AMS: BlackRock relève ses positions d'achat à 3,06%- Meyer Burger: BlackRock détient 2,98%, Norges Bank 3,28%- LLB: Haselsteiner détient 6%, actions en propre sous la barre des 3%- Landis+Gyr: Norges Bank repasse un seuil et détient 3,17%- Evolva: Pictet Asset Management franchit un seuil et détient 10,03%- Richemont: BlackRock précise sa participation à 3,02%sur BX Berne eXchange:- rasbuc/rp(AWP / 29.12.2017 16h29)