Principales informations de l'après-midi

Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS (15h50)- SMI: -0,11% à 9546 points- SLI: -0,05% à 1552 points- SPI: -0,04% à 10'951 points- Dax: +0,39% à 13'372 points- FTSE: -0,30% à 7701 points- CAC 40: +0,34% à 5489 points- Dow Jones: -0,10% à 25'271 points- Nasdaq: -0,05% à 7133 pointsMeilleures performances SMI/SLI:- Swatch (+1,4%)- Vifor (+1,1%)- Julius Bär (+0,8%)- Sika (+0,8%)- Dufry (+0,6%)Moins bonnes performances du SMI/SLI:- Givaudan (-2,0%)- Swiss Re (-1,0%)- Roche (-0,8%)- Partners Group (-0,8%)- Adecco (-0,7%)Mouvements notables au SPI:- Addex (-9,6%)- Meyer Burger (-3,7%)- Kardex (-2,9%)- AMS (-2,4%)- Hochdorf (-1,9%)- Kuros (+12,6%)- Orascom DH (+10,2%)- Edisun (+7,0%)- Huber+Suhner (+6,3%)- Coltene (+4,4%)NOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- UPC abandonne le réseau de Salt pour adopter celui de Swisscom- Roche s'associe à General Electric dans le domaine du diagnostic- Roche: Biogaran obtient une recommandation pour un biosimilaire de l'Herceptin- Givaudan: Louie D'Amico nommé président de la division ArômesSPI:- BKW satisfait de la production de la centrale nucléaire de Mühleberg en 2017- LUKB: Stefan Angele succède à Klaus Theiler à la tête de la gestion d'actifs- Interroll renforce ses activités en Thaïlande- Syngenta: les certificats décotés à Wall Street le 18 janvier- Molecular Partners dévoile des données d'études cliniques sur MP0250- Kuros Biosciences étend son accord de licence avec CheckmatePME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:- L'ats se restructure et supprime jusqu'à 40 postes- Giesserei Wolfensberger repris par un investisseur bavarois- Infinigate rachète Crypsys, ventes de plus de 400 mio EUR attendues en 2017/18- Auto AG: Marc Ziegler accède à la direction- Franke nomme Gianluca Mapelli au poste de directeur opérationnel- La BNS devrait dégager un bénéfice annuel d'environ 50 mrd CHF (UBS)- Migros: Digitec Galaxus a vu ses ventes bondir d'environ 20% en 2017NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES- rasPRESSE DU JOUR- Les voyagistes suisses se montrent confiants pour cette annéeTravelnews- Zurich Insurance veut retourner sur le marché de l'assurance-vie chinoisSouth China Morning Post- UBS veut prendre une participation majoritaire dans une coentreprise chinoiseBloomberg TV- Richard Mille maintient son objectif de volume de productionWatch Around- Johann Schneider-Ammann confirme la relance économique en SuisseBlick- Bank-now sur le banc des accusés dans le procès des Tigres TamoulsLe TempsDONNÉES MACROÉCONOMIQUES/MONÉTAIRES SUISSES ET INTERNATIONALES(à 15h50)- EUR/CHF: 1,1693- USD/CHF: 0,9765- Future Conf: +7 pb à 160,96% (vendredi: +4 pb à 160,89%)- taux au comptant: -0,109% (vendredi: -0,106%)- Zone euro: les ventes au détail en hausse de 1,5% en novembre sur un mois- BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 05.01 +0,4 mrd CHFtotal avoirs à vue en CHF semaine au 05.01 à 572,8 mrd CHF- OFS: CPI décembre stable à 100,8 points, sur un an +0,8%renchérissement annuel moyen de 0,5% en 2017- Portugal: le chômage recule à 8,2% en novembre- Autriche: le déficit commercial se réduit en octobre- Allemagne: commandes industrielles en repli de 0,4% en novembreDIVERSaujourd'hui:Suisse:- Les Suisses estiment leur situation financière légèrement meilleure en 2018international:- Bonds: la France a emprunté 5,747 mrd EUR à court terme lundi- Brexit: la City de Londres optimiste sur un accord de transitionplus tard:- prochaine échéance eurex: le 19 janvier- prochaines décotations sur SIX:Rapid Nutrition (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)Myriad (le 30 avril, dernier jour de cotation le 27 avril)HORS DIVIDENDEaujourd'hui:- rasplus tard:30.01:- Aryzta (0,3489 CHF en actions)02.03:- Barry Callebaut (20 CHF, dont 7,27 CHF remboursement de valeur nominale)RATING DE CRÉDIT- rasEMPRUNTS- Nant de Drance lève 180 mio CHF à 1,55%, échéance 2025ANNONCES DE PARTICIPATIONS:sur SIX Swiss Exchange:- Valiant: Norges Bank relève sa part à 3,03%- Helvetia: BlackRock réduit sa participation à 2,98%- Richemont: Blackrock détient 3,02%- Georg Fischer: BlackRock augmente sa participation 5,81%sur BX Berne eXchange:- rasfr/ol(AWP / 08.01.2018 16h29)