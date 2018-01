Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (16h02)- SMI: +0,49% à 9556 points- SLI: +0,53% à 1552 points- SPI: +0,54% à 10'951 points- Dax: +1,06% à 13'307 points- FTSE: +0,13% à 7706 points- CAC 40: +0,79% à 5456 points- Dow Jones: +0,26% à 25'139 points- Nasdaq: +0,35% à 7103 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Vifor (+3,5%)- Sonova (+2,2%)- Adecco (+1,6%)- Logitech (+1,4%)- Novartis (+1,2%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Richemont (-0,6%)- Clariant (-0,5%)- UBS (-0,2%)- Swatch (-0,2%)- Swiss Re (+0,3%)Mouvements notables au SPI:- Ci Com (+22,4%)- Orascom DH (+8,6%)- Swissquote (+5,1%)- KTM (+4,0%)- CPH (+3,7%)- Addex (-5,6%)- Peach Property (-2,4%)- Bachem (-2,1%)- Dottikon (-2,1%)- Ed Rothschild (-2,2%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Roche: Chugai obtient 184 mio CHF de droits de transfert pour des produitsSPI:- Jungfraubahn 2017: nombre de visiteurs Jungfraujoch +14% à 1,04 mio- Emmi vend sa participation minoritaire dans Siggi'sPME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- Coop: le chiffre d'affaires progresse de 3% en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Novartis pourrait élargir son projet de vente des génériques USBloombergDONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALESaujourd'hui:(à 16h02)- EUR/CHF: 1,1761- USD/CHF: 0,9776- Future Conf: +14 pb à 160,99% (jeudi: -6 pb 160,85%)- taux au comptant: -0,106% (jeudi: -0,098%)- Suisse: Les faillites d'entreprises en progression de 4% en 2017- USA: les créations d'emplois fléchissent (148.000), taux de chômagestable (4,1%)le déficit commercial augmente plus que prévu à 50,5 mds USD en novembrel'activité dans les services faiblit légèrement en décembre à 55,9% (ISM)les commandes industrielles progressent de 1,3% en novembre- Zone euro: l'inflation ralentit en décembre à 1,4%- France: le moral des ménages à nouveau en hausse en décembrerebond des prix à la consommation en décembre à 0,3% (provisoire)- Italie: le déficit public en baisse au 3T sur un an, à 2,1% du PIBprix à la consommation en hausse de 0,9% en décembre sur un aninflation de 1,2% en 2017, après un petit recul des prix en 2016- GB: les ventes d'automobiles ont baissé de 5,7% en 2017- USA: les créations d'emplois fléchissent (148.000), taux de chômage stable(4,1%)le déficit commercial augmente plus que prévu à 50,5 mds USD en novembre- Japon: les ventes de véhicules neufs (hors mini) en petit replien décembre sur un an- Canada: taux de chômage à 5,7% en décembre, plus bas depuis 42 ansDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Réjouissant début de saison pour les remontées mécaniques- Le journal genevois Le Courrier est né il y a 150 ans- Il y a 25 ans, naissait l'actuel Credit Suisse- Le SMI atteint un plus haut historique après plus de dix ans d'attente- Les prix des appartements reculent nettement en 2017- Tempête Burglind: la Suisse se réveille et compte les dégâtsinternational:- En Asie, une approche du bitcoin très variable selon les pays- L'UE annonce de nouveaux investissements et des contrats à Cuba- Faille de sécurité dans les puces: le secteur cherche à rassurerplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Syngenta (le 8 janvier, dernier jour de cotation le 5 janvier)Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- rasANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank abaisse sa participation à 2,99%- UBS: BlackRock relève sa participation à 5,01%- Mobimo: Norges Bank remonte à 3,002%- Georg Fischer: BlackRock réduit sa participation à 5,57%- Flughafen Zürich: BlackRock passe à 3,14%- Dufry: Norges Bank diminue sa participation à 2,71%- Calida: Ethos/Pictet/Vontobel Fonds annoncent une participation sous 3%- Allreal: Norges Bank réduit sa participation à 2,896%sur BX Berne eXchange:- rasfr(AWP / 05.01.2018 16h30)