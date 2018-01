Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h55)- SMI: +0,35% à 9512 points- SLI: +0,54% à 1543 points- SPI: +0,30% à 10'890 points- Dax: +1,44% à 13'164 points- FTSE: +0,28% à 7693 points- CAC 40: +1,44% à 5408 points- Dow Jones: +0,52% à 25'052 points- Nasdaq: +0,27% à 7084 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- LafargeHolcim (+2,1%)- Swiss Life (+1,5%)- Julius Bär (+1,4%)- Adecco (+1,4%)- Credit Suisse (+1,3%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Aryzta (-2,5%)- Lonza (-0,6%)- Novartis (-0,4%)- Swatch (-0,3%)- Dufry (-0,1%)Mouvements notables au SPI:- Addex (+25%)- Adval Tech (+10,9%)- Evolva (+7,8%)- Orascom DH (+5,0%)- Crealogix (+5,0%)- New Venturtec (-11,2%)- New Value (-6,0%)- AMS (-3,6%)- Orell Füssli (-3,5%)- Zur Rose (-3,1%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche conclut un partenariat de recherche avec l'américain Macrogenics- Novartis: statut de percée thérapeutique de la FDA pour Promacta- Vifor: l'EMA va examiner la demande d'homologation pour AvacopanSPI:- BKW: 4500 clients encore sans électricité à cause de la tempête- Landis+Gyr signe un contrat avec Wisconsin Public Service- Wisekey: Quovadis va poursuivre le développement du programme SuisseIDPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Rigi Bahnen: forte hausse des passagers transportés en 2017- Tempête Eleanor: Axa estime les dégâts à plus de 2 mio CHF- Oculis lève 20 mio CHF pour le traitement de maladies ophtalmiques- Caran d'Ache mise sur une croissance de 5% à 10% pour 2018NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- rasDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h55)- EUR/CHF: 1,1773- USD/CHF: 0,9743- Future Conf: -3 pb à 160,88% (mercredi: +5 pb à 160,92%)- taux au comptant: -0,098% (mercredi: -0,095%)USA: Bond des créations d'emplois dans le secteur privé en décembreà 250'000 (ADP)les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent plusque prévu (250'000)- Allemagne: immaticulations de voitures neuves en repli de 1% en décembre eten hausse de 3% en 2017 (VDA)- France: l'activité du secteur privé s'est replié en décembre (Markit)- Chine: plus forte hausse des services depuis 2014 (indice Caixin)DIVERSaujourd'hui:Suisse:- Tribunal fédéral: compte bloqué après un scandale bancaire en Grèce- Les coûts de la tempête estimés à une dizaine de millions en Suisse- La reprise économique doit appartenir aux travailleurs revendique l'USS- Quasi stagnation des loyers en décembre (indice Homegate)international:- Semi-conducteurs: Samsung nouveau numéro un devant Intel (Gartner)- Brexit: Londres prendra à sa charge les subventions de la PAC- Le coût des catastrophes naturelles a bondi à 330 mrd USD en 2017 (Munich Re)- Bonds: la France a emprunté 8,111 mrd EUR à long terme (AFT)- Baisse des prix immobiliers à Londres en 2017, une 1ère en huit ans- Bilan mondial stable pour les fusions et acquisitions dans le monde- La Chine relève le cours de référence du yuan au plus haut depuis 20 moisplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Mobimo: Norges Bank abaisse sa participation à 2,94%- Leclanché: Finexis/Denizon monte à 65,33%- AMS: BlackRock réduit sa participation à 2,85%- Valora: Norges Bank détient une participation abaissée à 4,62%- Logitech: Norges Bank détient une participation plus élevée à 3,11%- Georg Fischer: BlackRock monte à 5,78%- GAM: BlackRock abaisse sa participation à 2,98%- Crealogix: Groupe Richle etc. détient des positions de 62,93%/2,73%sur BX Berne eXchange:- rasrp(AWP / 04.01.2018 16h29)